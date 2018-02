Aby ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva zůstal ve funkci, musí do konce března odstřihnout dceřinou firmu Holte Medical, přes kterou špitál mimo režim veřejných zakázek dosud nakupuje zdravotnický materiál.

"Jdeme do finále. Do konce března činnost Holte Medical ukončíme," slibuje ředitel nemocnice, která patří mezi organizace přímo řízené ministerstvem zdravotnictví. Pokud Oliva termín nestihne, potká ho stejný osud jako šéfku Bulovky Andreu Vrbovskou a ředitele ostravské fakultní nemocnice Svatopluka Němečka − ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO) ho odvolá. "Činnost Holte Medical měla být ukončena už dříve, má to zpoždění," kritizuje Olivu Vojtěch.

Oliva na Homolku nastoupil v roce 2014 a za hlavní úkol tehdy od ministerstva dostal právě zrušení dvou dceřiných firem Holte a Holte Medical, které nemocnici vedly účetnictví a nehospodárně a neprůhledně pro ni nakupovaly materiál. A to především v období, kdy špitál vedl nyní trestně stíhaný Vladimír Dbalý.

Co muselo pryč Holte Společnost Holte s. r. o. vedla Nemocnici Na Homolce veškeré účetnictví. Od srpna 2016 je v likvidaci. Fakticky ale přestala fungovat o více než rok dříve, kdy ředitel Ivan Oliva přesunul účetnictví zpět pod nemocnici. S firmou byla spojena také firemní školka, tu už má nový provozovatel. Holte Medical Firma Holte Medical, která je od loňského ledna v likvidaci, dosud pro nemocnici mimo režim zákona o veřejných zakázkách nakupuje zdravotnický materiál, i když už v mnohem menší míře než dříve. Firma byla nejaktivnější především v době, kdy v čele nemocnice stál nyní trestně stíhaný Vladimír Dbalý. Špitál dodnes za toto období platí desítky milionů na pokutách. Homolka Premium Care Centrum nadstandardní péče pro VIP pacienty bylo původně navázáno na nemocnici přes dceřinou firmu Holte. V únoru 2017 špitál prodal 100 procent akcií centra zdravotnické skupině EUC.

Účetnictví Oliva stáhl zpět pod nemocnici už v roce 2015 a firma Holte je v likvidaci. V té je i Holte Medical, která je ale v nákupech stále aktivní. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu Homolka v letech 2014 až 2016 nakupovala zdravotnické prostředky téměř výhradně přes tuto dceřinou firmu. "Není to v pořádku. Možná to není úplně protizákonné, ale minimálně je to málo transparentní," říká k tomu ministr, který kritizoval také to, že tříčlenná dozorčí rada Holte Medical v čele s Olivou pobírala odměny ve výši až 50 tisíc měsíčně. I kvůli odměnám požadovala Olivovo okamžité odvolání například pirátská strana.

Oliva už částky výrazně snížil, nepřijde mu ale nic špatného na tom, brát za dozor nad dceřinkou peníze. "Pořád to je firma, která dělala stamilionové obchody. Navíc na tom nebylo nic tajného, vše bylo řádně zveřejněné, každý si to mohl najít," říká ředitel.

Nezastírá, že přesouvání dodavatelů zpod firmy Holte Medical pod vlastní nemocniční oddělení jde pomaleji, než čekal. Upozorňuje ale, že podíl nákupů přes dceřinku postupně klesá. Loni nemocnice sama uzavřela smlouvy a rozpracovala veřejné zakázky celkem za 567 milionů korun. "A od začátku tohoto roku pracujeme na tom, abychom připravili a zadali zbývající veřejné zakázky na dodávky zdravotního materiálu v objemu zhruba 153 milionů," říká Oliva s tím, že po 31. březnu pod špitál přejde vše a Holte Medical už nenakoupí pro nemocnici jediný skalpel či krabičku léků.

Nemocnice s třímiliardovým obratem, do jejíž péče se svěřil například prezident Miloš Zeman, je poslední tři roky v plusu. Loni skončila se ziskem 16,9 milionu korun. "Kdyby nebylo pokut z finančního úřadu, zisk by byl 40 milionů," odkazuje Oliva k sankcím za chyby z Dbalého éry.

Pokud se ředitel ve funkci udrží, plánuje v budoucnu rozvíjet základní odborné pilíře nemocnice, kterými jsou diagnostika, kardiologie a neurologie. Nevylučuje, že to bude na úkor menších oddělení.

Olivu, který dříve působil například v čele firmy Spolana, si do funkce ředitele Homolky vybral tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Ten se později po svém odvolání z funkce vrátil do čela ostravské fakultní nemocnice. Ani té už ale od minulého pátku nešéfuje. Vojtěch ho odvolal z důvodu "dlouhodobého manažerského selhání".

Němeček tak následoval svou kolegyni z pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, která z Vojtěchova rozhodnutí skončila koncem ledna. V jejím případě ministr jako důvod uvedl "ztrátu důvěry".