Energetická skupina En+ ruského miliardáře Olega Děripasky chce těžařům kryptoměn v letošním roce prodat elektřinu za 15 milionů dolarů. Láká je na své elektrárny na východní Sibiři. Zájemci by mohli být jak z Ruska, tak z Číny.

"Momentálně jednáme s několika fondy, které hledají investory pro výstavbu těžařských farem. Nabízíme jim dodávky z elektráren v Irkutsku, Bratsku a Usť-Ilimsku. Umožní nám to diverzifikovat portfolio klientů," řekl moskevskému listu Vedomosti generální ředitel En+ Maxim Sokov. En+ chce těžařům kryptoměn vyhradit elektřinu, která odpovídá výrobě zdroje o výkonu 100 megawattů. V Česku by to pokrylo spotřebu skoro čtvrt milionu domácností. Pro En+ je to ale pouhá kapka v moři − jen Usť-ilimská vodní elektrárna má výkon 3840 MW.

Volba východosibiřských elektráren je logická, byly vybudovány pro zásobování gigantických hliníkáren a dalších závodů, z nichž ovšem po rozpadu Sovětského svazu řada zkrachovala, a v regionu jsou tudíž nevytížené kapacity. Elektřina je tak jedna z nejlevnějších v Rusku.

"Dokud ceny bitcoinu a dalších kryptoměn byly vysoké, tak si těžaři mohli dovolit dražší pronájmy i elektřinu. Nyní ale každý musí počítat, jestli se mu těžba ještě vyplatí," říká internetový ombudsman Dmitrij Mariničev, jehož firma Radius Group staví datacentra a těží v prostorách bývalé automobilky Moskvič.

Těžba virtuálních měn již dávno není záležitostí nadšenců s několika počítači v garáži. "Největší těžaři mají spotřebu odpovídající výrobě 20megawattového zdroje," tvrdí spolumajitel a výkonný ředitel společnosti Crypto Technology Anton Sobin. Jeho firma hodlá letos spustit těžařské centrum, které zabere výkon 10 MW.

Sobin ovšem stejně jako jiní těžaři nechce být konkrétní v tom, kde jejich centrum bude. Z právního hlediska se totiž těžba kryptoměn pohybuje v Rusku v šedé zóně. Není explicitně zakázána, ale není jasné, jak by se měla danit a jaký statut vlastně kryptoměny mají. "Je to právní vakuum, tudíž si myslím, že lidé se budou rozmýšlet, jestli své drahé vybavení převezou do jiného, neznámého regionu," říká investiční manažer fondu Runa Capital Konstantin Vinogradov.

Nadějí pro En+ jsou těžaři z Číny. Tam počátkem letošního roku vláda nařídila regionům, aby snižovaly počet těžařských farem kvůli rizikům pro finanční stabilitu země. "Čínští těžaři patří mezi největší na světě, některé farmy spotřebují elektřinu i ze zdroje o výkonu 50 MW. Zatím hledají, kam by se přestěhovaly, a Sibiř by je mohla zaujmout," vysvětluje Anton Sobin z Crypto Technology.

Jedním z nejoblíbenějších míst pro těžaře kryptoměn je Island, který nabízí levnou elektřinu z geotermálních elektráren a současně klima, stejně jako na Sibiři, umožňuje ušetřit na chlazení počítačového vybavení. Počátkem týdne islandské úřady oznámily, že poprvé v dějinách spotřeba elektřiny těžařů přesáhne spotřebu domácností.

