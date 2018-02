Pět let, šest cen z Czech Press Photo, k nimž se letos přidalo i vítězství na World Press Photo. Michael Hanke je na české tvůrčí scéně zjevením, výjimkou z pravidla, která říká, že chceme-li uspět (nejen) v umění, je třeba začít v útlém věku, spoustu let na sobě pracovat, hledat vlastní cestu napodobováním, případně odmítáním velkých vzorů, a pak doufat, že si veřejnost všimne, s kým má tu čest.

Michael Hanke se narodil renomovaným fotografům Jiřímu a Jiřině Hankeovým, ale do 40 let dělal všechno ostatní, než že by po jejich vzoru fotil, maloval nebo psal. Autorova image, preciznost a profesionální vystupování odrážejí kariéru, již dodnes neopustil a ani to nemá v úmyslu − Hanke je stále jednou nohou v IT. Jeho úspěch na okolí působí o to silněji, ať už v dobrém nebo špatném; někteří jeho umělečtí kolegové se s rychlostí zpětné vazby, jíž se mu dostalo, nesmiřují lehce.

Čím je Hankeho tvůrčí rukopis výjimečný, nejlíp posoudí každý sám − možná je charakteristický tím, že jeho snímky zprostředkovávají emoce, jež okamžitě rozezná i ten, kdo podobnou situaci nikdy nezažil. Možná jsou klíčem k jeho fotkám příběhy, které si v hlavě dovypráví každý, kdo se rád na chvíli zastaví. Michael Hanke má smysl pro humor i malá dramata všedního dne. S citem pro detail a přiměřený tón přistoupil také k nejnovějšímu souboru fotografií, jímž je dokument z prostředí poslední cesty člověka − cesty do hrobu. Rozhovor začínáme v mírné nadsázce, ale Hankeho vstřícná energie nedovolí, aby skončil melancholicky ani poté, co dovypráví o svém posledním cyklu Pohřební služba.

Michael Hanke (45) ◼ Český fotograf, který se zaměřuje na černobílý humanistický dokument. Jeho otcem je renomovaný dokumentární, portrétní a konceptuální fotograf Jiří Hanke, matkou fotografka, malířka a spisovatelka Jiřina Hankeová.

◼ Michael Hanke získal již šest ocenění v soutěži Czech Press Photo, v nejprestižnější světové fotografické soutěži World Press Photo se umístil na druhém místě v kategorii Sport se snímky z turnaje šachistů. S touto tematikou uspěl i v soutěži Sony World Photography Awards. Mezi soubory inspirované lokálními náměty patří například snímky z mysliveckých bálů či tanečních zábav seniorů, nově se rozhodl uchopit téma českého pohřbu.

◼ Michael Hanke pracuje ve velké IT společnosti dodávající řešení pro státní správu.

Uzavíral jste před posledním Czech Press Photo sázky na to, jestli se zase umístíte?

Myslíte na to, jestli budu první? V minulém roce totiž změnili systém, první až třetí místo se neuděluje − nově je jeden vítěz, ostatní mají takzvané nominace na první místo. Přátelé se na mě obraceli s otázkami: "Tak kolikátý jsi byl? A co to je, ta nominace?" Původní model byl pro veřejnost možná trochu srozumitelnější, ačkoliv samozřejmě nejde o vteřiny jako ve sportu a hodnocení je subjektivní. Ale mít další, v pořadí již šestou cenu z Czech Press Photo je samozřejmě bezvadné.

Zajímalo mě, jestli s ohledem na vaši "soutěžní statistiku" sám věříte tomu, co vidíte − co rok, to cena.

Máte pravdu, že mě příjemně překvapilo, jak rychle přišla odezva na mou práci. Když jsem s focením začínal, bylo mi 40 let a k narozeninám jsem si koupil fotoaparát Fuji X100, s nímž jsem letos uzavřel první pětiletku. Všichni se podivují, jak s ním můžu fotit, když je starý a kdovíjaký, jenže on je na humanistický dokument, jemuž se věnuji, opravdu ideální. Je nenápadný, a když s ním někam přijdete, nenosíte s sebou dělo, které by lidi znervózňovalo. Jinak o tom, jak je možné, že se mi tak daří, občas přemýšlím, ale snažím se tomu nepropadat. Důležitá je pro mě skromnost a pokora. Velice mi záleží na tom, aby se promítala do mých fotek. Takže jestli někde vidím klíč k mému úspěchu, tak možná bude tady.

