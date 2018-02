Taxikáři nechtějí, aby jim konkurovala společnost Uber, takže tak dlouho blokovali ulice Prahy, až se konečně dostali k těm, kteří by s tím podle nich mohli něco dělat. Tedy nikoliv na magistrát, který taxikáře zkouší z místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru, což jsou prý nezbytné znalosti pro výkon práce řidiče taxislužby, ale přímo na vládu, která taxikáře nezkouší z ničeho. O úspěchu se mluvit nedá: premiér v demisi Andrej Babiš vyzval alternativní přepravce, aby dodržovali zákon, a ministr dopravy v demisi Dan Ťok slíbil novelu zákona, která ovšem musí projít parlamentem a teprve pak se uvidí.

Připomeňme, že taxikáři neprotestují proti Uberu, ale jen proti té jeho části, která nabízí spolujízdu (na rozdíl od tzv. UberBlack, což je klasické taxi, jehož řidiči mají všechny licence a zkoušky). Tedy proti tomu, co mělo být podle původních představ takové obyčejné "sousedské" svezení, ale stalo se z toho normální povolání, fakticky taxislužba. Podobně jako taxikáři vidí "spolujízdu" i mnohá města západní Evropy, která Uber omezila, případně rovnou zakázala. Vyjádřil se k tomu ostatně i Evropský soudní dvůr, který kvalifikovaně posoudil, že Uber provozuje přepravní službu. Tedy že nejde jen o pár náhodných svezení pro "kamarády".

Platí, že ve chvíli, kdy by dosavadní řidiči Uberu museli splňovat všechny podmínky jako regulérní taxikáři, nebyli by asi tak báječně konkurenceschopní jako dosud. Jenže také platí, že − alespoň v Praze − je konkurenceschopnost taxikářů do značné míry daná vyjednávacím umem zákazníka, kam v první řadě patří především schopnost mluvit česky (z různých průzkumů vyplývá, že čtyři z pěti jízd jsou předražené, takže v případě Prahy neznalých cizinců to bude pět z pěti). Výhoda Uberu je v tomto ohledu jedinečná: cestující ví od začátku, kolik na konci zaplatí, právě proto, že jeho řidiči nemají taxametr a cenu stanovují sami. Podobné aplikace, jejichž prostřednictvím se o zákazníky přetahují taxikáři, nic takového nemají, pouze nabízejí doporučenou cenu, která se od výsledné může lišit klidně i o sto procent. Z hlediska cestujícího, který má "naježděno" nejen po Praze, je Uber "nezaplatitelný".

Jiná věc je, co vlastně chce stát po těch, kteří nabízejí "přepravu osob". Za prvé by to měla být bezpečnost cestujících a za druhé odvod daní a sociálního pojištění. Namísto toho po řidičích požaduje hlavně dokonalou znalost místopisu, což je v současné době mapových aplikací stejné, jako kdyby prodavači museli umět stanovit cenu podle kuličkového počítadla a nestačila by jim kalkulačka. Samozřejmě je lepší, když ten, kdo nabízí nějakou službu, vykazuje alespoň základní gramotnost, nicméně hlavní přednosti taxislužby jsou jinde.

Po mnoha zkušenostech s taxikáři nutno podotknout, že bezpečnost v označeném žlutém autě není zaručena nijak. Stačí vzpomenout na případ, kdy taxikář zadržoval cestující jako rukojmí jen proto, že odmítla zaplatit za pár kilometrů částku, za niž by i bez slevy doletěla na jiný kontinent. Přezkoušení řidičů taxi také nezaručí, že sedne-li si člověk do označeného auta v pokročilou noční hodinu, nebude řidič za volantem pod větším vlivem různých návykových látek než zákazník, který právě míří domů z nějaké z občerstvovny. Co se týká umění bezpečně řídit, to záleží na dotyčném jednotlivci a jeho zkušenostech. Ne na označení auta.

Pak je tady otázka odvodů a daní. Pokud by se stát dokázal dohodnout se společností Uber, která má díky aplikaci absolutní přehled o počtu jízd a celkové sumě u každého řidiče, dokázal by získat víc než od řidičů oficiální taxislužby. Ti sice měli původně od letošního března spadnout pod elektronickou evidenci tržeb, rozhodnutí Ústavního soudu ovšem on-line kasičku pozdrželo. A s tím zřejmě i férové jízdné, kterým se sice chlubí pár taxizastávek, ve skutečnosti ale neexistuje.

Fandit ve sporu mezi taxislužbou a Uberem jedné straně je proto prakticky nemožné. Návrh ministra dopravy Ťoka sjednotit pravidla pro všechny, kdo se zabývají přepravou osob, není špatný, ale aktuální situaci nevyřeší. Vzpomeňme na úsilí Prahy, která sice dokázala prosadit v parlamentu několik změn zákonů souvisejících s taxislužbou (např. zákon o cenách a několik novel zákona o silniční dopravě), nicméně boj s nepoctivými taxikáři stále prohrává. Stejně jako cestující, kteří se chtějí někam dostat za rozumnou cenu a hádky mezi taxikáři a Uberem je nezajímají.

