Reforma prezidenta Donalda Trumpa, která na nižší daně láká do USA stamiliardový kapitál nadnárodních firem, se může pochlubit prvním úspěchem. Výrobce internetových přístrojů a softwaru Cisco potvrdil jako první z amerických korporací, že do země převede téměř celou hotovost, kterou dosud držel v zahraničí. To dělal právě proto, aby se doma vyhnul placení vysokých korporátních daní.

Společnost ohlásila, že do USA letos na jaře vrátí 67 miliard dolarů, tedy skoro 95 procent z částky, kterou má "zaparkovanou" za hranicemi. Celkem 31 miliard během dalších dvou let použije k nákupu vlastních akcií. Počet volně obchodovaných cenných papírů firmy se tím sníží. Na oznámení už reagovaly její akcie, jejich hodnota se hned po ohlášení kroku zvedla o více než sedm procent, ve čtvrtek se obchodovaly za cenu kolem 45 dolarů.

Americké nadnárodní firmy, jako jsou Apple, Microsoft, Google nebo právě Cisco, mají v zahraničí odhadem až 2,6 bilionu dolarů. Velký balík peněz drží v Evropě nebo Asii, aby se vyhnuly placení vysoké, 35procentní daně ze zisku, kterou jim nařizovaly americké federální zákony.

Koncem loňského roku ale Kongresem prošla Trumpova daňová reforma. Mimo jiné snižovala i tuto sazbu na osm procent u nemovitostí a 15,5 procenta v případě hotovosti.

Analytici odhadují, že by nové opatření mohlo americkému rozpočtu jednorázově přispět až 300 miliardami dolarů. Trump navíc očekává, že společnosti, které se vrátí domů, začnou v USA více investovat. Kritici daňové reformy naopak počítají s tím, že peníze ze zámoří nakonec nepůjdou ani tolik na investice, jako spíše do kapes firemních akcionářů.

To ale korporace zatím vyvracejí. Apple už v lednu uvedl, že hodlá domů poslat celých 252 miliard ze svého "zahraničního polštáře". Firma přitom v příštích pěti letech počítá s tím, že v zemi investuje 30 miliard dolarů, i když zatím neuvedla datum, kdy se do stěhování svých peněz pustí.

Také u firmy Cisco se dá počítat s novými investicemi. Zdanění zahraničních zisků firmu vyjde na 1,1 miliardy dolarů, čímž se prohloubí její nynější ztráta. Desítky miliard na domácím účtu se ale společnosti budou hodit k další proměně jejího byznysu.

Poslední dva roky firmě klesaly tržby. Doposud závisela především na dodávání vybavení pro datacentra, to už jí ale moc nevynáší. Proto se společnost více soustřeďuje na model, kdy firemním klientům za měsíční poplatky pronajímá bezpečnostní software.

I díky těmto změnám se firmě Cisco v nynějším druhém čtvrtletí jejího finančního roku povedlo vrátit k růstu tržeb. Za dané období meziročně stouply o tři procenta na 11,9 miliardy dolarů. "Dokazuje to, že se proměna našeho byznysu daří," říká finanční ředitelka Cisca Kelly Kramerová.