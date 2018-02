Zatímco na hlavní parket pražské burzy nevstoupila od příchodu banky Moneta žádná nová firma, o nový trh burzy START mají malé a střední firmy zájem. Po provozovateli coworkingových center Hub Ventures a výrobci bezpilotních letounů Primoco se tam bude o peníze investorů ucházet také obuvnická firma Prabos.

Jeden ze dvou spolumajitelů podniku sídlícího ve Slavičíně na Zlínsku Jaroslav Palát chce v polovině května výměnou za 15 procent akcií firmy získat nejméně 60 až 90 milionů korun. "Původně jsme zvažovali navýšení kapitálu o 15 procent, ale druhý spolumajitel je velmi konzervativní a chce si ponechat svůj poloviční podíl ve firmě," vysvětluje Palát. Třetinu získaných peněz si Palát plánuje nechat, zbylé dvě třetiny vloží zpět do firmy jako takzvaný podřízený dluh.

Prabos, který ročně vyprodukuje čtvrt milionu párů pracovních, vojenských či outdoorových bot, plánuje peníze od investorů využít na svůj další rozvoj. Část jich dá na refinancování bankovních úvěrů, další půjdou na otevření nové šicí dílny na Ukrajině. Ta už za měsíc začne fungovat u města Dnipro. Zatím je ale mimo strukturu firmy, protože pro banky, jež Prabosu pomáhají s financováním, je Ukrajina příliš rizikovým teritoriem, a vyžadují tak ručení osobním majetkem akcionářů.

35 mil. Kč bude činit zisk firmy Prabos za loňský rok. Tržby přesáhnou 300 milionů korun.

Palát, který na Ukrajině už 15 let podniká také v oboru stavebnictví a výrobě obuvnických stélek, ale sází na svoje zkušenosti přímo z místa a výstavbu nové dílny zatím zaštiťuje sám. "Expanze na Ukrajinu nebude drahá. I díky tomu, že už tam mám zázemí a výrobní prostory, půjde jen o statisíce. Stačilo výrobní halu zrekonstruovat a přivézt stroje," uvádí spolumajitel Prabosu.

Přesun na Ukrajinu přitom není jen cestou, jak získat levnou a dostupnou pracovní sílu. Prabos plánuje na tamní trh také proniknout se svými výrobky. Na tento krok vynaloží pět až osm milionů korun.

Firma, jejíž odbyt nyní připadá z 60 procent na Česko a ze 40 procent na země EU usiluje například o zakázku na dodávky bot pro ukrajinské letectvo. S obouváním bezpečnostních složek má Prabos zkušenosti. V minulosti zvítězila v tendrech na dodávky české, německé či lotyšské armádě či české policii. Její boty nosí i čeští hasiči či zaměstnanci Lesů ČR. Nyní firma usiluje o získání zakázky na běžné boty pro izraelské vojáky.

Obuvnický příběh ze Zlínska ◼ Historie firmy Prabos ze Slavičína sahá až do roku 1860. Po znárodnění v roce 1948 (tehdy ještě pod jménem Japis) přešla společnost pod správu podniku Baťa, v roce 1952 byla začleněna do národního podniku Svit Gottwaldov.

◼ Jako dceřinou společnost Svitu ji na přelomu tisíciletí odkoupili současní vlastníci Jaroslav Palát a Juraj Vozár. O sedm let později firmu prodali polské skupině LZPS, jež plánovala spojit středoevropské výrobce obuvi do jednoho podniku a jít s ním na varšavskou burzu. To se ale nepovedlo a polští majitelé nabídli zadluženou firmu, jež přišla i o obchodní vztahy, zpátky Palátovi s Vozárem.

◼ Ti postupně firmu ozdravili a prošli si i spory s firmou Blažek, kterou žalovali kvůli tomu, že měla v dodávkách bot pro policii od Prabosu okopírovat podrážky.

◼ Nyní investorům na burze START slibují v příštích letech nejméně udržet loňský obrat přes 300 milionů korun a zisk 35 milionů. Ze zisku chtějí vyplácet 60 procent akcionářům na dividendách.

Zakázky pro uniformované složky nyní tvoří polovinu odbytu Prabosu, dalších více než 40 procent jeho produkce se prodá v obchodech s pracovní obuví. Na přímý prodej přes vlastní e-shop tak připadá jen malá část tržeb.

Firma to ale chce do budoucna změnit tak, aby na každou formu prodeje připadala třetina odbytu. I na to použije část peněz z burzy. "Musíme tu značku dostat do povědomí lidí mezi 20 a 35 lety, to je cílová skupina pro nový růst. Naopak jsme docela dobře etablovaní ve věkové kategorii nad 40 let, která si naše boty pamatuje například z doby svého působení v armádě," říká Palát.

Mladé lidi chce Prabos oslovit například vlastní aplikací, která stála milion korun. Zákazník si s její pomocí vyfotí nohu ze tří stran a firma mu pak může doporučit správnou velikost obuvi a vhodný model. "Může to zaujmout mladé a zároveň zmenšit obecnou nedůvěru k nákupu obuvi na internetu," myslí si Palát.

Ve čtvrtek 15. února večer se v Impact Hubu v Ostravě uskuteční setkání představitelů firem Hub Ventures a Prabos mířících na trh pražské burzy START s investory a zástupci burzy. Vstup je po registraci zdarma. Všem, kteří se nebudou na akci moci dostavit osobně, nabídne server iHNed.cz na tomto místě od 20:00 přímý přenos.

