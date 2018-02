Zastavil se a s úsměvem zvolal: "Panebože, tomu říkám náhoda!"

Taky jsem se zastavil. "To teda!" řekl jsem.

Zatřásl mi rukou. "Jak dlouho jsme se neviděli?"

Zamyšleně jsem přimhouřil oči. "To snad radši ani nepočítat!"

Hlasitě se zasmál. "Taky si myslím." Pak na mě zkoumavě pohlédl. "No, a jak to jde?" "

"Skvěle!" řekl jsem.

"Jak jinak. To znám. Musí to jít."

"Přesně!" přisvědčil jsem.

Podíval se na hodinky. "Běžím teď na jednu schůzku, ale musíme se vidět a všechno to probrat!" řekl.

Odpověděl jsem, že to je samo sebou a že zajdeme na kafe. Nebo na pivo. Někdy brzo.

"O tom není žádná!" řekl spokojeně a přátelsky do mě píchl ukazovákem.

"Každopádně… fajn den!" řekl jsem.

"Tobě taky. A pozdravuj, prosím tě!"

"Budu!" slíbil jsem. Ale to se už vzdaloval rychlou chůzí směrem k východu ze stanice metra, kde jsme se potkali.

Jestli teď máte podezření, že nemám nejmenší tušení, kdo ten člověk byl, máte pravdu. Byl mi povědomý, ale to je všechno. Díky rozloučení jsem aspoň zjistil, že si tykáme.

Je to samozřejmě moje ostuda. Nemám paměť na obličeje. Avšak i kdybych měl, díky mé nápadně vysoké postavě si mě pamatuje mnohem víc lidí, než si já pamatuju jich.

Což neříkám na omluvu. Tak to prostě je.

Samozřejmě se lze v takové situaci poctivě přiznat, že nemám nejmenší tušení, s kým mluvím. Asi by to bylo správné.

Ale zároveň by mi to připadalo hrozně nezdvořilé. Co když jsme se s tím člověkem opravdu dobře znali? A prožili spolu něco zajímavého?

Často se mi také během hovoru rozsvítí, jak se říká. Mozek horečnatě čeká na jakoukoli nápovědu, aby mohl zabrat. Jen to chce pevné nervy.

Když druhý člověk řekne: "Pamatuješ na tu holku z béčka? Jak se jen jmenovala?", je jasné, že je to bývalý spolužák. Teď už jen určit který.

"No jo, jak ona se jmenovala," přimhouřím oči a se soustředěným výrazem předstírám, že mám její jméno jazyku.

"Byla to už v prváku pořádná kost!" řekne polohlasem a zasměje se. Nahlas.

Bingo! No jasně, je to přece Krčmář z gymnázia. Už tehdy se přesně takhle nahlas smál. Všemu. Včetně svých vlastních vtipů. Vypadl mi z hlavy, protože chodil do déčka a ve druháku s rodiči emigrovali do západního Německa.

"Jmenovala se Bláhová," vzpomenu si okamžitě i na jméno spolužačky.

"Teda," řekne Krčmář s obdivem. "Ty máš teda paměť!"

Stopy mohou být různé. Když mám pozdravovat ženu, mohl by to být některý z jejích kolegů. Když padne dotaz na rodiče, v podezření jsou bývalí sousedi nebo i vzdálení příbuzní.

Prostě to chce být neustále na pozoru a hledat případné nápovědy. Jako když dáváte dohromady skládačku a čekáte s napětím na každý nový dílek, jestli nezapadne do ostatních a vše najednou nezačne dávat smysl.

Co mě fascinuje, je to, že s někým můžete vést vřelý a často i intimní rozhovor, a přitom o tom člověku vůbec nic nevědět.

Občas si říkám, jak často se stane, že to nevíte vy ani on. Prostě oba zareagujete na povědomé obličeje, usmějete se na sebe a dáte se do řeči.

Deset minut stojíte na zastávce tramvaje a vzpomínáte na společné zážitky.

A když pak jeden z vás nastoupí konečně do tramvaje, oba se od sebe vzdalujete s jedinou utkvělou myšlenkou: "Panebože, co to bylo za člověka?"

