Když podnikatelé a manažeři mluví o tom, co přinese vstup jejich firmy na burzu, jsou bez výjimky plni nadšení. Samozřejmě, v opačném by investory nepřilákali.

"Emise našich akcií nám umožní získat prostředky pro další rozvojové projekty, které podpoří naši strategii růstu," hlásalo před roky vedení sázkové společnosti Fortuna a zástupce majitele, skupiny Penta, tvrdil muziku.

"Vstup na burzu potvrdí důvěryhodnost příběhu Fortuny a její vedoucí pozici na středoevropském trhu. Umožní také dalším investorům a klientům Fortuny podílet se na úspěchu společnosti."

Uběhne pár let a vše je jinak: stejný majitel stahuje stejnou firmu z burzy se zdůvodněním, že se chce soustředit na její intenzivní rozvoj, že to bude drahé a že strategický plán splní rychleji, když mu do toho nebude nikdo z menších podílníků mluvit.

Ty k odprodeji akcií navíc motivuje oznámením, že kvůli expanzi stejně nebude na dividendy.

Jenže člověk nemusí být zrovna pamětník, aby věděl, že expanzi a mezinárodní akvizice firma prováděla i v době, kdy se s jejími akciemi obchodovalo, a musela tak částečně odkrývat karty. Ve stejné éře neměla nejmenší problém utnout dividendy tak, jak to údajně chystá nyní. Že by tedy nezáleželo na důvěryhodnosti či majitel už neměl potřebu nechat na úspěchu vydělávat i klienty? To určitě neuslyšíme. Obvyklým folklórem jsou v takovém případě nářky na to, jak informační povinnost omezuje dlouhodobý rozvoj a tlak akcionářů nutí manažery myslet v tříměsíčních intervalech.

Ne že by to bylo české specifikum, ze světa známe ještě zacyklenější příběhy. Je to něco přes čtyři roky, co Michael Dell, šéf a zakladatel stejnojmenné technologické firmy, zdůvodňoval vytěsnění minoritních akcionářů, z nichž část ho před desítkami let svými penězi postrčila mezi miliardáře a umožnila mu podnikat opravdu ve velkém, velmi podobně. Dell byl tehdy zdaleka největší firma, která kdy odešla z burzy. Dva roky na to udělal Dell největší technologickou akvizici, přičemž část financoval obřím dluhem, který se přičetl k "sekyře" vzniklé při pákovém výkupu. A v těchto týdnech přicházejí zprávy o tom, jakým způsobem se Dell vrátí na burzu, aby penězi za nové akcie − překvapení! − umořil část dluhů.

Michael Dell dnes říká, že to dělá také proto, aby firma a její byznys rostly ještě rychleji. Jak jinak.

Burzovním veletočům nemusí být konec ani v našich končinách, kde se z odchodu z veřejného trhu stala móda. Kdo zná písničku o psem sežrané jitrničce, nebude dalšími dějstvími překvapen.

