Zdá se, že se studená válka přesunula z mezistátní dimenze do vnitrostátní. Počet ozbrojených konfliktů (který celosvětově kulminoval rozpadem sovětského bloku) klesá a napětí na hranicích se mění v napětí uvnitř společnosti. Dnes bude Američan (demokrat) spíš nadávat na Američana (republikána) než na Mexičana a podobně u nás jedna část společnosti (Zeman−Antizeman, Babiš−Antibabiš) bude spíš štěkat po té druhé než na Němce či Francouze. Válka je to naštěstí studená (nestřílí se), zákopy bychom tu nicméně měli.

Přitom zrovna naše společnost má k napětí důvodů nejméně. Nejenže jsme konzistentně na špici světa, co se týče příjmové rovnosti, ale máme i rekordně nízkou nezaměstnanost, do určité míry společně sdílený rekordní ekonomický růst, špičkové a obecně dostupné zdravotnictví a lidé tu žijí jaksi pospolitě, jako sousedé. Možná za to může naše milované pivo a fenomén společných hospod, které nás pojí více než kostely, možná válečné a poválečné vystěhování, které nechalo plno domů neobsazených. Zkrátka u nás je naprosto běžné, že lidé z měst mají své víkendové rezidence porozházené po venkově. Měšťáci tak přicházejí do kontaktu s vesničany a ti zase se svými lufťáky. A byť si ze sebe možná občas navzájem děláme trochu legraci (to je ale běžné všude), žádné výrazné napětí zde nikdy cítit nebylo. Ve Finsku, kde jsem pár let žil, mělo také plno rodin (12 %) chalupu, ale zaprvé výrazně méně než u nás (19 %) a zadruhé jejich chalupy byly v lesích u jezer na samotách, nikoli ve vesnicích, jak je to běžné tady. O nějakém míchání finského venkova a města tedy (ve srovnání s námi) nemůže být řeč. Zato my, my jsme společnost vzájemně prorostlá − jako krkovička.

Příjmová nerovnost se měří třeba Giniho koeficientem − čím je menší, tím jsou menší i rozdíly v příjmech napříč společností. Zde pár dobrých zpráv: zaprvé celosvětově tento koeficient výrazně klesl. Na počátku devadesátých let vydělávalo osmdesát procent populace necelých 14 procent světového příjmu. Dnes je to přes 32 procent. A Česko je na vrcholu tohoto žebříčku. Dvacet procent nejbohatších vydělává jen 3,7krát více než dvacet procent nejchudších. Na světě je na tom lépe už jen Dánsko, nejšťastnější země Evropy, a to o pouhé jedno jediné desetinné místo, my jsme hned druzí. Lidí, kteří jsou v ohrožení chudobou, u nás máme nejméně ze všech zemí OECD, totiž 13,3 procenta. Norsko, které je druhé za námi, má 15,3 procenta. Evropský průměr je 23,5 procenta. Podobné špičkové výsledky máme i v Giniho koeficientu, kde jsme též na světové špičce.

Stále máte pocit, že žijeme v jakýchsi bublinách? Že jsme ekonomicky dvojí lid? Pokud ano, tak vězte, že naše "bublinovatost" je nejméně "bublinovatá" na celém světě. Máme sice alarmující počet exekucí, což je ale dáno zpackanou legislativou (třeba na toto by se lidový prezident mohl zaměřit), nikoli obecnou chudobou. Mezinárodní statistiky skutečně mluví konzistentně, ať ekonomickou soudržnost měříte různými způsoby. Chvíle googlování každému předvede dotyčná čísla v barvách. Máme nejméně chudých (8 %) i dlouhodobě chudých (4 %). Průměr EU je přitom 17 procent, respektive osm procent, tedy dvojnásobný.

K tomu přičtěte rekordně nízkou − až trapnou − nezaměstnanost. Našich 2,5 procenta je výsměchem evropskému průměru, který je 7,3 procenta. V Řecku a Španělsku je nezaměstnaný každý pátý. Mimochodem nezaměstnanost je jedno z mála makročísel, která mají − na rozdíl třeba od růstu HDP − skutečný a reálný smysl.

Naše "národní roztržení" není ekonomické, jak by si někteří rádi namlouvali, ale politické. Zákopy naší studené války jsou ideologické, umělé − nikoli hmotné, materiální.

Tím pochopitelně nechci tvrdit, že tu všichni mají na růžích ustláno, ale pokud se nechceme bavit ve smyslu "jedna paní povídala", musíme se občas trochu podívat na srovnání se světem. Nikomu ovšem − a potřebným nejméně − nepomáhá, že zde politici rozdmýchávají v mírumilovném a ekonomicky jednotném národu studenou válku, která nepomáhá nikomu jinému než jim. Jinak − kromě politiky − jsme národ v pohodě.

Autor je ekonom

