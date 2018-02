Textilky a oděvní firmy mají za sebou nejlepší rok za posledních dvanáct let. Loni prodaly vlákna, látky nebo oblečení za 55,3 miliardy korun, což je o necelá tři procenta víc než v roce 2016. Víc než čtyři pětiny všech tržeb tvoří textilní firmy, uvádí analýza Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK).

K výsledkům podnikům pomohla rostoucí ekonomika i fakt, že obor prošel změnou a zaměřil se hlavně na výrobu technického textilu. Po nich je poptávka zejména v automobilovém průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví i letectví. "Růst vypovídá o provázanosti textilního průmyslu s jinými odvětvími, je zřejmé, že automobilky táhnou, protože textilní povahu má mnoho součástek aut," říká Jiří Česal, ředitel ATOK.

Jeho slova potvrzuje i jihomoravská firma Kordárna Plus spadající do investiční skupiny Igora Faita Jet Investment. Společnost se zaměřuje na výrobu takzvaných kordů, které slouží jako výztuž do pneumatik. Zatímco loni utržila 2,5 miliardy korun, letos plánuje obrat navýšit o dalších 11 procent. "Naše výkony jdou stále nahoru. Leden i únor to potvrzují, prodeje byly ještě vyšší než plánované," uvádí generální ředitel Kordárny Plus Martin Prachař.

Přetahování zaměstnanců

Význam technického textilu je obrovský − dnes tvoří dvě třetiny celosvětové produkce textilu a podle odborníků jeho význam ještě poroste. "Když se podíváme na textilní průmysl z hlediska tržeb, z prvních deseti firem jich sedm vyrábí technický textil," dokládá Česal.

Vedle Kordárny mezi ně patří největší česká textilka Juta, která se zaměřuje na netkané textilie pro stavebnictví či zemědělství. Dvojka českého trhu je výrobce dětských plen Pegas Nonwovens.

Loňský rok byl dobrý i pro výrobce běžných látek. "Byl to pro nás stabilizační rok, zaznamenali jsme růst a v letošním roce předpokládáme pokračování tohoto pozitivního trendu," tvrdí Jiří Myšák, předseda dozorčí rady Veby. Firma se posledních pár let dostává z propadu. Do něj se dostala kvůli problémům s obchodováním v severozápadní Africe, kam dodává zejména bavlněný brokát.

Podle studie textilní a oděvní asociace firmy loni nabíraly zaměstnance a zvedaly platy. Mzdy se v průměru zvedly o více než sedm procent, nejvíc si polepšili lidé v textilkách. Jejich průměrná výplata se nyní pohybuje okolo 24 tisíc korun, pracovníci v oděvních firmách mají téměř o sedm tisíc méně. I přes růst mezd trápí podniky z oboru, stejně jako jiné společnosti, nedostatek lidí. "Trh práce nefunguje, chybí vzdělání a firmy si přetahují zaměstnance," potvrzuje Česal z ATOK.

Související Infografika ČESKÝ TEXTIL

Některé české společnosti by tak mohly vyrábět i víc, ale trh práce jim to neumožňuje. "Objednávek jsme měli hodně, část jsme museli odmítnout z důvodu nedostatku pracovníků," potvrzuje předseda představenstva Nové Mosilany Pavel Zezula.

Tučné roky mohou skončit

Oděvní firmy v Česku loni prodaly výrobky přibližně za 7,5 miliardy korun. Například výrobce pánské módy Koutný o minulém roku tvrdí, že byl pro podnik rekordní. "Tržby vzrostly o více než pětinu a získali jsme nové trhy v Rakousku," pochvaluje si ředitel Pavel Koutný. Pro srovnání: podle poslední účetní uzávěrky za rok 2016 podnik utržil 270 milionů korun. "Na rok 2018 počítáme s maximálně takovým obratem jako v roce 2017. Je to i z toho důvodu, že již využíváme veškeré vstupy a lidské zdroje na maximum," dodal Koutný.

Ředitel textilní asociace Jiří Česal upozorňuje, že tučné roky však mohou skončit. "Růstový potenciál se začíná vyčerpávat," míní.

Potvrzuje to i ekonomický šéf společnosti Pleas Petr Nobst. "Rok 2017 byl pro naši firmu již náročnější než 2016, a to z několika důvodů. Celkový obrat nám klesl meziročně o tři procenta, a to hlavně export, který tvoří 93 procent našeho obratu. Jedním z důvodů je ukončení intervencí ČNB a posilování koruny. Druhý důvod je nárůst meziročních mzdových nákladů o šest procent," říká Nobst. Výrobce spodního prádla, které pod značkou Schiesser vyváží hlavně do Německa, proto očekává, že i letošní rok bude spíše horší. "Cenově již nejsme tak konkurenceschopní a musíme hledat větší efektivitu v našich činnostech a postupech," doplňuje Nobst.

Česko historicky patřilo mezi textilní a oděvní velmoci. V 90. letech ale mnoho textilek nezvládlo konkurovat výrobkům z Asie, ustrnuly a zkrachovaly. Torza kdysi ohromných kolosů jsou ostatně v pohraničí dodnes vidět.

Související Infografika ČESKÝ TEXTIL