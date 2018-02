Značka outdoorového vybavení Alpine Pro je nyní vidět v hrdém spojení s českými olympijskými sportovci. V těchto dnech ovšem také eskaluje spor mezi českou firmou a jejím čínským dodavatelem Mounta. Ten v dopise, který mají HN k dispozici, upozorňuje na to, že Alpine Pro firmě Mounta nezaplatila za dodávku dvou modelů zimních bund.

"Alpine Pro dluží 54 830 dolarů," stojí ve výzvě právní kanceláře Allbright, jež Mountu zastupuje a která je adresována vedení Alpine Pro.

Alpine Pro a Mounta spolupracují dlouhodobě. Obchodní spor, v němž jde v přepočtu o zhruba 1,1 milionu korun, se týká výroby a zásilky 2774 kusů bund, za něž Alpine Pro nezaplatila. Podle Mounty tak měla učinit do konce listopadu.

Alpine Pro Společnost, kterou v roce 1994 založili Václav Fedoš a Václav Hrbek mladší, je dnes lídrem mezi značkami outdoorového oblečení v Česku. Její tržby dosáhly loni asi miliardy korun. Meziročně šlo o více než desetinový nárůst. Firma má pět desítek prodejen v Česku, pobočky a obchodní aktivity má také na Slovensku, v Polsku nebo v Číně. Mounta Celým názvem Qingdao Mounta sídlí ve městě Čching-tao na severovýchodě Číny. Společnost přes dvacet let šije pro své zákazníky zejména z USA a Evropy. Kromě Alpine Pro jde například i o další známé značky sportovního oblečení a vybavení jako Adidas, Uniqlo či Trespass.

"Za jednu bundu dostaneme maximálně 30 dolarů, naši dělníci berou deset dolarů denně. Oni pak prodávají ty bundy za násobně víc. Jako dodavatel olympijského oblečení by předně měli myslet na férovost," píše Mounta v dopise.

Majitel Alpine Pro Václav Hrbek mladší vysvětluje nezaplacení požadované částky tím, že naopak Alpine Pro si za Mountou nárokuje pohledávku. "Požadujeme zaplacení penále za celý kontrakt podzim/zima 2018, zejména pokutu za výrobu v neschválené továrně, tříměsíční zpoždění dodávky a nedostatky v kvalitě. Ta pohledávka je v řádu stovek tisíc dolarů. Zároveň jsme připraveni firmu Mounta žalovat za šíření pomluvy a poškozování dobrého jména naší společnosti."

Hrbek zdůrazňuje, že hlavní problém sporu tkví v tom, že Mounta přesunula bez souhlasu Alpine Pro výrobu zakázky z dříve autorizované továrny do továrny jiné. To je podle Alpine Pro jasné porušení dohody a všechny další nároky Mounty jsou tedy bezpředmětné.

Zpoždění kvůli ekologii

Spor odhaluje některé souvislosti relativně levné výroby textilu, ale i dalšího zboží v Asii, které si tam evropské firmy zadávají. Hrbek poznamenává, že nejen Alpine Pro a nejen v tomto ojedinělém případě bojuje s řadou problémů.

Z rešerše mezi firmami, jež s Čínou takto obchodují, HN zjistily, že se čínskému partnerovi zpravidla platí záloha ve výši 20 až 30 procent ceny. Zbytek se doplácí, když je vyrobené zboží na lodi nebo v letadle. Zpoždění dodávek se přitom stává stále častějším jevem a podobných sporů přibývá.

Podle Hrbka je to způsobeno několika faktory. "Hlavně celosvětovou konjunkturou a přeplněním čínských výrobních kapacit. Pak také zpřísňováním ekologických norem pro výrobce materiálů, což vede k zavírání menších továren, což vytváří přetlak objednávek u větších výrobců, kteří si mohou dovolit pořídit nákladné technologie na ekologičtější výrobu. Na jaře loňského roku se pak Čína připojila k sankcím vůči KLDR. Znamenalo to, že ty továrny, jež se opíraly o práci severokorejských dělníků, byly zavřeny. A v neposlední řadě setkání státníků zemí BRICS v září 2017 znamenalo zavření několika továren v oblasti města Sia-men − město se chtělo prezentovat jako čisté."

"Tímto výrobci vysvětlují své zpoždění, ale když vám zimní zboží přijde až na Vánoce, je to problém," dodává Hrbek.

Společná dílna v Česku?

Podobné problémy vedou k tomu, že se nejen české firmy snaží výrobu umisťovat blíže, do zemí, jako jsou Turecko, Bulharsko, Rumunsko, případně někdy i "vracet" výrobu domů.

Například další český výrobce outdoorového oblečení, Direct Alpine, před třemi lety přesunul většinu své výroby do Česka. Ale narazil na limity. "Kvůli napnutému trhu práce v podstatě není kde vyrábět a zase hledáme dodavatele mimo Česko," upozorňuje vedoucí výroby Direct Alpine Václav Novotný. Přitom ani růst mezd neláká lidi do šicích dílen. Podle Novotného nefunguje ani kompenzace ukrajinskými dělníky. "I když máme velmi pozitivní ohlasy na označení Made in the Czech Republic, nikdo z našich odběratelů si kvůli tomu nesníží marži nebo koncový zákazník nezaplatí o 500 korun navíc," dodává.

Východiskem by mohla být investice do společné výrobny a dílny v Česku, která by pracovala pro více outdoorových značek. Některé firmy o tom podle informací HN spolu jednají. I to má ale háček: značka nejeví velkou ochotu sdílet technologické know-how.