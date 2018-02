Loni v prosinci prezident Donald Trump vyhlásil, že USA se vrátí na Měsíc a zamíří k Marsu, protože Američané vždy byli "vůdčí inspirací pro celé lidstvo". Ano, ale jen pokud měli štěstí, že se dožili dospělého věku. A nezastřelil je někdo už jako malé děti či teenagery ve škole, jak se ve středu stalo na Floridě více než deseti tamním studentům, kteří byli celkem mezi 17 oběťmi masového vraždění.

Pokud by se někomu zdála tato zkratka mezi americkým kosmickým programem a tamními masovými "střílečkami" brutální a cynická, tak má pravdu. Jenže jinak už o tomto problému psát nelze. Zároveň ovšem platí, že je řešitelný. Ale jen pokud si Američané přiznají, že k jeho nápravě budou muset společnost, úřady a politici najít společnou vůli a napřít dlouhodobé, složité úsilí, třeba právě tak, jako když se na začátku 60. let rozhodli dobýt Měsíc, aby tam na konci dekády zanechali stopu.

V otázce ozbrojeného násilí však zatím neudělali ani krůček. Po vraždění na základní škole v Sandy Hook, kde střelec před Vánoci 2012 zabil 20 prvňáků a šest dospělých, tehdejší prezident Barack Obama vyhlásil, že "využije veškerou váhu prezidentského úřadu" a prosadí přísnější zbraňové zákony. Ale nestalo se vůbec nic.

A v amerických školách bylo od té doby postřeleno 438 lidí, z toho 138 smrtelně.

A nic se nezměnilo ani po loňském útoku v Las Vegas, s novým rekordem amerických stříleček co do počtu mrtvých. Osmapadesát lidí střelec zabil s pomocí přídavného zařízení (bump stock), které z jeho poloautomatické pušky AR-15 učinilo samopal. Bezprostředně po masakru v Kongresu vznikl návrh zákona zakazující prodej tohoto zařízení, ale po několika týdnech legislativa potichu umřela. Nestalo se vůbec nic. Nothing, nada, zero!, jak říkají americké děti.

Řešení samozřejmě nespočívá jen v tvrdších zbraňových zákonech, ještě důležitější by byla důslednější kontrola zájemců o zbraně, která je děravá a filtrem procházejí i lidé, kteří "bouchačku" nikdy neměli dostat do rukou. Což zároveň vede k vůbec nejsložitější věci, kterou je roztříštěná, nedostatečná či prostě žádná odborná péče, které se v USA (ne)dostává mnoha psychicky

nalomeným či vyloženě nemocným lidem.

Amerika má na výběr. Buď si přizná, že má vážný problém, a začne jej řešit. Nebo přijme "střílečky" tak, jak to včera shodně pojmenovaly televize Fox News a CNN. "New normal", novou všední realitu života USA. Snít ve školní lavici o tom, že jako velký budu kosmonautem. A v dalším okamžiku se stát další položkou ve statistice zastřelených.

