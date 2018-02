Kdo by si dnes vzpomněl na jeho soudní i soukromé eskapády, na kariéru, kterou ukončil společný tlak francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho a německé kancléřky Angely Merkelové, volajících po jeho rezignaci na post italského premiéra? Zpečetil ji rozsudek, který odsoudil Silvia Berlusconiho kvůli daňovým únikům k jednomu roku veřejných prací v domově důchodců a hlavně mu zakázal vykonávat veřejné funkce, což se rovná i zákazu kandidovat ve volbách. Ten zákaz ještě platí, ale Il Cavaliere neboli Rytíř, jak mu přezdívali díky řádu, jímž ho kdysi vyznamenal prezident, je zpět. Opět ve všech médiích a v plné formě. Proč by jeho návrat přišel vhod i těm, kteří se od něj kdysi v Evropě odvraceli?

Důvod je pochopitelný při pohledu na průzkumy veřejného mínění. Jedině Berlusconiho Forza Italia, samotná nebo v koalici s euroskeptickou Ligou severu a antiimigrantskými Bratry Itálie, je schopna ve volbách na počátku března porazit ještě populističtější a méně předvídatelné Hnutí pěti hvězd. Bývalý předseda vlády proti "hvězdářům" uplatňuje stejnou taktiku jako před lety proti komunistům a levici vůbec. Dělá z nich strašáky, před nimiž dokáže Itálii ochránit jedině on. A daří se mu přesvědčit nejen Italy.

Šéfredaktor respektovaného britského deníku Economist, kdysi autor věty z titulní strany "Proč je Berlusconi neschopen vládnout Itálii", dnes připouští, že Rytíř by mohl "zachránit Apeninský poloostrov".

Pak už se také nelze divit okázale srdečným slovům "Můj drahý Silvio, jak rád tě znovu vidím", kterými letos v lednu Berlusconiho v Bruselu přivítal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Setkání bylo o to snadnější, že se ho účastnil i předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, který má jako čelný člen strany Forza Italia šanci stát se v případě volební výhry italským premiérem. Ještě důležitější než toto setkání ale mohl být rozhovor na schůzi Evropské lidové strany před prosincovým unijním summitem, kde se expremiér sešel se spolkovou kancléřkou. Ta jistě ocenila, že Forza Italia zůstala součástí tohoto uskupení a že se bývalý premiér už nějaký čas vyhnul vtipkování, leckdy dost obhroublému, na její adresu.

Při všech těchto příležitostech se Berlusconi ujistil, že při svém návratu nenarazí na zásadní překážky, i když tu nejdůležitější, zákaz kandidovat, odstranit nemůže. Může však vést volební kampaň a na plakátech si pohrávat s dvojím významem slova "presidente", které v italštině znamená prezident, ale i předseda.

V Berlusconiho prospěch hraje fakt, že v současné italské politické konstelaci to může být on, kdo "podrží" Evropu. Jako premiér sice předváděl nejrůznější obraty a sotva polovičatě plnil své reformní sliby, ale na unijní úrovni žádná jednání neblokoval. To by mohlo platit i pro vládu, kterou by řídil takříkajíc ze zadního sedadla. Pokud se Forza Italia stane osou příští koalice, budou namístě dvě otázky.

Zaprvé, zda se opět podaří umírnit koaliční partnery, podobně jako se to kdysi podařilo s Národní aliancí spojovanou s postfašismem. A zadruhé, zda se vláda ovládaná bývalým premiérem alespoň pokusí o reformy, které země zatížená masivním zadlužením potřebuje. Ty se totiž nedařilo prosadit ani za bývalé Berlusconiho éry, ani za jeho nástupců.

Spolehnout se na to ale nelze. Il Cavaliere tak jako v minulosti střídá dvě rétoriky. Do Bruselu vzkazuje, že rozpočtový deficit nepřekročí hranici tří procent HDP, ale doma vrší sliby, jako je rovná daň, snížení věku odchodu do důchodu, minimální důchod ve výši 1000 eur měsíčně nebo zrušení dálničních poplatků. Hrubý odhad důsledků pro rozpočet se blíží 100 miliardám ročně, aniž by bylo jasné, kde je chce vyčarovat.

Zařadit Berlusconiho politicky takřka nejde. Jak vystihuje jeden bruselský bonmot: určit, zda je pro-, anebo protievropský, nelze, protože prostě žádné zásady nemá. Jeden rys by se snad přece jen našel. Svůj vztah k demokracii popsal Silvio Berlusconi vzpomínkou na to, jak jako dvanáctiletý v roce 1948 vylepoval plakáty křesťanské demokracie. Na nich ho prý okouzlilo heslo "Bůh tě za plentou při hlasování vidí, ale Stalin ne".

Související