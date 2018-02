Dovolím si takové rychlé hodnocení v bodech. Ostatně, kdo má pořád čas na příběhy, kterými musí začínat líbivé články: (1) S přihlédnutím k množství volných peněz v USA jsou americké akcie i po jejich nedávném propadu nadhodnocené o 10 procent. Zisky firem nebo banky ale vypadají v pořádku. Situace nepřipomíná rok 2008, kdy byla ekonomika v ******. (2) Když z historického hlediska porovnáme stávající hodnoty akcií a zlata, není ani jedno z nich proti druhému předražené. (3) Nemovitosti v Česku jsou o 10 procent nadhodnocené, ukazuje model ČNB. V roce 2007 to bylo 20 procent. (4) Ceny firem vzrostly za pět let o 30 procent. Sporten se prodal za 12- až 13násobek zisku, Český gumárenský holding 10násobek, Pegas 11násobek, Prazdroj 14- až 15násobek, Slevomat 14násobek. V USA nyní běžná návratnost investice dosahuje 20 let. V roce 2000, v technologické bublině, byla běžná očekávaná návratnost investice i 30 let. (5) Hodnota firmy Uber dosáhla 72 miliard dolarů, aniž by měla zisk. Automobilka Tesla má větší tržní hodnotu než GM nebo Ford, ačkoli nemá ani výhled zisku.

Závěr? Peněz je vytisknuto příliš mnoho. Jinak by se tolik nedávaly do akcií, nemovitostí či akvizic, firem. Úrokové sazby jsou navíc stále nejnižší za posledních pět tisíc let. Tuto kombinaci nemáme v historii moc odzkoušenou, takže ani netušíme, co přinese.

