Hlavním heslem italského Hnutí pěti hvězd je očista politiky. Hnutí se podle průzkumů ve volbách, které budou začátkem března, stane nejsilnější politickou stranou. Teď ho ale zasáhl skandál, který odhalil, že řada jeho politiků má sama problém s morálkou. I když jinak své konkurenty kritizují za jejich údajnou zkorumpovanost.

Všichni zákonodárci za Hnutí pěti hvězd se po svém zvolení zavázali, že budou polovinu svého platu posílat na podporu drobným podnikatelům a na umoření vysokého státního dluhu. Italští novináři ale odhalili, že to někteří z nich dělají jen naoko. Bývalý premiér a lídr Demokratické strany Matteo Renzi kvůli tomu Hnutí pěti hvězd označil za "Noemovu archu podvodníků, lidí, kteří perou špinavé peníze, a gaunerů". Italští poslanci a senátoři berou víc než pětinásobek průměrné mzdy a kritici tak jejich platy označují za přemrštěné.

Poslanci a senátoři z Hnutí pěti hvězd vystavovali na internetu kopie bankovních převodů, které měly prokazovat, že se poloviny svého platu skutečně dobrovolně vzdávali. Minimálně u 10 zákonodárců se už ale prokázalo, že ve skutečnosti tyto platební příkazy následně zrušili a peníze si ponechali.

"Nikomu nedovolím, aby pošpinil dobré jméno Hnutí pěti hvězd. Najdu shnilá jablka a zbavím se jich," řekl deníku Corriere della Sera Luigi Di Maio, kandidát hnutí na post premiéra. Hnutí tak už několik poslanců a senátorů vyloučilo. A slíbilo, že prověří účetnictví všech svých zákonodárců.

Podle průzkumů veřejného mínění by Hnutí pěti hvězd mohlo ve volbách, které budou 4. března, získat necelých 30 procent hlasů. Stalo by se tak nejsilnější politickou stranou v Itálii. Na to, aby získalo většinu, ale taková podpora nestačí. Jedním z hlavních principů hnutí je přitom slib, že nevytvoří žádnou koalici.

Jako nejsilnější tak z voleb nejspíš vyjde spojenectví stran pravého středu, v němž jsou nejsilnější Forza Italia bývalého premiéra Silvia Berlusconiho a Liga severu. Ani tato koalice ale zatím v průzkumech nemá většinu.

Na Itálii tak po volbách pravděpodobně čekají složitá vyjednávání o sestavení funkční vlády. Jak Hnutí pěti hvězd, tak Liga severu v minulosti zpochybňovaly italské členství v eurozóně. Požadavek na referendum o odchodu z eura ale nakonec obě strany ze svých volebních programů vypustily.

I z tohoto důvodu zatím trhy reagují na průběh italské předvolební kampaně s naprostým klidem, přestože ve volbách nejspíš získají výrazný počet hlasů populistické strany, jako jsou právě Hnutí pěti hvězd a Liga severu. Analytici ratingové agentury Moody's upozorňují na to, že italský státní dluh přesahuje 130 procent hrubého domácího produktu. Itálie tak nemá prostor pro další zadlužování a politické strany proto podle Moody's v žádném případě nemohou splnit své předvolební sliby o zvyšování státních výdajů nebo razantním snížení daní.