Byla to jen otázka času. Vinotéky Na břehu Rhony stále přibývají nejen v Praze (už i v Olomouci), takže se vlastně jen čekalo, kdy majitelé podniku, Filip Hotový a Karel Karafiát, udělají úkrok do plnohodnotné gastronomie. Koncem loňského roku se to stalo: v Dejvicích otevřeli své první bistro Na břehu Rhony. Dobře udělali, přinejmenším pro veřejnost.

Svým způsobem jde o návrat ke kořenům. Interiérem bistro připomíná jejich první podnik na Výtoni, i v Dejvicích hned poznáte, že sedíte na břehu Rhony, a ne Labe. Hotový s Karafiátem do Francie často jezdí a její nenápadně sofistikovanou nonšalanci umějí přenést i do Česka. V bistru hraje francouzská hudba, jež vám zlepší náladu i během prezidentské volby. Parketová podlaha má lehkou patinu, jinak ale jde o nově udělaný prostor s vysokými stropy i okny s perfektním výhledem na kulaté náměstí. Můžete třeba někoho udat, když nezaplatí parkovné.

Bistro otevřelo koncem loňského roku a přes oběd ještě nebývá plné, živoucí atmosféru si ale drží i poloprázdné. Tvoří ho jediná místnost s barem a sedmi různě velkými stoly, ale taky vinotékou, kytkami a spoustou stylových doplňků. Gastronomické zaměření je jasné: francouzská a středomořská kuchyně, což je v případě Cotes du Rhone logické; spousta Francouzů považuje celou tuhle oblast za prodloužení Provence, tedy pravověrného jihu včetně moře. Některá jídla pocházejí z domácích kuchařek francouzských přátel majitelů podniku, jiná jsou klasika.

Jednoduše a dobře

Přišel jsem do podniku v čase oběda a mladá číšnice mě upozornila, že v té době podávají pouze denní menu a v kuchyni nemají rádi zbytečnou fantazii hostů. Možná, taky tu ale naštěstí nepěstují totální francouzskou přísnost. Z kuchyně jsem nakonec dostal i dvě jídla ze stálého menu, protože jsem na ně prostě měl chuť. Na břehu Rhony je bistro se stoly bez ubrusů, a proto tu nečekejte žádnou "grande cuisine" − menu nabízí klasickou francouzskou bistronomii.

Pochopil jsem to hned z mušlové polévky s rajčaty a řapíkatým celerem (55 korun). Díky mušlím z ní silně cítíte moře, ne však zbytečně moc. Stejně tak z ní totiž cítíte i rajčata a celer. Mohli byste polévku jíst i se zavřenýma očima, a pořád byste věděli, co jíte. Francouzský rillettes (75 korun) není potřeba představovat, byla by fakt facha ho zkazit. Pravda, ne všude ale mají kohoutí rillettes jako tady.

Na břehu Rhony ho servírují v malé skleněné dóze, s křehkými okurkami cornichon a hlavně i s francouzsky čerstvou křupavou bagetou. Číšnice mi k předkrmu doporučila plnější růžové víno (samozřejmě z Cotes du Rhone) a dobře to trefila. A když už jsme u vína, kolem nějž se celý koncept Na břehu Rhony točí: Hotový s Karafiátem Čechům ukázali, že i krabicová vína (cca 80 procent z prodejů v jejich vinotékách) vás nejen nemusí poslat do nemocnice, ale mohou být i velmi slušně pitelná.

I v bistru samozřejmě rozlévají více vín, a to včetně méně známých apelací jako třeba Rasteau. Právě to jsem si dal ke kachnímu prsu na černé čočce ve vinné omáčce (299 korun). Nebyla to snadná volba, protože v menu najdete i takové klasiky jako dušeného kohouta na víně nebo porchettu s bramborovou kaší, máloco je ale tak vyloženě francouzské jako právě kachna. Ne že by mě zklamala − recept i podání jídla včetně talířů s rustikálním nádechem není co vytknout −, jen kachna byla typicky česky tužší (jsme země propečených steaků) a některé plátky masa v kuchyni přesolili. Porce je nicméně poctivá, venkovská, žádný michelinský minimalismus. Gérard Depardieu by měl radost.

Karamelové creme brulée (59 korun) na závěr bylo skutečně příjemně lehké, jak ho popsala servírka. Jen postrádalo brulée, tedy křupavou krustu. Lecjaký TV kuchař, jichž je svět poslední dobou stále plnější, by se kvůli tomu mohl zle rozeřvat, mně to ale moc nevadilo. Jemně krémový dezert chutnal se silným espresem dobře i bez krusty. Pořád jsem se cítil jako na břehu Rhony a rád se sem vrátím.