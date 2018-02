Molekuly lze tvarovat pomocí elektřiny, zjistili čeští vědci.

Na první pohled nenápadný objev otevírá nové možnosti v poznávání nanosvěta a vytváření miniaturních technologií − například molekulárních motorů, nepatrných snímačů, nebo do budoucna dokonce třeba "nanoautíček" v podobě molekul, které budou putovat lidským tělem a doručí léčivou látku přesně na místo, kde je potřeba ji uvolnit.

Vědce z Fyzikálního ústavu Akademie věd přitom jejich objev mírně překvapil − došli k němu dříve, než původně doufali. Poté, co vložili speciálně vytvořené molekuly ve tvaru pružinek pod takzvaný rastrovací mikroskop a začali měřit jiné jejich vlastnosti, z jejich chování nabyli dojmu, že mikroskop funguje špatně. "Pak jsme se podívali na ta data a došlo nám, že molekula vlivem elektřiny mění tvar. Očekávali jsme, že se molekuly budou takto chovat, ale v tu chvíli šlo spíš o postranní efekt jiného výzkumu," říká Pavel Jelínek, vedoucí týmu z Fyzikálního ústavu.

Takzvaný piezoelektrický jev, který vědci u molekul objevili, se uplatňuje při používání mobilního telefonu, mikrofonu, zapalovače nebo třeba v systému airbagů. Znamená to, že elektrické pole může deformovat různé materiály nebo že naopak materiály svým stlačováním elektrické napětí vytvářejí. Dosud si vědci nebyli jistí, zda to platí i na úrovni molekul, nyní to právě experimentálně potvrdili.

Miniaturní stroje Nový objev českých chemiků a fyziků může pomoci v hledání cest, jak konstruovat miniaturní zařízení a

jak ovládat molekuly. Ověřili, že je možné ovládat molekuly pomocí změny elektrického pole. Vytvořili k tomu speciální molekuly ve tvaru pružinek, odvozené od uhlíkaté sloučeniny zvané heptahelicen. Teď chtějí vytvořit materiál, který by fungoval na podobné bázi. Dokážou si například představit fólii, která by elektrickou energii generovala při ohybu. Využití může směřovat také do "mikrorobotiky". Druhý směr téhož jevu by zase umožnil naprosto přesné tvarování materiálů za pomocí změn intenzity elektrického pole.

"Je to nový princip, jak donutit molekulu, aby konala práci. Když na ni působíte vnějším elektrickým polem, otvírá se a zavírá," vysvětluje Pavel Jelínek. Svůj objev publikovali odborníci v prestižním časopise Journal of the American Chemical Society.

Za návrhem a vytvořením speciálních molekul ve tvaru spirálek, které mají tuto vlastnost, stojí tým chemiků pod vedením Iva Starého z Ústavu organické chemie a biochemie, který s fyziky úzce spolupracuje a platí za spoluautora výzkumu.

Na objevu se podíleli i vědci z Univerzity Palackého v Olomouci.

"Je to lehce nažloutlý prášek, který fyzici napaří na stříbrný povrch do velice tenké vrstvičky a jsou schopni studovat pod mikroskopem ostrůvky z molekul," popisuje Ivo Starý.

Jeho tým se nyní bude snažit přijít s materiálem odvozeným právě z těchto molekul. "Zajímavé by bylo přijít s elastickým materiálem, který lze libovolně tvarovat, lze z něj vytvořit například tenounkou fólii a může vlivem elektrického pole vykonávat mechanickou práci. A také může dodávat energii na základě stlačení. Pak by bylo docela logické získat nějakého partnera v oblasti technologií," naznačuje chemik.

Inženýři by pak mohli materiál využít například pro výrobu mikroreproduktorů, mikrosnímačů nebo v oblastech, o kterých chemici ještě nemají tušení.

Právě za vytvoření strojů o velikosti molekul, které jsou tisíckrát tenčí než lidský vlas, dostali před rokem a půl Nobelovu cenu za chemii Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart a Bernard L. Feringa. Stojí například za vznikem miniaturních motorů, které se dají do pohybu poté, co je člověk nasvítí světlem.