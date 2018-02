Druhé referendum o členství v EU podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona nepřipadá v úvahu. Jeho výsledkem by prý byly jen politické spory a poraženým by byla Británie. Johnson se v projevu proneseném na půdě vlivného think-tanku Policy Exchange snažil oslovit odpůrce rozvodu s unií, kteří podle průzkumů mezi obyvateli Spojeného království nyní převažují, například tím, že brexit označil za "velký liberální projekt", jenž nakonec zemi sjednotí. Uklidnit by ale potřebovali i zastánci brexitu. Podle interní vládní analýzy, která se na veřejnost dostala minulý týden, odchod unie nejvíc dopadne na severovýchod Anglie a region West Midlands, kde byli přitom zastánci brexitu ve většině. Naopak ekonomika jasně proevropského Londýna má utrpět nejméně. Fotograf zachytil odpůrce brexitu, demonstrující během včerejšího Johnsonova projevu.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson se včera na půdě vlivného think-tanku Policy Exchange snažil přesvědčit odpůrce odchodu Spojeného království z Evropské unie, že brexit bude výhodný. Foto: Reuters

Související