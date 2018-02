Málokterý Američan si při pojídání svého oblíbeného hamburgeru s hranolky uvědomí, jak moc je právě tento pokrm spojený se Severoamerickou zónou volného obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem, známou pod zkratkou NAFTA. Brambory použité na výrobu hranolků často pocházejí z Kanady, rajčata pak zase z Mexika. A u masa je to ještě složitější. Farmáři z USA, kteří sami pokryjí velký díl spotřeby hovězího, vyváží obilí a krmivo pro dobytek do Mexika a Kanady. Z obou zemí pak dobytek putuje na porážku do USA a část zpracovaného masa se následně vrací do Kanady i Mexika, popisuje list Washington Post. Bez dohody NAFTA by tento řetězec mohl fungovat jen stěží. Na jednotlivé položky by se vztahovala cla a možná i další bariéry. A jejich cena by se tak zvýšila.

O revizi této dohody přitom USA, Mexiko a Kanada jednají už od loňského léta. Americký prezident Donald Trump ji ještě během své předvolební kampaně označil za vůbec "nejhorší obchodní dohodu v dějinách". Několikrát také pohrozil, že by se USA mohly z NAFTA úplně stáhnout. "Možná odejdeme z NAFTA, možná ne. Uvidíme, co se bude dít," uvedl k tomu nedávno Trump na setkání Světového ekonomického fóra v Davosu.

Rozhovory o revizi dohody ale postupují jen pomalu. Podle původního scénáře se měly uzavřít do konce roku 2017, nyní se mluví o konci března. Ani to ale zřejmě nevyjde.

"Máme za sebou šest kol jednání, podařilo se nám pokročit, ale ne dost," komentovala to Amelia Breinigová, mluvčí amerických vyjednávačů. Další kolo začíná už příští týden. Mexiko a Kanada se domnívají, že USA po nich požadují příliš mnoho ústupků. Také tyto dvě země varují, že nepřijmou jakékoliv podmínky. "Kanada může z NAFTA odejít, pokud USA nabídnou špatnou dohodu," prohlásil kanadský premiér Justin Trudeau.

1,2 bilionu dolarů je objem obchodu mezi zeměmi NAFTA.

Spory vyvolává požadavek USA, aby platnost dohody automaticky vypršela, pokud by se ji každých pět let nepodařilo revidovat. To vyvolá nejistotu, namítají Mexiko i Kanada.

Nelíbí se jim také návrh USA, které chtějí zrušit kapitolu, jež se zabývá řešením sporů. Washington chce rovněž prosadit, aby materiál použitý při produkci aut, jež se v USA, Kanadě a Mexiku prodávají bez cel, z 85 procent pocházel z těchto zemí. Nyní je to 62,5 procenta.

S tím ale Mexiko a Kanada nesouhlasí a považují to za protekcionismus.

Ani další jednání nebudou snadná. Blíží se volby v Mexiku. V červenci budou Mexičané vybírat prezidenta i členy dolní komory.

Favoritem je levicový populista a bývalý starosta Mexico City Andrés Manuel López Obrador. Ten slibuje, že bude proti Trumpovi vystupovat razantněji. Netají se svými výhradami k dohodě NAFTA, rušit ji ale nechce.