V nejpopulárnější kategorii aut, tedy SUV, neustále přibývají nové modely. Boom za poslední rok zažily hlavně nejmenší a nejdostupnější vozy, které tuto trendy třídu otvírají i těm, kteří za auto nechtějí nebo nemohou utratit tolik peněz. Například novinky jako Kia Stonic, Hyundai Kona nebo Seat Arona proto lákají mladou generaci pomocí nápadného designu. Takový je i Volkswagen T-Roc. Vzhledem k tomu, že auto podobného střihu plánuje v blízké budoucnosti i domácí Škoda, lze za jeho volantem odhadnout, jak bude jezdit. HN model T-Roc vyzkoušely s naftovým motorem, pohonem všech kol a automatickou převodovkou.

T-Roc technicky vychází z malého hatchbacku Volkswagen Polo. Oproti němu ale nabídne vyšší stavbu karoserie a atraktivnější tvary. Sice si lze pořídit i poměrně nenápadné provedení v obyčejném laku, ale dá se očekávat, že řada zájemců o německou novinku sáhne po některé z nápadných verzí. Ať už jde o sytě modré či zlaté lakování, nebo dokonce dvoubarevné provedení s kontrastní střechou a zadním sloupkem zdobeným hliníkovým pruhem, bude na sebe nový Volkswagen alespoň ze začátku poutat pozornost. Stylovost auta mohou vyzdvihnout ještě diody pro denní svícení integrované ve formě rámečku do předního nárazníku. Jsou ovšem součástí až vyšší výbavy.

U T-Rocu samozřejmě platí, že čím hlouběji sáhne zákazník do kapsy, tím lépe může auto ve výsledku vypadat. Dokazují to i kola, která jsou pro základní výbavu jen šestnáctipalcová. Připlácením se lze dostat až k devatenáctipalcovým diskům, což je v této kategorii výjimečná velikost.

Vše na svém místě

V kabině platí to samé co v případě zevnějšku. Pokud to budoucímu majiteli nevadí, může si pořídit typický Volkswagen s obyčejnou, ale slušně zpracovanou palubní deskou, kde najde všechny známé ovladače z jiných vozů z Wolfsburgu. Může si ale vybrat i nápadný dekor, který bude mít stejnou barvu jako lak karoserie.

Na palubní desce lze ocenit, že displej zábavního systému s navigací je nakloněn lehce k řidiči, což usnadňuje jeho ovládání. Lesklá obrazovka je hezké, ale méně praktické řešení, protože se automaticky stává lapačem otisků prstů a je třeba ji často čistit. T-Roc podobně jako celá řada nových vozů nabízí displej nahrazující klasické ručičkové přístroje otáčkoměru a rychlosti. Obrazovka umí ukázat na jednom místě spoustu informací, navíc si lze její vzhled přizpůsobit podle libosti. Patří ale také k příplatkové výbavě, v základu jsou ručičkové budíky s palubním počítačem.

Parametry ◼ Výkon motoru: 110 kW (150 k)

◼ Točivý moment: 340 Nm

◼ Zrychlení z 0 na 100 km/h: 8,4 s

◼ Maximální rychlost: 200 km/h

◼ Udávaná spotřeba na 100 km: 5,1 l

◼ Emise CO2 na 100 km: 133 g

◼ Objem kufru: 392 / 1290 l

◼ Základní cena: 820 900 Kč

Ne za vše je však nutné platit navíc. Základní výbava Volkswagenu je poměrně bohatá a obsahuje řadu elektronických pomocníků včetně systému Front Assist s funkcí nouzového brzdění při hrozící nehodě. V základu je i aktivní asistent pro udržování auta v jízdním pruhu, za který se většinou u konkurence platí. Vyšší výbavy přináší chytrý tempomat, který je schopen udržovat vzdálenost za ostatními vozidly, nebo kompletní diodové světlomety.