Foto: Michael Hanke

Oba vaši rodiče jsou výteční fotografové, maminka dokonce maluje a píše. Neměli někdy poznámku v duchu "jestli on ten úspěch, synu, nepřišel moc brzy"? Klidně z legrace?

Neměli. Například táta byl v prvé řadě rád, že jsem vůbec začal fotit. Dlouhou dobu nechápal, čím se vlastně živím, čemuž se nedá divit − jsem něco mezi obchodníkem a marketérem v IT. Dnes jsou s mámou šťastní, protože máme velké společné téma. Nikdy mě do focení netlačili, jen mi nabízeli podněty a já za ně byl rád. Pozdního startu mi také líto není. Myslím, že jsem něco zažil a díky tomu líp poznám, kdy zmáčknout spoušť. Také je pro mě důležité nechrlit na trh obrovské množství fotek. Dneska je všeho moc, topíme se v podnětech a přestáváme vnímat rozdíl mezi zážitkem a prožitkem.

Jaké bylo dospívat v umělecké rodině jako ten, kdo se nevěnuje vlastní tvorbě? Kráse a kultuře jste určitě neunikl, musel jste třeba povinně chodit na výstavy?

Nemusel, já na ně chodil rád, hlavně na ty fotografické. Naši mají spoustu kamarádů z branže i odjinud − malíře, básníky, spisovatele, takže jsme byli v kontaktu. Umění se navíc věnuje celá naše rodina: má sestra, můj starší syn, vnuci mých rodičů taky fotí… Letos jsme měli výstavu s názvem Rodinné balení, kde se nás prezentovalo sedm. Čili ano, nějak jsem to všechno vnímal. Pamatuji si třeba, že jsem se rozbrečel na maminčině výstavě s názvem Trapný pokus o autoterapii, což byl soubor, jímž se dostávala z depresí. Když jsem velké reprodukce jejích snímků viděl na výstavě, hrozně to na mě padlo, protože jsem o jejím trápení vůbec nevěděl. Jinak umění na mě nejspíš působilo podvědomě, nejvíc asi tátovy věci. Oba se zaměřujeme na černobílý sociální a humanistický dokument.

Já nikdy nic nedělám na sílu, žádná fotka na světě nestojí za to, abyste někomu ublížil, a pohřby jsou v tomto ohledu zvlášť citlivá záležitost.

Váš tatínek je coby fotograf zavedené jméno. V čem byste řekl, že jste si podobní, a v čem ne?

Oba jsme citliví lidé. Táta to sice na veřejnosti bravurně skrývá, místy na někoho může působit jako tvrdohlavý frajer, ale s ohledem na to, co všechno ve fotografii dokázal, na to má právo. Uvnitř je ale citlivý člověk. Maminka je také velice jemná, vnímavá a křehká bytost. Mám pocit − ačkoliv si možná moc věřím −, že u mě se jejich osobnosti propojily. Od táty mám průbojnost, od mámy srdce. K tomu, jaký jsem, přispělo také domácí zázemí. Nedávno jsem se podruhé oženil a s mou úžasnou ženou máme desetiměsíční miminko. Když nemáte pohodu a nejste uvolněný, neděláte fotky, jaké byste chtěl. Všechno se tedy sešlo, jak nejlíp mohlo. Kdybych měl pokračovat ve srovnávání s tátou − já se snažím zachytit nejsyrovější formu člověčenství. Stejně jako on chodím na vybraná místa opakovaně. O návratech do komunity, kde jsme si na sebe zvykli a dokážeme být k sobě empatičtí, jsou v podstatě všechny mé soubory. S tátou asi máme překryv, ale každý jdeme svou cestou. Hlavně zpočátku mě hodně zajímal názor rodičů, konzultoval jsem s nimi i sestavování příběhů, což je v dokumentární fotografii zásadní disciplína.

