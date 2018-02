Severočeský Most, středa dopoledne, mráz, inverze. Sudety jako Sudety, říká si nejdřív člověk, který se v nich narodil a trochu se jimi zabýval, ale není to tak docela pravda: z těch moravskoslezských jako by častěji táhl duch velkých dějin, což není vždycky špatné, protože tamním městům zbyla aspoň historická jádra. Tady se otáčím zleva doprava, hledám centrum, kde se člověk ocitne "ve městě" nebo "na korzu", ale nenacházím ho. Město esteticky uvázlo na ploše posledních 60 let a očima se můžete chytit jen porůznu vyskládaných betonových kvádrů − ty vyšší bývají socialistické, ty ploché raně kapitalistické.

Okolí Mostu je také jiné, než znám ze "svých" Sudet odsouzených k obdobným socioekonomickým výhledům − odlivu lidí a přílivu tekutého hněvu, který se v Praze (zvlášť po volbách) špatně vysvětluje. V hlavním městě se často blábolí o tom, že tyto části země ze závisti "plivou do tváře" střední vrstvě, přejí jí ostudu, diktaturu a bůhvíco ještě. Bylo by skvělé, kdyby se mi podařilo byť jedinému podobně argumentujícímu člověku naznačit, že existují životní situace, v nichž mají pojmy jako "Evropská unie" nebo "liberální demokracie" zhruba stejnou váhu jako "kvark" či "jehněčí sous vide", ale moc s tím nepočítám. Makroekonomicky vzato jsme se nikdy neměli líp a v tabulkách to vychází, tak kdo si nač stěžuje, že ano, to bude beztak nějaký blb zasažený Aeronetem.

V interakci s místními, jinak nesmírně ochotnými a vstřícnými lidmi mě nepřestává zarážet neskrývaná, všech eufemismů zbavená nenávist vůči Romům. Netvrdím, že "u nás" nic takového není, ale přece jen: nedostanete jí hned do obličeje namísto odpovědi na otázku, kde se nejblíž najíst.

Mimoděčné srovnávání v mé hlavě doznívá při odjezdu ještě výš na sever. Rozvaliny vysídlených vesnic rozesetých po Jeseníkách rozhodně nepůsobí optimisticky, ale jejich přítomnost aspoň upomíná na časy, kdy se tam někomu žilo dobře. Než to tedy dopadlo strašně. Na Mostecku se návštěvníkovi zdá, že se spokojeným životem normálních lidí se tu nepočítalo nikdy. Hodnocení životní úrovně je ale na obou místech republiky stejné − na otázku "jak se tu máte" přiletí "mizerně".

Zajímalo by mě, jak velký průšvih bude potřeba, aby si oblastí, odkud "neustále přicházejí zkrušující volební výsledky", všiml někdo jiný než pasák strachu Tomio Okamura. Dojmy z cesty zkusím přeléčit legendární deskou saxofonisty Johna Coltranea A Love Supreme. Její závěr je, patos nepatos, v podstatě zhudebněná modlitba.