V českém prostředí se už léta potýkáme s nejrůznějšími nabídkami manažerského programu typu MBA (Master of Business Administration). Protože však tento program není zakotven ve školském zákoně, praxe využívá nejrůznějších přístupů. V České asociaci MBA škol (CAMBAS) se setkáváme se zájemci o studium, kteří se v nabídce desítek škol nejrůznější kvality těžce orientují. A protože studium je zpoplatněno a vyžaduje nemalou časovou investici, je potřeba stále znovu odpovídat na otázku, jak rozeznat kvalitní program MBA od nekvalitního.

Titul MBA je v Česku převzat z anglosaské tradice (Business Schools) a manažerské praxe. Aby si udržel svou kvalitu a mezinárodní srovnatelnost, asociace CAMBAS stanovuje určitá kvalitativní kritéria. Rozlišuje kvalitní a doporučené školy s vlastní mezinárodní akreditací (například AACSB, EQUIS, FIBAA, EMBA) a školy, jež nabízejí program samy za sebe s různou kvalitou. Setkáváme se u nás také s programy zastřešenými partnerstvím vybrané zahraniční univerzity. Obecně studium MBA chápeme jako postgraduální kvalifikaci. To zní jistě velmi vznešeně, pro mnohé také lákavě, jenže zároveň toto označení musí odpovídat jasným předpokladům pro školu, studenty i lektory.

Prakticky zaměřené manažerské studium je vhodné pro kandidáta, který již několik let pracuje v samostatně zodpovědné pozici. Ve studijní skupině tak nevyužívá jen zkušeností a výuky lektorů, nýbrž také svých spolustudentů, kteří splňují stejná kritéria. Tím se program MBA zásadně liší od běžných firemních kurzů (praktických tréninků). Jako postgraduální program nabízí komplexní strategické (vysokoškolské) vzdělání ve vybraných modulech. Proto se vyžaduje od kandidátů minimálně bakalářský stupeň vzdělání, praktické zkušenosti a dobrá znalost cizího jazyka. Minimální kreditní hodnota programu musí být 60 ECTS (a sahá až do výše 110 ECTS). To tedy znamená, že student musí splnit minimálně 1800 hodin předepsaného studia různou formou.

Absolvent by měl být schopen doložit relevantní znalosti, porozumění a schopnost praktické aplikace získaných poznatků. Jeho přístup by měl využít dlouhodobé strategické a odpovědné perspektivy. Absolvent musí prokázat také osobnostní a vůdčí profil potřebný pro současné náročné manažerské úkoly uprostřed složitého a komplexního, stále se měnícího podnikatelského či institučního prostředí. Povinné předměty obsahují ekonomické, finanční, technologické, právní, ale aktuálně také společenské (tedy i etické) důrazy založené na dlouhodobé odpovědnosti. Program souvisí s dalšími důrazy na personální práci, osobnost manažera, logiku, komunikaci, řešení problémů, organizační chování. Typickým důrazem programu je nakonec jeho mezinárodní rozměr, mezinárodní finance, právo, globální ekonomie, politické trendy atd. Zde vidíme, jak je důležitá znalost cizích jazyků a přirozeně i výuka v cizím jazyce.

Poslední nároky jsou kladeny na samotné lektory. Měli by být odborníky ve svém oboru, mít za sebou praktickou i mezinárodní zkušenost, ovšem také být vhodnými pedagogickými osobnostmi. Jen takto koncipovaný a vedený program bude mít význam jak pro studenty, tak pro firmy a další organizace či rozvoj celé společnosti.