Foto: Michael Hanke

Jak vnímáte nuance těch dvou pojmů − sociální a humanistický dokument? Je to slovíčkaření, anebo mezi nimi cítíte rozdíl?

Nějaký ano, ale nedovedu ho přesně definovat. Nemám uměleckou školu, do focení jsem spadl po hlavě a nestačil jsem se jím teoreticky zabývat. Nestihl jsem si ani najít vzor. Tím, že jsem nikoho nenapodoboval, jsem si začal záhy vytvářet vlastní rukopis. Setkal jsem se s několika fotografy, kteří dodnes litují toho, že se snažili působit jako někdo jiný. Jeden mi třeba vyprávěl, že se v tvorbě pokoušel "o Kratochvíla", dokonce s takovou sérií snímků vyhrál prestižní soutěž, ale dneska už ji moc nemusí. Takže já si − možná nechtěně − zkrátil cestu k tomu, jak mé fotky vypadají dnes.

Po osobní i pracovní stránce jste v příjemné situaci. Někde jste zmiňoval, že jste se díky ní mohl pustit do nového souboru, který byste jinak těžko zvládal. Šlo o pohřební službu?

Ano. Začal jsem se jí věnovat minulou zimu. Podařilo se mi najít rodinnou firmu, kde mě vzali mezi sebe a věřili mi, ačkoliv mi to zpočátku vymlouvali. Já nikdy nic nedělám na sílu, žádná fotka na světě nestojí za to, abyste někomu ublížil, a pohřby jsou v tomto ohledu zvlášť citlivá záležitost. V Čechách − na rozdíl od Moravy − se údajně spousta lidí rozhoduje pro zpopelnění namísto uložení do hrobu, takže jsem byl fotit šestkrát, maximálně sedmkrát. Když jsem udělal finální výběr, všiml jsem si, že na minimu snímků jsou pozůstalí, případně zesnulí. Zdálo se mi, že to jinak nejde. Za nejsilnější totiž považuji fotky, na nichž není nic explicitního, ale zároveň je na nich všechno − člověk to za nimi vycítí.

Váš soubor má zajímavé roviny. Přivádíte člověka na tradiční český pohřeb, což je rituál, jaký u nás existuje staletí. Podle komentářů na sociálních sítích na některé lidi působí jako výjev z exotického prostředí. Není zajímavé, že na nás vlastní kulturní zvyklosti působí cize, a navíc už skoro vůbec neznáme smrt jako takovou?

Ano. Nechceme ji vidět. Chceme zážitky. Žít a bavit se. Nechceme myslet na to, že by naši rodiče mohli také jednou zemřít.

Co tahle zkušenost udělala s vámi?

Paradoxně bych řekl, že na mě zapůsobila optimisticky. Když vidím, že se někdo dokáže důstojně rozloučit se svými blízkými, těší mě to. Pán z pohřební služby, který je na mých fotkách k vidění, mi vyprávěl neskutečné příběhy. Chvílemi se mi chtělo zvracet z toho, jak se lidé dokážou hádat o majetek pár minut poté, co jim umřel jeden z rodičů. Jindy jsem zase slyšel, že někomu umřela maminka a rodina pohřeb odložila o několik dní, aby stihla sportovní soustředění s dětmi… To nepochopíte. Já sám si uvědomuji, že mí rodiče nejsou nejmladší − kéž by tu byli ještě 20 let! − a že i můj život se přehoupl do druhé poloviny. Naše desetiměsíční dcerka už musela dvakrát do nemocnice, to bylo strašně nepříjemné. Takže téma přišlo vhod, řekl bych. Jsem v rozpoložení, kdy by mě nenapadlo něco cvakat jen proto, abych vyvolal wow efekt. To je teď ve fotografii trend − nejúspěšnější fotografové se často snaží produkovat snímky s cílem ostatním vyrazit dech. To se jim mnohdy podaří, ale za půl roku vás mnohé z těch fotek přestanou bavit. Já se snažím, aby moje fotky zrály a byly zajímavé i pro mě. A to jsem na sebe strašně přísný.