Počasí a nové lodičky

Někdy se do řeči pustí lidé, kteří se opravdu neznají. Když sedíte vedle někoho sedm hodin v letadle v ekonomické třídě, budete k sobě mít opravdu blízko. Myšleno fyzicky.

Budete do sebe šťouchat loktem, nebo kolenem, navzájem se pouštět při cestě na záchod a při troše smůly možná i jeden druhého polijete při turbulencích pivem.

Máte dvě možnosti. Buď se každý uzavřete do své bubliny a kontakty omezíte na omluvné, přátelské, případně nevraživé pohledy. Anebo se dáte do řeči a budete konverzovat. Upřímně, obojí je náročné, byť jinak.

Když na sebe narazí dva introverti, je to zabité. Ale psychologové říkají, že stačí, aby jeden z dvojice byl přirozený "mluvič", a vše je zachráněno. Konverzace o ničem může začít.

Paradoxně se řídí podobnými pravidly jako konverzace popsaná na začátku článku. Hledáte opěrné body, na nichž by se dal rozhovor postavit. Mohou to být podobné zkušenosti nebo zážitky, společní známí, sdílené zájmy. Cokoli.

Anglicky se takové konverzaci říká "small talk", tedy jakýsi "malý hovor", kterému česky někdy méně zdvořile říkáme řeči o ničem. A je zajímavé, že i když jsou většinou opravdu o ničem, tak se v různých kulturách a zemích ono "nic" liší.

Je klišé, že Angličané zahajují rozhovory otázkou či komentářem týkajícím se počasí. Ale je to víceméně pravda.

"Má to racionální důvod v tom, že počasí je na britských ostrovech opravdu velmi proměnlivé a historicky byly například předpovědi počasí velmi nespolehlivé. Dodnes jsou míň spolehlivé než na kontinentu. Takže je to ideální námět pro začátek hovoru," napsal v jednom svém starším eseji spisovatel David Lodge.

Američané se vás dřív nebo později zeptají na to, co děláte. Jaké máte zaměstnání. Je to zdvořilost, ale někdy i skutečný zájem. Američané mají v krvi hledání příležitostí. Co když ten člověk má nějaké informace, které by se mi mohly hodit? Nebo co kdybychom spolu rovnou udělali nějaký byznys? Vyloučené to není!

Když člověku na večírku, anebo třeba i taxikáři, který vás na něj veze, řeknete, že pracujete v Evropě jako novinář, hned se vás začne vyptávat. Jak se médiím v Česku daří? Potkáváte se s celebritami? A panebože, dá se tím uživit? Kolik je za to peněz? Vydělá si novinář v Praze víc než majitel baru, anebo míň?

V mnoha zemích by to bylo považováno za nezdvořilé. Třeba ve Francii. "Zeptat se neznámého člověka na zaměstnání je v podstatě urážlivé. Mohlo by to vyvolat dojem, že si toho člověka chcete společensky zařadit. To je nepřípustné," řekla v článku na serveru Quartz Julie Barlowová, Kanaďanka, která o francouzském "small talku" napsala dokonce celou knihu s názvem The Bonjour Effect.

Francouzi podle ní rádi předstírají (nebo aspoň ona si myslí, že to předstírají), že práci nemají rádi. A tak i debaty o ní považují za nejen nevhodné, ale hlavně nudné. "Podobně jako debaty o penězích. K těm mají lidé ve Francii zase demonstrativně přehlíživý vztah, byť ve skutečnosti je zajímají stejně jako kohokoli jiného," napsala.

O čem se tedy Francouzi baví, když se baví o ničem? K doporučeným otázkám patří: "Kde jste byli na dovolené?", "Pili jste v poslední době nějaké zajímavé víno?", případně "Neobjevili jste dobrou levnou restauraci?", a "Kde jste koupila ty nádherné lodičky, které máte na sobě?"

Francouzi se také rádi baví o politice. Podle Barlowové se Francouzi na rozdíl od lidí jiných národností rádi hádají, a to i v rámci "small talku". Zatímco Američané rádi mluví o tom, co mají společného a jaké věci je sbližují, Francouzi si mnohem radši vyměňují názory.

