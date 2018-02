Dlouhá léta patřilo dílo z přelomu 14. a 15. století, triptych Ukřižování, které znázorňuje Ježíše na kříži, mezi umění s nejasným původem. Do Francie se po druhé světové válce vrátilo z nacistických sbírek a nebylo jasné, kdo byl jeho původním majitelem.

To se ale změnilo tento týden. Francouzská ministryně kultury Francoise Nyssenová předala triptych vnukům židovské rodiny, která o něj přišla při útěku před nacisty. Ministryně si při této příležitosti prohlédla speciální výstavu slavného pařížského Louvru. Ta zahrnuje pouze díla, která ukradli nacisté a jejichž majitele ani jejich potomky se dosud nepodařilo vypátrat. Francouzi doufají, že právě díky této výstavě se jim po letech podaří najít jejich opravdové vlastníky a díla jim vrátit.

Usilujeme o restituce

V roce 1938 uprchli manželé Hertha a Henry Brombergovi se svými čtyřmi syny před pronásledováním nacistů do Paříže. S sebou si vzali i sbírku umění, kterou jejich rodina vlastnila po generace. Paříž pro ně byla jen přestupní stanice. Kvůli obavám z dalšího pronásledování a blížící se války se o rok později rozhodli utéct za oceán. Aby mohli pokračovat přes Švýcarsko do USA, museli sbírku pod tlakem prodat. Dostali za ni jen zlomek její opravdové ceny.

Sbírka včetně triptychu Ukřižování, který se připisuje vlámskému malíři Joachimu Patenierovi, nakonec skončila v rukou nacistů. Triptych měl putovat do Lince, kde si chtěl Adolf Hitler vybudovat své "Führermuseum". To ale nikdy nevzniklo. Po konci války se dílo vrátilo zpět do Francie, kde na své majitele čekalo dlouhá léta.

Tento týden se triptych Ukřižování vrátil pravnukům původních majitelů − Henriettě Schubertové a Chrisi Brombergovi. Ti museli nejprve prokázat, že obraz opravdu kdysi patřil jejich předkům. V rodinném archivu se jim podařilo najít fotografie, které to dokazují.

Je to v nedávné době už podruhé, co jim Francie vracela obraz, o který jejich prarodiče přišli na útěku z nacistického Německa. V roce 2016 jim Francie vrátila portrét, který namaloval vlámský malíř Joos van Cleve nebo jeho syn.

Francouzi doufají, že se jim brzy podaří najít i další potomky původních majitelů uměleckých děl, které ukradli nebo zkonfiskovali nacisté.

I proto největší muzeum na světě, Louvre, otevřelo ve dvou svých sálech speciální expozici 31 děl, jejichž původní majitele se zatím nepodařilo najít. Mezi obrazy různých stylů a z různých období tak visí díla například od Eugenea Delacroixe či Theodora Rousseaua. "Je to výběr sahající od italské renesance do 19. století," uvedl kurátor výstavy Vincent Delieuvin.

Je příliš pozdě?

Někteří kritici se ale domnívají, že francouzské úřady a muzeum se svojí iniciativou přišly příliš pozdě. Od konce války uběhlo přes 70 let a není snadné najít potomky majitelů. Také tvrdí, že muzea nehledala majitele dost aktivně.

To ale francouzské úřady popírají a snaží se svoji snahu urychlit. Spolupracují i se skupinou genealogů, kteří jim v pátrání pomáhají.

Odhaduje se, že za druhé světové války nacisté ve Francii ukradli na 100 tisíc různých uměleckých děl, především pak obrazů a sošek, kreseb nebo grafik.

V roce 1944 v osvobozené Francii vznikla speciální komise, která měla za úkol vrátit ukradená díla původním majitelům nebo jejich příbuzným. Do roku 1949 se jich do Francie vrátilo 61 tisíc. Z toho se 45 tisíc dostalo zpět ke svým původním vlastníkům. Zbytek se prodal v aukcích nebo skončil v inventáři úřadů. Ty pak 1752 kusů umístily do Louvru nebo dalších muzeí ve Francii.

Restituce probíhají pomalu. Od 50. let se ve Francii podařilo vrátit jen asi sto obrazů či soch. "Lidé, kteří se o ně přihlásí, musí prokázat, že konkrétní dílo patřilo třeba jejich dědečkovi. Musí najít staré rodinné fotografie, účty nebo posbírat svědectví. To může trvat léta," doplnil pak Sébastien Allard, ředitel sbírky obrazů v Louvru.

Některé z obrazů nebo soch, jejichž původní majitelé často skončili v nacistických koncentračních táborech nebo v emigraci, jsou součástí stálých expozic. Na restituci tak stále čekají.