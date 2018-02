Pentagon 2019

◼ Jádrem posílení a modernizace vojska budou velké nákupy. Celkově chce mít Pentagon 77 letadel F-35, 60 nových vrtulníků Apache, 15 nových tankovacích letadel Pegasus, 10 nových válečných a 5113 lehkých taktických vozidel.

◼ 23 miliard dolarů USA investují do modernizace jaderných zbraní. Půjde o všechny součásti takzvané "nukleární triády". Plánuje se nákup nových bombardérů B-21, ponorek řady Columbia a peníze půjdou i do pozemních jaderných sil.

◼ Na protiraketovou obranu půjde 13 miliard, což je o třetinu více než dosud. Pentagon chce dalších 20 obranných raket do sila na Aljašce. Celkově budou mít Američané na této základně už 64 raket.

◼ Pentagon chce navýšit početní stav vojska. V roce 2019 půjde o 26 000 nových příslušníků, do roku 2023 už 56 600. Celkově by americké vojsko mělo mít 1 338 000 aktivních příslušníků a 817 700 záložáků.

716 miliard

dolarů (15 bilionů korun) je rozpočet Pentagonu na rok 2019.