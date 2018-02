Píchni ho, řízni ho, pusť mu krev, zpívalo se v dobové parafrázi na někdejší hymnu české sociální demokracie (ve skutečnosti refrén písně Rudý prapor začínal slovy: Dále jen dále jen vznesme zpěv). Ta slova by ale klidně mohla otevřít nedělní přelomový sjezd ČSSD v královéhradeckém Kulturním domě Střelnice. Očekává se řež, která rozhodne nejen o budoucnosti strany, ale také o vládě v zemi.

Přesně po sedmdesáti letech si historie zažertovala a postavila nejstarší tuzemskou politickou partaj před podobně osudové dilema jako v únoru 1948. Zachovají se oslabení a rozhádaní sociální demokraté pragmaticky jako tehdy? Přimknou se k dominantnímu vítězi voleb, od něhož se jiné tradiční strany štítivě odvracejí, a pomohou hnutí ANO Andreje Babiše vládnout s tichou podporou komunistů? Nebo tentokrát dají nevyzpytatelnému partnerovi košem a odejdou do opozice, v níž mohou zkonsolidovat své síly pro příští volby?

V neděli se to nejspíš ještě nedozvíme. Babiš naštěstí není Gottwald a Zeman není Beneš, takže oranžový sjezd nemusí s rozhodnutím spěchat. Počítá se dokonce s přerušením jednání na několik týdnů. Mnohé však napoví už nedělní volba nového vedení.

Bude dramatická, protože do funkcí se nekoordinovaně hrne rekordní počet zájemců. Fronta na předsednické křeslo čítá sedm kandidátů, na místopředsednické posty pak neuvěřitelných devětadvacet jmen. S tím však tragicky kontrastuje fakt, že co do programového zaměření nejsou mezi hlavními favority skoro žádné rozdíly. Úřadující předseda Milan Chovanec, místopředseda sněmovny Jan Hamáček i jihočeský exhejtman Jiří Zimola jsou zdatní technologové moci, ale ani náhodou myšlenkoví vůdci či nositelé nových témat. Přitom zrovna zralou a autentickou mentorskou postavu v čele by strana v této chvíli potřebovala jako sůl. Místo toho má Chovanec image zrádce lánských zrádců a ozbrojeného strážce národa před imigranty. Hamáčka pak veřejnost vnímá jako celkem neznámého sněmovního bafuňáře a Zimolu jako aktéra podivné transakce s vilou na Lipně. Působí jako sci-fi, že by zrovna z tohoto tria mohla vzejít věrohodná obroda strany, která právě letos slaví sto čtyřicet let od vzniku a jejíž program vždy stavěl na obhajobě znevýhodněné části společnosti.

Ani ve strategii chování se klíčoví adepti předsednictví příliš neliší. Stačí už jen představa, ke kterému z poválečných předáků ČSSD mají Chovanec, Hamáček i Zimola typově asi tak blíž.

K Václavu Majerovi a Františku Tymešovi, dvěma ze tří sociálně-demokratických členů předúnorové vlády, kteří se přece jen odvážili na poslední chvíli porušit partajní opatrnictví a přidali se k demisi nekomunistických ministrů? Nebo naopak k předsedovi Zdeňku Fierlingerovi, který se úslužností prochytračil na výsluní v poúnorovém Československu?

Každopádně zmíněná trojice favoritů je nakloněna jak usmíření s prezidentem Milošem Zemanem, tak vládnutí s hnutím ANO. Menší i větší nuance vznikají a zanikají jen podle momentálního rozložení sil a výhodnosti.

Dnes se třeba zdá, že Hamáček a Zimola by se s Babišem dohodli celkem snadno, zatímco kdyby se šéfem sociální demokracie stal Chovanec, bude vládní spolupráce obou formací možná složitější. Současní předsedové ČSSD a ANO totiž neskrývají vzájemnou averzi, navíc Chovanec podmínil koalici s hnutím tím, že ve vládě nebude trestně stíhaný Babiš. Jenže tohle všechno může být jen předsjezdová rétorika.

Beztak Chovanec i Hamáček spoléhají na to, že případný vstup ČSSD do vlády si nechají posvětit stranickým referendem. Takže tolik neriskují.

Hořčejší pilulkou může být pro ČSSD návrat k Zemanovi, expředsedovi, který patnáct let házel partaji zhrzeně klacky pod nohy. Hroší kůže ve straně ovšem vyzdvihnou, že sociální demokracie by pak vstoupila do kabinetu jako prezidentův klacek na Babiše, a tudíž s výhodnou Zemanovou ochranou.

Než se utápět v tak riskantních mocenských hrátkách bylo by pro sedmiprocentní ČSSD mnohem lepší dát se v klidu dohromady v opozici. Jako to udělala ODS v roce 2013. Pokud jsou předáci donedávna hlavní vládní strany na takový sanitární úkrok ještě příliš rozjetí, možná by je měli delegáti na sjezdu zbrzdit. Tedy zvolit méně hvězdné, možná však ideově autentičtější osobnosti do nového vedení. A hned potom věnovat náležitou pozornost aktuálně potvrzeným písemnostem o "Burešově" spolupráci s StB. Aby si ČSSD nenavlékla z ostudy kabát jako před sedmdesáti lety.

