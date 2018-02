Německé hospodářství nezklamalo ani v závěru uplynulého roku. Jeho hrubý domácí produkt podle včerejší zprávy Spolkového statistického úřadu během čtvrtého kvartálu dále zrychlil meziroční tempo růstu na 2,9 procenta.

Největší hospodářství v Evropské unii za celý uplynulý rok zaznamenalo vzestup o 2,2 procenta a podle nedávných předpovědí Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu by to letos mělo být 2,3 procenta. "Německo by mohlo ještě trochu přidat. Využití kapacit je vysoké, ale stále nižší než v předkrizovém roce 2007. A investice začaly stoupat teprve nedávno," komentuje Carsten Brzeski, hlavní ekonom ING Bank pro Německo a Rakousko.

Německo si podle Jennifer McKeownové, hlavní ekonomky londýnské firmy Capital Economics, vede zdatně. "Letos počítáme, že se tam ještě více zrychlí tempo růstu i spotřebitelských výdajů," vyjádřila se pro agenturu Bloomberg McKeownová.

Na prosperující hospodářství však číhají i rizika. Carsten Brzeski jmenuje "vlnu obchodního ochranářství", jež se zvedá v USA. Dále je to možné prudké zhodnocení eura a v neposlední řadě nelze vyloučit zvýšení politické nestability jak ve světě, tak v eurozóně. Včetně samotného Německa, které stále nemá vládu, ačkoliv se parlamentní volby konaly loňského 24. září.

Poté co ztroskotalo jednání o pestrobarevné koalici, se vedení konzervativní unie (tvoří ji tandem CDU/CSU) dohodlo se sociální demokracií (SPD), že opět vytvoří velkou koalici.

Ale to stále není stoprocentně jisté, neboť proti ní se ozývají hlasy jak uvnitř SPD, tak i unie. Sociální demokraté se k ní vyjádří během vnitrostranického referenda, které proběhne od 20. února do 2. března. Vyjádřit se může každý téměř ze 464 tisíc členů SPD.

Neklid panuje také v Křesťanskodemokratické unii (CDU). Předsedkyně Angela Merkelová musí čelit kritikům, kteří jí vytýkají, že chce zůstat spolkovou kancléřkou "za každou cenu". Předběžnou dohodu o velké koalici označují jako "debakl CDU" a "triumf sociální demokracie".

Merkelová přislíbila sociálním demokratům tři klíčová ministerstva − zahraničí, financí, práce a sociálních věcí. SPD držela tři důležité úřady také během velké koalice v období 2005−2009. Ale tehdy za ní stálo 34 procent voličů, zatímco nyní asi pětina. Pozvednout SPD z popela by měla Andrea Nahlesová, která dosud vede stranickou frakci ve Spolkovém sněmu. O tom, zda se tak stane, rozhodne mimořádný sjezd SPD 22. dubna ve Wiesbadenu. Nelze tedy vyloučit, že německou politiku bude poprvé v historii dirigovat ženský tandem Merkelová−Nahlesová.