Američané už dlouho Evropany vyzývají, aby udělali pro svou obranu víc. A výslovně podporovali i evropské plány na posílení společné obrany. Do tohoto projektu, známého jako Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO), se loni oficiálně zapojily téměř všechny země Evropské unie včetně Česka.

Tento týden se ale Washington proti evropským plánům překvapivě ohradil. Naznačil, že jsou zbytečné a mohly by ohrozit vzájemnou spolupráci v rámci NATO. "My v Texasu máme rčení: Nespravuj, co není rozbité," prohlásila americká velvyslankyně při NATO Kay Baileyová Hutchisonová. Až dosud přitom Američané evropské záměry podporovali.

Státy EU se na budování společné obrany dohodly v reakci na vzrůstající nestabilitu a hrozby ve svém sousedství. Zmiňují například ruskou agresi na Ukrajině, aktivity teroristů na Blízkém východě nebo v severní Africe či migrační krizi. Zároveň se po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem objevily pochybnosti o tom, jestli pro Washington zůstane spojenectví v rámci NATO nadále prioritou.

25 zemí EU se zapojí do společné obranné spolupráce, známé jako PESCO. Mimo zůstávají jen Británie, Dánsko a Malta.

Spojenci by si celou věc mohli začít vyjasňovat už na v pátek začínající bezpečnostní konferenci v německém Mnichově. Přijíždí na ni americký ministr obrany James Mattis, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nebo německá kancléřka Angela Merkelová. Účastníkem měl být i český premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli nemoci ale cestu zrušil. Jedním z témat konference jsou vztahy mezi Amerikou a Evropou.

NATO je pořád základ

Američané požadují ujištění o tom, že plánované posílení obranné spolupráce zemí EU nijak neoslabí Severoatlantickou alianci − například tím, že by státy unie soustřeďovaly své omezené vojenské rozpočty na jiné projekty než na ty, které jsou prioritou NATO. To se pod dojmem ruské agresivní politiky na Ukrajině v poslední době zaměřuje hlavně na posílení své schopnosti reagovat na případnou ruskou hrozbu.

Evropané Američany ujišťují, že jejich obavy plynou jen z nedorozumění. V rámci obranné spolupráce chtějí země EU rozvíjet například obranu před kybernetickými útoky nebo zajistit snadnější přesuny spojeneckých vojsk napříč hranicemi v unii. To vše by mělo posílit také schopnost Severoatlantické aliance reagovat na případnou krizi.

"Evropa spolupráci v obraně jednoznačně potřebuje," souhlasí s plány států unie Tomáš Weiss, vedoucí katedry evropských studií Fakulty sociálních věd UK. Podle něj "ti, kteří si myslí, že evropská obrana nabourává NATO, žijí někdy v roce 1999".

Státy EU ujišťují, že posílená obranná spolupráce není v rozporu s fungováním Severoatlantické aliance. Ta i nadále zůstane hlavním nástrojem společné obrany evropského území před případným útokem zvnějšku.

Samo NATO s tím souhlasí a vznik společné evropské obrany podporuje: "NATO musí být součástí každého řešení, ale nemůže všechno dělat samo," řekla loni na bezpečnostní konferenci v Praze zástupkyně generálního tajemníka aliance Rose Gottemoellerová.

Co čekat od Trumpa

Spolupráce v rámci EU má sloužit hlavně pro úkoly mimo evropské území. Pokud se naplní evropské záměry, mohly by země EU v budoucnu společně zasáhnout například proti pašerákům migrantů ve Středomoří. To je příklad krizové situace, která má velký význam pro EU, ale pro neevropské členy NATO, jako jsou USA a Kanada, není prioritou. V rámci NATO navíc platí jednomyslnost − spuštění nedávné protipašerácké akce aliance tak určitou dobu blokovalo Turecko.

Evropané rozhodnutím prohloubit svou obrannou spolupráci ale reagovali i na nejistotu ohledně toho, jestli se budou moci do budoucna na své americké spojence plně spolehnout. Americký prezident Donald Trump NATO opakovaně kritizoval jako "zastaralé". Zpočátku se také nepřihlásil ke klíčovému závazku v rámci aliance, tedy přijít na pomoc spojencům v případě jejich napadení.

Washington ale od té doby ujišťuje, že se na jeho politice nic nemění. V novém rozpočtu tak například zvýšil výdaje na posílení americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Spojené státy naopak vyzývají evropské členy NATO, aby navýšili své obranné výdaje. Podle dohody by měli do roku 2024 všichni spojenci dávat na obranu nejméně dvě procenta HDP. U Česka je to teď zhruba polovina.