Z hlediska prostornosti je potřeba počítat s tím, že člověk sedí v autě dlouhém jen něco málo přes 4,2 metru. Místa vpředu je ale dostatek a dozadu si dva průměrně vzrostlí dospělí sednou tak, že bez problémů vydrží třeba dvě hodiny. Prostřední, páté místo je samozřejmě jen nouzové.

Otevírání pátých dveří lze pořídit elektrické, pod ním najdete 445 litrů zavazadlového prostoru a také zadní sedadla jsou sklopitelná v poměru 60 : 40. Kompletně sklopit lze i opěradlo spolujezdce, a tak uvnitř převezete i dlouhé předměty. Ale pozor, verze s pohonem všech kol má kufr menší − jen 392 litrů.

Neobvyklá kombinace

Mezi nejmenšími SUV na trhu není o pohon všech kol velký zájem, proto ho některé modely ve své nabídce vůbec nemají. Zároveň si lidé nejčastěji kupují auta s benzinovými motory a s manuální převodovkou. Proto je testovaný T-Roc 2.0 TDI s automatem a pohonem 4×4 neobvyklou kombinací. Tomu odpovídá i cena. Ta je u této varianty o 368 tisíc korun vyšší než v případě základního modelu s benzinovým tříválcem, manuální převodovkou a pohonem předních kol. Nejde tedy o volbu pro každého, ale zase předvádí, že i malé SUV může mít vynikající jízdní vlastnosti.

Podvozek s moderní víceprvkovou zadní nápravou ("předokolky" mají místo ní jednoduchou torzní příčku) propůjčuje malému autu na silnici chování, které bychom hledali u mnohem "dospělejších" vozů. T-Roc se v zatáčkách naklání jen minimálně, neposkakuje a ani posádku neobtěžuje tupými ranami na nerovnostech. Je pravda, že podvozek je tužší a lépe se projeví na uhlazeném německém asfaltu než na slepovaných českých okreskách, nejde ale o zásadní problém, který by kazil příjemný dojem z řízení. Bonusem je možnost pořídit si do T-Rocu nastavitelné tlumiče, vzhledem ke kvalitám podvozku jde ale spíš jen o "vychytávku" pro ty, kteří chtějí mít kompletně vybavené auto.

Do terénu jen nakouknout

Vznětový čtyřválec s dvoulitrovým objemem je dobře odhlučněný, na zvukovém pohodlí přidává i sedmistupňový dvouspojkový automat, který se ho ve standardním režimu snaží udržet v nižších otáčkách. Výsledná dynamika ale není zas až tak ohromující, což ukazuje i údaj zrychlení z nuly na 100 km/h za 8,4 sekundy. Totéž se dá říci o spotřebě, která se během jízdy pohybovala okolo sedmi až osmi litrů nafty na 100 km. Je to dáno tím, že takto plně "vyzbrojené" auto váží téměř 1,5 tuny.

Pohon všech kol je řešen mezinápravovou spojkou Haldex, poslouží tedy hlavně v situacích, kdy se auto pohybuje po kluzkém povrchu a předním kolům hrozí protáčení. V takovém případě se do práce automaticky zapojí i zadní náprava. Řidič tak může jezdit s větší jistotou.

Verze s pohonem všech kol mají také k dispozici jízdní režimy, které se nastavují pomocí voliče u řadicí páky. Lze si vybrat třeba mód pro asfalt, sníh nebo terén. Návštěva těžké offroadové tratě ale nepřichází v úvahu. Podvozek T-Rocu se totiž pohybuje ve výšce jen 161 mm nad zemí. Hodí se tedy spíš pouze na občas­né projetí polních cest. V této kategorii ale majitel výkony v terénu příliš neočekává ani nevyžaduje.

Volkswagen s T-Rocem předvedl, že nemusí vyrábět jen usedlá auta. Pokud takto bude jezdit i budoucí škodovka, máme se opravdu na co těšit. Jen by měla být levnější.