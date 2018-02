Američané po vítězství Donalda Trumpa překvapivě nakupují méně zbraní. Přestali se bát, že jejich držení bude omezeno. Propad na trhu však přispěl k pádu firmy Remington. Nejstarší a jeden z největších amerických výrobců střelných zbraní v pondělí ohlásil bankrot.

Trump svým triumfem ve volbách nechtěně poškodil zbrojaře, za jejichž upřímného přítele se sám považuje. Současný vývoj na trhu tak zasáhl také Stephena Feinberga, který Trumpovi před volbami radil v ekonomických záležitostech. Feinbergova společnost Cerberus Capital Management je totiž od roku 2007 vlastníkem Remingtonu.

Údaje o prodejích střelných zbraní vychází z databáze FBI. Při většině nákupů se musí kupující prokázat obchodníkovi identifikačním průkazem. Ten ho porovná s federální databází a ověří, zda je oprávněn si zbraň koupit. Počet těchto prověření podle FBI klesl z 27,5 milionu v roce 2016 na loňských 25,2 milionu.

28 milionů dolarů činila ztráta Remingtonu za první tři kvartály roku 2017.

Podle agentury Reuters prodeje Remingtonu za první tři čtvrtletí loňského roku spadly o 27 procent a společnost za toto období vykázala provozní ztrátu ve výši 28 milionů dolarů. Nyní ji čeká restrukturalizace. Prozatím bude moci firma běžně podnikat. Nakonec by ale podle svého prohlášení měla být převedena do vlastnictví věřitelů, kterým dluží téměř miliardu dolarů. Noví majitelé také poskytnou zbrojovce překlenovací úvěr ve výši 145 milionů dolarů.

"Není to poprvé, co se Remington dostal do finančních potíží, a pravděpodobně ani naposled," řekl pro Bloomberg Richard Feldman, prezident americké asociace nezávislých vlastníků střelných zbraní. Dodal, že po listopadových volbách do amerického Kongresu může být všechno jinak, čímž narážel na možnost posílení opozičních demokratů, kteří by opět mohli volné držení zbraní ohrozit.

Feinberg se pokoušel zbrojovku prodat v roce 2012 poté, co dvacetiletý Adam Lanza s útočnou puškou Remington Bushmaster zastřelil 20 žáků a šest učitelů na základní škole ve městě Newtown ve státě Connecticut. Nenašel se však žádný zájemce o koupi. V roce 2014 zase musela zbrojovka bezplatně vyměnit spouště u 7,5 milionu zbraní. Jejich vada totiž vedla k početným zraněním, a dokonce i smrtelným nehodám.

Remington datuje své počátky do roku roce 1816, kdy se její zakladatel rozhodl ve státě New York začít vyrábět pistole. Podle časopisu Forbes se jedná o nejstarší americkou firmu, která dodnes vyrábí stejný produkt, a dle údajů poradenské společnosti Motley Fool z roku 2015 je třetím největším výrobcem střelných zbraní v USA. Specializuje se přitom především na kulovnice a brokovnice.

Přestože se v USA řeší pokles trhu se střelnými zbraněmi, Česká zbrojovka z Uherského Brodu zpomalení prodejů nepociťuje. "Dlouhodobě se nám na trhu USA daří, každoroční prodeje nám rostou o desítky procent. Stejně tomu bylo i v roce 2017, kdy jsme zaznamenali zhruba 20procentní nárůst počtu prodaných zbraní oproti předchozímu roku," říká Radek Hauerland, viceprezident pro vnější komunikaci České zbrojovky. Výrobce pistolí a pušek do Spojených států vyváží polovinu své produkce.

