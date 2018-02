Příčiny katastrofy letounu An-148 nedaleko moskevského letiště Domodědovo, při které zahynulo 71 lidí, nejsou doposud známy. Zatím nejpravděpodobněji vypadá verze, podle které zamrzly rychlostní senzory, takže piloti nevěděli, jakou rychlostí letí. Zajímavý je ale i příběh samotného letadla, které vzniklo jako plod rusko-ukrajinské spolupráce. Což je ostatně také jeden z důvodů, proč byla jeho výroba nedávno zastavena.

An-148 se stal prvním letounem vytvořeným postsovětskými státy po rozpadu SSSR. Projekt byl z dílny ukrajinského holdingu Antonov − stejně jako většina dílů určená na jeho výrobu. Cílem bylo nahradit stárnoucí sovětský Tu-134, jedno z nejrozšířenějších dopravních letadel. Do An-148 se také vejde 80 pasažérů, oproti Tu-134 má ale dvojnásobný dolet, přes 4000 kilometrů.

V podmínkách Sovětského svazu by to jistě bylo nesmírně úspěšné letadlo. Jenže v roce 2004, kdy poprvé vzlétlo, to již neplatilo. V konkurenci kanadského Bombardieru, brazilského Embraeru a italsko-francouzského ATR se An-148 neprosadil.

V Rusku, kde se letoun licenčně vyrábí ve Voroněži, si ho koupily jen komerční regionální aerolinky Angara, na Ukrajině si pár strojů vyzkoušely aerolinky MAU a dnes jediný stroj používá ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Projekt An-148 počítal s tím, že si ho pořídí největší ruský letecký přepravce Aeroflot. Ten však dal nakonec přednost projektu Sukhoi SuperJet 100 a tím se ruská výroba An-148 stala ekonomicky neudržitelnou. Ředitel voroněžského závodu Dmitrij Privšin oznámil, že od letošního ledna byla výroba pozastavena, dokud se nenajdou zákazníci.

An-148 má ovšem z hlediska Moskvy jednu důležitou výhodu, od loňska se při výrobě využívaly výhradně ruské součástky. Proto si ho objednalo ministerstvo obrany i vnitra. Šest strojů měla také ruská prezidentská letka. Ty ovšem poté předala saratovským aeroliniím.