Do země se zakously bagry a party dělníků vztyčují ocelové traverzy, jež budou tvořit konstrukci budoucí obří továrny.

Na ostrově Cát Bà nedaleko důležitého přístavu Haiphong staví vietnamský konglomerát Vingroup velkou automobilku, jejíž linky by měl do dvou let opustit první "národní model", nazvaný Vinfast.

Nad stavbou první národní automobilky dohlíží manažerka Le Thi Thu Thuyová, jež sedí ve vedení konglomerátu.

Jde o nejambicióznější průmyslový projekt v dějinách komunistického Vietnamu. Vingroup na jeho první etapu vyčlenil zhruba půldruhé miliardy dolarů s tím, že automobilka bude vyrábět až 300 tisíc elektrických skútrů a 250 tisíc osobních aut ročně. Ale konečná investice může činit až 3,5 miliardy dolarů a roční výrobní kapacita dosáhne půl milionu osobních aut, sděluje agentura Bloomberg.

Na začátku byly peníze z Ukrajiny

Projekt inicioval šéf Vingroup Pham Nhat Vuong, jeden z nejvlivnějších vietnamských podnikatelů. Časopis Forbes jeho čisté jmění odhaduje na 5,5 miliardy dolarů.

273 tisíc nových osobních aut se loni prodalo ve Vietnamu. Jde převážně o značky, které v zemi montují mimo jiné automobilky Toyota, Honda, Kia, ale také Ford nebo GM.

Pham studoval geologii v Moskvě, kde ho koncem roku 1991 zastihl rozpad Sovětského svazu. V roce 1993 přesídlil na už samostatnou Ukrajinu, kde v Charkově založil firmu Technocom.

Protože vycítil podnikatelskou příležitost na trhu s rychlým občerstvením, začal vyrábět instantní nudle značky Mivina, která si získala značnou oblibu. V roce 2009 ji prodal švýcarské společnosti Nestlé, největšímu potravinářskému koncernu světa. Poté se vrátil do vlasti, kde založil Vingroup.

Podle Phama, šéfa konglomerátu, vstup do automobilového průmyslu představuje logický krok v jeho rozsáhlém podnikání. Vingroup je největším hráčem na vietnamském trhu nemovitostí, vyrábí potraviny, provozuje obchodní domy nebo spravuje školy včetně univerzit. V Ho Či Minově Městě (bývalém Saigonu) staví nejvyšší mrakodrap v celé Indočíně.

"Naším cílem je starat se o potřeby lidí od kolébky až po hrob. Tak, aby se jim žilo stále lépe," uvádí manažerka Thuyová. Podle ní jde také o to, aby v rozvíjení průmyslového sektoru, na který nyní klade Vietnam velký důraz, sehrával větší roli domácí kapitál.

Britský list Financial Times připomíná, že Vietnamci mají v sobě vypěstován silný pocit vlastenectví. Ne náhodou byla stavba národní automobilky symbolicky zahájena loni 2. září, v den, kdy země oslavuje výročí nezávislosti.

Čeká je tuhá konkurence

"Vietnamci rádi říkají, že každá správná země potřebuje pět věcí: vlajku, hymnu, armádu, vlastní leteckou společnost a automobilku," podotýká Robin Zhu, sledující v analytické firmě Bernstein asijské automobilové trhy. Konglomerát Vingroup se podle Zhua pustil do riskantního podniku. Mohutně investuje do výroby aut, tedy do byznysu, kde panuje tuhá globální konkurence a výroba masových modelů přináší nízké ziskové marže. Negativně to pociťují i národní výrobci v okolních zemích, například malajský Proton.

Vietnamci hodlají svůj první národní vůz, jehož mřížku chladiče bude zdobit nápadné V, představit na říjnovém autosalonu v Paříži, a to v podobném konceptu ve dvou provedeních − jako limuzínu a jako SUV. Samotnou výrobu plánují zahájit během třetího čtvrtletí roku 2019.

Vietnamci nechtějí přípravu vlastního vozu zanedbat, proto spolupracují se zahraničními experty i dodavateli, aby šlo všechno pokud možno hladce. Výkonným ředitelem nové továrny, jež se nyní staví, bude Jim Deluca. Ten dříve pracoval pro General Motors. Šéfem prodeje má být bývalý manažer z německého Bosche, design mají na starosti Italové.