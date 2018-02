Rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), který se zastal firmy Vyrtych, není podle soudce Karla Šimky nijak průlomový. Údajně jen využívá už vydané rozsudky z minulých let. "Není to vlastně vůbec žádná revoluce," míní soudce Šimka.

Soudkyně NSS Lenka Matyášová v rozsudku, zveřejněném tento týden, řekla, že je nepřípustná dosavadní praxe finanční správy vybírat dlužnou DPH tam, kde to jde nejsnáze. Tím vydala zásadní rozhodnutí, které může ovlivnit další spory podnikatelů s daňovou správou. "Toto je jeden případ, který ukazuje, že jsou tu i poctivé firmy, které se dostanou do situa­ce, kdy nic špatného neudělaly, ale objektivně se kolem nich tato věc stala," uvedl Šimka v rozhovoru pro HN.

Reagoval také na dotaz, jak je možné, že daňová správa může aplikovat "presumpci viny" a požadovat po podnikatelích důkazy neviny v případě, že se do podezření z daňového úniku dostala zcela jiná firma. "To je samozřejmě velmi správný postřeh. Judikatura soudního dvora i NSS v zásadě v té obecné rovině nemá pochyb o tom, jak je důkazní břemeno rozděleno. Firma musí prokázat, že zdanitelné plnění přijala a že ho zaplatila. Pokud toto nastalo, a tedy o tom nebylo pochyb, tak je to daňová správa, kdo musí prokázat, že došlo k podvodu," řekl Šimka.

Podle něj je proto podstatné, že městský soud a finanční správa si situaci ulehčily a snesly pouze soubor dílčích faktů, navíc takových, které si z velké části odporovaly. "Neuvědomily si jednu důležitou věc, kterou vždy říkáme na školení: podstatné je to, co ten člověk věděl nebo mohl vědět v okamžiku, kdy došlo k transakci s podezřelým dodavatelem," míní soudce.

Důležité je podle Šimky také to, že u firmy Vyrtych ani úředníci, ani soudy nezjistili, že by věděla o chystaném podvodu někde v řetězci firem, se kterými navíc nemá nic společného. Všechny dílčí okolnosti, které zmiňovaly finanční úřady a které původně potvrdil Městský soud v Praze, společnost nemohla v okamžiku, kdy obchod uzavírala, vědět.

Nemohla údajně vědět ani to, jak jsou subdodavatelé a společnosti okolo hlavního dodavatele personálně propojené. V té době nemohla ani tušit, kdo bude komu co dodávat. Přesto byly tohle všechno pro berní úředníky důvody, aby považovali firmu Vyrtych za účastníka řetězového podvodu. Zadrželi jí vrácení 24 milionů korun na DPH na několik let až do letošního rozhodnutí NSS.

"Všechny další věci, které úředníci zmiňují, probíhaly za běžných okolností, které se při dodávkách tohoto typu dějí. To znamená, že firma Vyrtych postupně přijímala jednotlivé technologie nebo dílčí prvky dodávky a majitel firmy Jakub Vyrtych se učil, jak s nimi nakládat. Co se tam dělo, odpovídalo tomu, jak by se choval normální podnikatel, kdyby si takovou technologii kupoval. A cena byla zcela v pořádku," popsal Šimka.

Rozsudek podle něj může být vodítkem pro další podnikatele, aby se v podobných sporech s finanční správou účinněji bránili.