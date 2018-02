Představte si, že si koupíte pračku. Předtím jste si na internetovém srovnávači zkontrolovali cenu, pak si ji objednáte, přivezou ji, zapojí, pračka pere, prostě všechno funguje tak, jak má. A pak najednou přijde finanční úřad a zabaví vám všechny peníze z konta, protože tvrdí, že vlastně žádnou pračku nemáte nebo že je stará, což je prý neslučitelné se zákonem.

A když už někoho z berňáku dotáhnete domů, což může klidně trvat několik měsíců, tak vám řeknou, že sice tu pračku máte, ale že k vám přijela zdaleka, když přitom mohla přijet ze skladu, který je podstatně blíž, a navíc že ji připojil někdo, kdo na to nemá diplom. I když vám to celé přijde jako totální nesmysl, protože máte pořád zablokované peníze, poprosíte obchod, aby vám dal papír na zapojení, který vlastně stejně máte, protože k pračce patří také záruka a tu byste většinou bez odborné instalace nedostal. A pak finančák řekne, že vám peníze stejně nevrátí, protože výrobce bubnu pračky neodvedl DPH a vy jako člověk, který s ní pere, jste o tom musel vědět. A pošle vás k soudu.

Následně (stále nemáte svoje peníze a ještě si k tomu platíte právníka) strávíte pěkných šest let u různých soudů, které se ani nenamáhají zjistit, co jste to vlastně koupil a proč byste měl něco vědět o výrobcích pračky, ale stejně můžete za všechno, co vám vytýká finančák, protože nic jiného si jako sprostý podezřelý nezasloužíte. Samozřejmě kromě ještě většího trestu, nebo možná lépe rovnou konfiskace celého majetku.

Ne, nejde o záznam z deníčku ze světa Franze Kafky, ale o českou realitu, kde se boj proti daňovým podvodníkům zvrhl v boj proti všem, a to dokonce i bez ohledu na zákony, které s podobnou urputností evidentně nepočítaly. Respektive počítaly s tím, že finanční úřad je ten čistý "Mirek Dušín", který bude ctít zákony, a ne vybírat peníze hlava nehlava, či spíš firma nefirma. Poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu správně tvrdí, že stát tady není od toho, aby vybral daně od kohokoliv, kdo má náhodou peníze.

A soudy, které mají hájit právo a spravedlnost a jsou z ústavy třetí nezávislou mocí ve státě, tady nejsou od toho, aby tupě přebíraly názor berňáku.

Protože pokud bychom přistoupili na to, že hlavním cílem státu je co nejvyšší výběr daní, můžeme se záhy ocitnout u devadesátiprocentního zdanění nebo rovnou u konfiskace majetku těm, kteří něco mají, a tudíž mohou přispět na blaho všem. A to už tady jednou bylo, opakování skutečně není nutné.

