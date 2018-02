Kytky nosím ve vlasech často. Je zajímavé, jak to některé lidi vytáčí. Asi proto, že jsou smutní," říká zpěvačka skupiny Mydy Rabycad Žofie Dařbujánová. Časopis Forbes ji nedávno zařadil mezi nejvýraznější české umělce do 30 let.

Žofie je podepsána pod většinou textů, hudba je společné dílo kapely. "Kluci skládají, já se snažím podílet na pěveckých linkách. V té hudbě se odráží náš aktuální život, momentální nálady. Podle toho se mění i náš styl. Začínali jsme s elektroswingem, teď jsme si začali říkat Glamtronic. Celkově jsme přitvrdili, máme rádi lesklé úchylárny. Je to víc glam! Ten razantní styl mě teď hodně baví. Včera mě potěšil jeden kamarád: Kdykoli tě vidím, vypadáš úplně jinak! Zaradovala jsem se: Yes, konečně jsem toho docílila!"

Texty na poslední desku se zrodily v letadle nebo v dodávce během letního turné po Státech a Kanadě. "V životě se mi dějí různé věci a já si je 'beru' na cesty. Mám tam víc času přemýšlet, pak jdou písničky samy." Píše je v angličtině.

Nákup oblečení je pro zpěvačku permanentní výzva. Nemá žádný oblíbený obchod, ale jak sama tvrdí, není těžké ji oslovit. "Na cestách ujíždíme s kluky na sekáčích a na blešácích. Když jsme jeli loni v létě natáčet do Kanady klip Yellow, kostýmy jsme si nebrali. Věděli jsme, že určitě něco objevíme v některém z vyhlášených sekáčů v Montrealu. Strávili jsme v nich celý den a našli úžasné věci."

Kromě lovu různých bizarností po second handech přiznává zpěvačka ještě další své vášně: "Ujíždím na botách, slunečních brýlích a náušnicích." A nepřehlédnutelná byla i její téměř metr vysoká čelenka od výtvarnice Anny Čurlejové − Čarbičková bijoux −, ve které křtila poslední album Glamtronic. V létě se s Mydy Rabycad chystá na festivaly do americké Louisiany, do Alžíru a Jižní Koreje. V březnu je můžeme slyšet i u nás, na Žižkovské noci a během prázdnin na mnoha festivalech.

Bez čeho se v posledních dnech neobejdu

Pero: Fialový brk jsem objevila v jednom podivném obchodě. Krásně s ním můžete někoho plesknout.

Rtěnky: Potřebuji různé odstíny červené podle oblečení.

Taštička: Přivezl mi ji brácha, sochař Matyáš Chochola, z Číny.

Zrcátko: Mám ho od kamarádky z Paříže.

Třpytky: Jsem na nich závislá, bez třpytek nemůžu koncertovat, někdy je potřebuji už od rána.

Brýle: Bez nich nevycházím ani v tom nejpošmournějším dni.

Květiny: Kytky nosím ve vlasech často, je zajímavé, že to některé lidi vytáčí.

Popcorn: Jsem na něm závislá.

Mince: Dostala jsem ji od dobré duše, paní Kokešové: má mi hlídat zdraví. Tenhle peníz prý před 50 lety "aktivoval" jeden její známý šaman v Africe. Foto: Lukáš Bíba