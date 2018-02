Budovy strahovských kolejí vyrostly na Petříně v 60. letech, původně sloužily jako noclehárna pro účastníky spartakiády. Od té doby se většina bloků příliš neproměnila, vyjma nedávného zateplení. Strahovské koleje ČVUT tak prosluly koupelnami sdílenými na patře, útlými pokoji nejméně pro dva, s letitým nábytkem a širokými chodbami, zamýšlenými původně k seřazování cvičenců. Zastaralá a zanedbaná kolej se však má brzy změnit, podobně jako řada dalších vysokoškolských ubytoven napříč Českem.

Pokud vše vyjde, poprvé od revoluce dostanou velkou finanční injekci od státu. Doteď museli jejich správci hledat peníze na opravy hlavně ve svých zdrojích, ušetřených především z poplatků od studentů. Na ministerstvu školství vznikl investiční plán, který počítá s tím, že stát v příštích pěti letech na opravy kolejí přispěje. Kolik přesně to bude, ještě v následujících týdnech projedná vláda. Už teď je ale zřejmé, že nezbytné opravy zastaralých budov kolejí a menz přijdou na miliardy.

"Potřeby v této oblasti činí celkem šest miliard korun," uvedla mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová s tím, že úřad bude od univerzit požadovat, aby se na konkrétních investicích finančně podílely ze 40 procent. Pokud dokument projde hladce vládou, peníze budou moct začít čerpat v druhé půli letošního roku.

Například na zmíněném ČVUT si spočítali, že by na opravy svých budov potřebovali více než 5,9 miliardy. Od státu podle investičního plánu zřejmě dostanou kolem 800 milionů, z toho by měly asi dvě třetiny připadnout na opravy kolejí a menz. "Na Strahově musíme dokončit zateplení dvou bloků a dole v dejvickém kampusu máme Bubenečskou kolej de facto v havarijním stavu, takže musíme provést stoprocentní rekonstrukci celého objektu," jmenuje pár nejpalčivějších potřeb ředitel Správy účelových zařízení (SÚZ) ČVUT Jiří Boháček.

Opravy si žádá i historická Hlávkova kolej v centru Prahy nebo zmíněný Strahov, který má dnes kapacitu 4,5 tisíce lůžek. Ten by se měl postupně přizpůsobit potřebám dnešních studentů. "Často jim jde o to, aby bydleli na pokoji sami. Takže kdybychom do budoucna zvýšili kapacitu jednolůžkových pokojů, je to určitě cesta správným směrem," naznačuje Ilona Dvořáková, vedoucí odboru ubytovacích služeb SÚZ. Počítá se s tím, že strahovské bloky se postupně přebudují na takzvané buňky, kde se o koupelnu a kuchyňku dělí obyvatelé dvou pokojů. Právě široké chodby nahrávají tomu, aby se zčásti přestavěly na koupelny a kuchyňky přidružené k pokojům.

Přispění na opravy by od státu uvítali i na brněnské Masarykově univerzitě. "Většina kolejních budov se postavila v polovině minulého století a dříve. Dokončení jejich modernizace včetně vybavení nábytkem by podle mého názoru potřebovalo jednorázovou injekci ve výši 200 až 300 milionů korun," říká Zdeněk Čížek, ředitel Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity. Škola každoročně vloží do oprav kolem 20 milionů korun ze svého, postupně se například modernizují bloky kolejí na Vinařské.

Výhradně na své vlastní peníze se spoléhá také Univerzita Karlova, která spravuje celkem 17 kolejí, většina z nich je v Praze. Průběžně je rekonstruuje z peněz, které získává od studentů na kolejném a pronájmem prostor. Vystačí to však většinou jen na menší zásahy − výměnu rozvodů nebo obměnu nábytku. Stejně jako například ČVUT i Univerzita Karlova využila k výměně oken nebo zateplení evropské peníze z programu Zelená úsporám.

Bez ohledu na výsledek vládních jednání má univerzita připraveny dva projekty dohromady za necelou půl miliardu korun, které by − ideálně s přispěním státu − potřebovala rozjet. "Chtěli bychom zrekonstruovat celou budovu, v níž je Menza Arnošta z Pardubic, v Praze 1. Náklady převyšují 100 milionů korun," popsal ředitel Správy kolejí a menz UK Jiří Macoun.

Druhým projektem je kompletní rekonstrukce historické budovy koleje Švehlova za čtvrt miliardy. Podobně jako na Strahově se velká část pokojů přebuduje na takzvané buňky. Univerzita má již hotovou projektovou dokumentaci a stavební povolení. "Pokud se peníze najdou, jsme nachystaní razantním způsobem poskočit v kvalitě. Pokud nebudou, pojedeme stále svým tempem," říká Macoun. Kromě "Švehlovky" však univerzita větší zásahy do vnitřních prostor kolejí téměř neplánuje, je to pro ni příliš drahé. Pokud by se měly všechny koleje a menzy UK dostat do lepší kondice, přišlo by to na dvě miliardy korun.

O ubytování na kolejích má zájem čím dál více studentů, zejména v Praze. Podle správců univerzitních ubytoven je to i kvůli zdražování nájemného v soukromých bytech; na některých školách také roste podíl zahraničních studentů.

Lepší bydlení na kolejích chce z pozice poslance vyjednávat také Dominik Feri (TOP 09). Zamýšlí vytvořit neformální spolek, který bude prosazovat zájmy zástupců kolejí a menz.