Ještě ve vás to téma nějak pracuje, anebo je soubor hotový?

V žádném případě není hotový. Kromě garáží, se kterými jsem začínal, nemám dokončený ani jeden, všechno jsou to dlouhodobě koncipované projekty.

Garáže byly oním souborem, kdy si lidé mysleli, že je obhlížíte jako tipař?

To byl právě on. Všechny soubory dělám jako táta čili dlouhodobě. Je logické, že když pracuji na více cyklech, nemůžu se všem věnovat stejně. Od některých jsem už trochu ustoupil − třeba od seniorů nebo jejich tanečních zábav, ty už mám poměrně profocené. Ale pohřby si drží mou pozornost, byť tam zajdu párkrát za rok.

Na vašich fotkách je působivé, že přinášejí velké, univerzální téma v civilním tónu. Pracují s detailem, ale zároveň se v nich dá najít příběh, místy skoro povídka.

Doufal jsem, že to tak někteří lidé budou vnímat. Dosud spolupracuji jen s jednou pohřební službou, která působí v Českém Brodě. Musel jsem nejen citlivě fotit, ale taky citlivě prezentovat výsledky. Kdybych to pokazil, mohl bych leckomu ublížit. Přemýšlel jsem taky o tom, jací jsou lidé, kteří tu práci dělají desítky let a viděli věci, jaké si neumíme představit − jezdí na místa autonehod, vyprošťují zesnulé z vozů, starají se o jejich ostatky, převlékají je… Já nicméně fotím až tu závěrečnou fázi, kde už není vidět nic morbidního. Dělám to záměrně. Někteří lidé možná čekali, že přijdu s explicitnějšími záběry, ale ty jsem nechtěl od začátku.

Hranice mezi dokumentem a pornografií může být tenká.

Právě proto jsem se k ní nechtěl přibližovat. Ať klidně nic nevyhraju, ale oslovím pár lidí tak, jak jsem zamýšlel.

Foto: Michael Hanke

Povolání, která se nějak dotýkala smrti, stála ve společnosti na okraji odjakživa. Uvědomuji si, že o zaměstnancích pohřební služby a okolnostech jejich práce nevím skoro nic. Co dalšího jste o nich zjistil?

O tom bychom si mohli povídat dlouho. Je to naprosto svébytné prostředí a setkáte se v něm s věcmi, které by vás nikdy ani nenapadly. Nemůžu jít do podrobností, ale třeba: slyšela jste někdy o on-line pohřbech? Abyste se ani nemusela obtěžovat někam jít osobně?

V životě ne.

Tak ty existují a je to trend. Na pohřební službě, se kterou spolupracuji, mi imponovalo, že by do nabízení obdobných služeb nikdy nešli, že je pro ně důležitý lidský rozměr pohřebnictví. Anebo: kdy jste naposledy v Praze viděla projíždět pohřební službu? Už je to dlouho, viďte? Smrt je již několik let pro mnoho lidí tabu a některé věci vymizely. Kdysi jsme se všichni rodili, žili, vychovávali děti a umírali v jedné cimře. Děti se chodily loučit s tatínkem a maminkou, byly s nimi až do konce. Dneska chceme nebožtíky "odlifrovat" dřív, než přijdou… Reakce mých rodičů byly taky zajímavé. Táta mi nejdříve doporučil, ať jdu od tohoto tématu pryč. Ale když viděl první fotky, tak pochopil, že ho budu dělat citlivě. Taky se mi dosud nikdy nestalo, že bych nad svými fotkami brečel. Možná se to všechno setkalo, narodilo se nám tou dobou miminko, tak jsem byl asi i trochu citlivější… Snad to nebylo jen tím.

Který snímek ze souboru vás zasáhl nejvíc?

Fotka bot odložených vedle otevřeného hrobu. Ta mi přijde strašně silná.

Nemám uměleckou školu, do focení jsem spadl po hlavě a nestačil jsem se jím teoreticky zabývat. Nestihl jsem si ani najít vzor.

