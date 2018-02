Ať už se v neděli stane novým předsedou sociální demokracie kdokoliv, bude se muset vypořádat s členskou základnou, v níž roste počet lidí, kteří vládu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) odmítají. Po úterku k tomu mají o jeden vážný argument navíc: verdikt slovenského soudu, jenž odmítl Babišovo jméno vyřadit ze svazků komunistické Státní bezpečnosti (StB).

Šéf vlády se tak kvůli minulosti z éry totality dostává pod větší tlak nejen opozice, ale také sociálních demokratů, z nichž chtěl udělat své hlavní partnery ve vládě.

Na názoru úřadujícího šéfa a kandidáta na předsedu Milana Chovance se však nic nezměnilo, protože má jasno už dlouho: "Ten první argument, že nebudeme ve vládě s trestně stíhaným člověkem, stačí. Nepotřebuji další."

Sjezd ČSSD Sociální demokraté budou v neděli 18. února na mimořádném sjezdu volit nového předsedu a místopředsedy strany. Nahradí původní vedení, které v říjnu neuspělo ve sněmovních volbách. ČSSD získala jen něco přes sedm procent hlasů, a zaznamenala tak nejhorší výsledek v české historii. Na nové vedení čeká šéf hnutí ANO, premiér v demisi Andrej Babiš. Sociální demokraty by rád viděl jako koaliční partnery ve své příští vládě. Klíčové bude, jak se delegáti sjezdu k takové variantě postaví a za jakých podmínek. Favority na předsednický post jsou Jan Hamáček, Milan Chovanec a Jiří Zimola.

"Toto je další komplikace. Nemohu vyloučit, že to ovlivní rozhodování delegátů sjezdu, jestli vůbec s hnutím ANO za současné konstelace vyjednávat, či ne," řekl další adept na předsedu Jan Hamáček.

"Pro mě je to další kapka, abych byl zásadně proti tomu jít do vlády, ve které by byl takový člověk," říká kandidát na místopředsedu strany Ondřej Veselý. Podle něj ve straně začínají přibývat hlasy, jež si kabinet s Babišem nedovedou představit. "Pokud by vláda měla být s Babišem, tak to není půl na půl, ale výrazně převažují lidé, kteří do vlády s ním nechtějí," poukázal Veselý.

Shoduje se v tomto pohledu mimo jiné i s kandidátkou na předsedkyni, českolipskou starostkou Romanou Žateckou či třeba s šéfem ČSSD v Moravskoslezském kraji Tomášem Hanzelem. Ten o problému s kolegy mluvil tento týden. "Jednoznačně převažuje varianta nejít do vlády za účasti Andreje Babiše," poznamenal Hanzel. Nevylučují samotnou vládu s hnutím ANO, ovšem bez trestně stíhaného Babiše, navíc vedeného ve svazcích StB.

Úterní verdikt také ještě utvrdil postoj sněmovních stran, které vládní post pro šéfa hnutí ANO odmítají od začátku. "V čele vlády je trestně stíhaný člověk, který byl evidován jako agent komunistické StB. Smutné a donedávna zcela nepředstavitelné," komentoval šéf ODS Petr Fiala. Předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek dokonce vyzval premiéra, aby zvážil rezignaci už nyní.

Ministerský předseda si potíže kvůli potvrzenému zápisu ve svazcích StB nepřipouští. "Nevnímám to jako komplikaci," stručně reagoval na otázky premiér, jehož první vláda důvěru nezískala a je momentálně v demisi. Zopakoval, že spolupráci s StB nepodepsal.

Namísto toho, aby Babiš po vyhraných volbách mírnil spory se svými soupeři, vyostřují se jejich vzájemné neshody. Šéf ANO může do určité míry stále počítat pouze s podporou KSČM a SPD. U ČSSD ovšem jen s částí straníků. Jak silná to bude skupina a zda se jí tento vstřícný postoj ke kabinetu s Andrejem Babišem podaří v ČSSD prosadit, bude jasné po sjezdu strany.

Mezi ty sociální demokraty, kterým verdikt o Babišově minulosti v StB v případné vládní spolupráci nepřekáží, je kandidát na předsedu Miroslav Krejčík. "Měl jsem v ruce mnoho svazků příslušníků StB, které vypovídaly o tom, že ti lidé spolupracovali, a realita byla na hony vzdálená. Dokud nebudu mít v ruce konkrétní materiál, širší informace, jsem velmi opatrný, abych dělal nějaké výroky typu, že někdo byl nebo nebyl vědomým spolupracovníkem StB," naráží Krejčík na své bývalé šéfování Vojenskému zpravodajství.

Ani Miloši Zemanovi rozsudek nebrání v tom, aby Babiše i napodruhé jmenoval premiérem.