"Pokud možno protikladné," tvrdí Barlowová.

Jako obvykle jsem se zeptal na Facebooku, jaká témata "small talku" jsou nejčastější v Česku. Takže následující: například nedávno zhlédnutý film nebo seriál, počasí či − podobně jako ve Francii − zdvořilý dotaz či rovnou lichotka na nějakou součást oblečení, které má ten druhý na sobě.

Ovšem ultimátním šachmatovým tahem "small talku" v češtině je věta: "Tak co, jak to jde?" Musím přiznat, že ji používám taky. Má navíc výhodu, že z ní nelze poznat, zda tomu druhému tykáte, nebo vykáte.

Politika mohla být tématem paradoxně za komunistů, kdy jste si mohli − dle odvahy − i s celkem neznámými lidmi vyměňovat více či méně otevřeně útrpné poznámky na adresu režimu. A pak v devadesátých letech, kde se člověk minimálně s lidmi žijícím kolem něj shodl na tom podstatném.

Dnes je politika v Česku v podstatě tabu, shodují se mnozí. Jasně, na sociálních sítích se statusy, lajky a smajlíky ujišťujeme o svých pravdách. Ale v reálném životě se o politice mluví míň.

"Imigranti, Zeman a Babiš jsou nepřípustná témata. Nikdy nevíte, na koho narazíte, a je zbytečné si nechat zkazit náladu," napsal mi kdosi na Facebooku.

Mluv, mluv, zajímáš mě!

Podle jedné psychologické studie není "small talk" vůbec malý. Ba naopak, údajně tvoří skoro třetinu všech konverzací, které během průměrného běžného dne vedeme. A jakkoli jsou to hovory o ničem, i k nim přistupujeme − jako přirozeně ješitné a samolibé lidské bytosti − s až nezvyklou vážností.

Chceme na druhé působit jako chytří, vtipní a zajímaví, zkrátka okouzlující lidé. Jak toho dosáhnout? Mít v záloze sérii dobrých anekdot? Nebo si připravit pozoruhodné historky ze svého života, zábavné i poučné? Případně být připraveni překvapit partnery svými vědomostmi?

Odpověď je překvapivá a zároveň jednoduchá. Nic takového. Aspoň pokud chcete na partnery v diskusi opravdu udělat dojem. Není podstatné, co budeme těm druhým říkat a jak či co budete odpovídat na jejich případné otázky. Důležité je to, jak moc a na co se vy budete ptát jich.

Jinak řečeno, nikoho ve skutečnosti nezajímá, co jste měli včera k večeři, s kterou celebritou se osobně znáte nebo jaká první slova žvatlaly vaše děti v kočárku. Ale každý rád dostane příležitost říct něco sám o sobě. Je v tom náš přirozený narcisismus. Když se to vezme kolem a kolem, nakonec tím hlavním a nejdůležitějším, co nás zajímá, jsme my sami.

Potvrdila to řada studií, naposled z Harvardovy univerzity, kterou se svými kolegy udělala Karen Huangová, doktorandka na katedře psychologie. Provedli stovky rozhovorů, ve kterých vždy jeden z účastníků postupoval podle připraveného scénáře. Připravili dva. V jednom bylo hodně a v druhém naopak málo otázek. Všechny rozhovory pak jejich účastníci vyhodnocovali dotazníky.

Výsledek? Lidé kladoucí hodně otázek byli svými partnery hodnoceni konzistentně lépe než ti, kteří jich kladli málo. A nejen to, byli charakterizováni jako "zábavní", "vzdělaní" nebo "chytří", a to bez ohledu na to, že scénáře byly napsané tak, že z nich nic takového ani vyplývat nemohlo.

Ha! Toť zřejmě svatý grál umění konverzace o ničem. Což mi připomíná, že bych se vás, milí čtenáři, rád na závěr článku zeptal na to, na co při psaní myslím celou dobu. Jak se máte? Co děláte? A kam se chystáte na dovolenou?

Jsem jedno velké ucho.