Vzpomněla jsem si u ní na poslední cestu, na niž se člověk stejně vydává bosý.

Další příběh by se dal postavit i na vztahu otce a syna, kteří pohřební službu provozují. Mají mezi sebou stejný generační konflikt, jaký známe odjinud. Takže i tahle rovina je pro mě zajímavá. Nicméně jednou z mých absolutních zásad, kterou nikdy v životě neporuším − a to vám slibuji na čestné pionýrské −, je, že žádnou fotku nikdy nebudu aranžovat. Dneska se v umělecké fotografii aranžuje leccos, to je v pořádku, třeba má maminka dělá jen takové věci. Ale v dokumentu? Čemu z toho, co vidíte, pak máte věřit? Když něco důležitého nevyfotím, mám smůlu. Pár silných momentů jsem už prošvihl, ale nedá se nic dělat. Nejlepší situace stejně nevymyslíte.

Kamarád fotograf mi kdysi vyprávěl, že se občas ocitne na nějakém místě a cítí, že "tam ta fotka někde je". Neví sice kde, ale věří, že ji nakonec najde. Jak to máte vy?

Zajímavá otázka. Asi vám musí fungovat intuice, která vám napoví, kde by se mohlo něco odehrát. Nemívám to tak, že bych stál přikovaný na jednom místě a čekal, až se něco semele. Pohybuji se na plese nebo v hospodě a snažím se rozpoznat ten správný okamžik. Je to obrovský adrenalin. Jsou chvíle, které se nebudou nikdy opakovat a dodnes mě mrzí, že jsem některé z nich nestihl vyfotit.

Co třeba?

Na jednom pohřbu se šel rozloučit roztomilý blonďatý chlapeček se svým dědečkem k otevřené rakvi. Zdálo se mi to silné, ale kdoví. Třeba jsem si to jen představoval.

Nebylo by to trochu moc? Mě by taková fotka odrovnala.

Nejspíš bylo. Mám pár záběrů, kde se zesnulým dávají do rakve kytičky a podobně, ale nepoužil jsem je. Anebo: na taneční zábavě pro seniory šel 90letý dědeček požádat babičku o tanec. Přišel k ní, elegantně poklekl a řekl "smím prosit". Prošvihl jsem to. On si všiml, že mě to mrzí, a nabídl se, že to pro mě udělá znova. Já ho vyfotil, ale není to tam. Ta fotka nikdy nepůjde ven.

To je sympatické.

Jak říkám, kašlu na ceny, chci si sám sebe vážit.

Svými snímky portrétujete náš národní svéráz. Našel jste už další oblast, kde se na sebe budeme moci podívat?

Málokteré téma vymyslím od stolu. Téma ke mně musí přijít samo. Třeba na myslivecký ples jsme s manželkou dostali pozvánku. Nebyl to náš typ akce, ale pak se mi to rozleželo v hlavě, jestli bych tam nenašel něco z Miloše Formana a atmosféry z filmu Hoří, má panenko. Čili témata si nevymýšlím a nové zatím nemám. Mám pár nápadů, ale zatím se tříbí, znáte to. Mám co dělat i bez nich.

Pořád si držíte zaměstnání v IT?

Je to tak, jedu po dvou kolejích.

V letošním roce jste získal prestižní ocenění na World Press Photo. Pozorujete nějakou změnu v tom, jak se na vás lidé dívají?

Ve firmě to nikoho moc nezajímá. Šéf mi fandí, což je milé, ale ostatní se tím netrápí. Je pravda, že po WPP se něco málo změnilo: poznal jsem závist i nepřejícnost. Já přitom nikdy žádného fotografa nepomlouval, nikomu nelezu do zelí ani mu neberu kšefty − už jen proto, že se zaměřuji na lokální témata. Ve finále se s tím ale nedá nic dělat, i když je mi to líto… A možná že ještě o to víc chci fotit českého člověka. Pořád je čím se zabývat. Všechno nejspíš je, jak má být, jen na to někdy přijdeme o trochu později.

Fotograf Michael Hanke

Foto: Libor Fojtík