Uprostřed jednání o nové vládě utržil Andrej Babiš citelnou ránu. Bratislavský krajský soud zamítl žalobu českého premiéra a šéfa hnutí ANO, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Končí tím více než pětiletá pře, kterou Babiš na Slovensku vedl proti Ústavu paměti národa. Soud zrušil původní rozsudky, které byly v Babišův prospěch.

Pro premiéra je to nepříjemná zpráva. Prakticky po celé své působení ve vrcholové politice tvrdí, že nebyl žádným "agentem Burešem", což bylo Babišovo krycí jméno v dokumentech StB.

"Spojím se se svým právníkem, určitě to budu žalovat dál. Samozřejmě mi to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost," reagoval Babiš na verdikt Krajského soudu v Bratislavě. Nevyloučil ani možnost obrátit se na Evropský soud pro lidská práva.

Mazání ze seznamů ◼ Rozhodnutí bratislavského soudu by podle historika z českého Ústavu pro studium totalitních režimů Petra Blažka mohlo být inspirací i pro Česko, kde se v minulosti také řada lidí soudila o svůj záznam v archivech Státní bezpečnosti.

◼ České soudy v minulosti vyhověly řadě návrhů na vymazání konkrétních osob ze seznamu spolupracovníků. Uspěli například herci Jiřina Bohdalová, Jan Skopeček a Jan Kanyza nebo operní pěvkyně Soňa Červená.

◼ V roce 2004 vyhrál svůj spor u Městského soudu v Praze také neúspěšný prezidentský kandidát a někdejší šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek. Soud tehdy rozhodl, že nebyl agentem StB a jeho jméno musí ze spisů zmizet.

◼ Kvůli údajné spolupráci s komunistickou vojenskou kontrarozvědkou musel také například Jan Hlaváček opustit pozici šéfa Kriminalistického ústavu. Nakonec Vrchní soud v Praze potvrdil, že Hlaváček informátorem nebyl. Spor s ministerstvem vnitra vyhrál i bývalý místopředseda Senátu Jaroslav Musial (ČSSD).

Pro českou politiku se rozhodnutím soudu nic nemění. Mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček uvedl, že rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana dát Babišovi neomezený čas na druhý pokus o sestavení vlády platí dál.

Dokumenty, které slovenský úřad v minulosti zveřejnil, ukazují, že se Babiš stal důvěrníkem StB v roce 1980, o dva roky později jej komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta. Podle spisů Babiš jako pracovník podniku zahraničního obchodu Petrimex mimo jiné donášel na své kolegy. V jednom z materiálů je například informace o přijatém zápisu od "agenta Bureše", související s prověřováním vysokého činitele Petrimexu Richarda Szabóa kvůli údajné kritice komunistického režimu.

Podle bývalého šéfa Ústavu paměti národa Ondreje Krajňáka je nepravděpodobné, že by si někdejší příslušníci StB postavu agenta Bureše vymysleli. "Pro nás je rozhodující, že máme k dispozici 12 spisů, které byly uloženy na pěti místech, a podpisy 40 pracovníků StB, řadových i nadřízených," řekl loni pro Aktuálně.cz.

Celá pře byla v zásadě procesním sporem o to, zda se lze soudit s Ústavem paměti národa či jakou váhu má tvrzení bývalých estébáků, navíc nezproštěných mlčenlivosti. Slovenského historika Jerguše Sivoše výsledek potěšil. "Nám to pomůže, protože budeme moci pracovat dál a zveřejňovat poznatky o naší nedávné minulosti a nebudeme přitom zatíženi soudními spory," řekl Sivoš, který pracuje v Ústavu paměti národa a v případu vystupoval jako svědek.

Má Babiš naději uspět, pokud se bude soudit například se slovenským ministerstvem vnitra? "Myslím si, že jeho manévrovací prostor je nyní výrazně menší," soudí historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. "Je tu jasné rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, které říká, že svědectví bývalých příslušníků Státní bezpečnosti je nutné brát velmi kriticky a že nemůže mít větší váhu než písemné dokumenty, které vytvářeli," vysvětluje. Taktikou bývalých estébáků je podle něj vystupovat u soudů tak, že si nic nepamatují, že původní dokumenty zfalšovali nebo že záznamy vedli se souhlasem lidí, které kryli.

"To všechno oslabuje důvěryhodnost písemných pramenů, které sami vytvářeli. Což je absurdní, protože byli jako příslušníci vojensky strukturované složky vázáni přísahou, že budou jednat v souladu s předpisy, a byli také kontrolováni," říká Blažek, podle něhož je ke svědectvím bývalých příslušníků StB potřeba přistupovat kriticky a pečlivě je srovnávat s původními prameny.