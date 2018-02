Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. Se službou ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout úplně nový vůz jen za pravidelnou měsíční splátku.

A to včetně pojištění, servisu a sady zimních kol, hlásá zvýrazněné záhlaví nabídky otvírající snadnou cestu k vozu podle vlastního přání a přitom bez nutnosti za něj okamžitě platit nebo skládat velkou zálohu.

Nabídka Volkswagen Financial Services, jedné z největších leasingových firem na českém trhu, zní atraktivně. Ve výčtu výhod najdeme třeba i bod Fixní měsíční splátky po celou dobu financování. Není divu, že se operační leasing stává čím dál populárnějším způsobem, jak si užívat nového auta a nestarat se přitom o to, co s ním, až jeho novost a atraktivita vyvanou.

To už je záležitost majitele, tedy leasingovky.

Objevil se ale zádrhel. Dlouhá řada klientů Volkswagen Financial Services zjistila, že ony fixní splátky nemusí být v součtu tak úplně fixní. Že suma může v podstatě z měsíce na měsíc pořádně povyrůst. Roční účet za pronájem pak uživateli oktávky vyskočí například o 19 tisíc, kdo si chtěl "bez starostí" užívat s VW Touareg, ten musí k dosud placené částce přihodit 35 tisíc.

Proč? Protože zdražily pronajímatelem sjednané pojistky a bez nich se na silnici vyjet nedá. Utéct z náruče Volkswagen Financial Services by přitom levně nevyšlo. Jak by to bylo drahé? Informaci firma sdělí jen na vyžádání a, jak se na protestním webu svěřují naštvaní klienti, když nakonec od smlouvy neodstoupí, výpočet jim také zpoplatní.

To je v celkových nákladech sice jen maličkost, pěkně ale dokresluje, kdo je ve smluvním vztahu pánem.

Pokud se někdo diví, proč tolik Čechů tvrdohlavě odmítá využívat různé finanční služby, proč je třeba hodnota i počet pojistek všeho druhu u nás nižší než ve vyspělých zemích, má odpověď před sebou. Výhodné nabídky totiž až příliš často obsahují nějaký háček, typicky schovaný někde pod čarou, na nějž běžný zákazník nepomyslí a na který ho prodejce ani náhodou neupozorní. A drahými chybami se člověk učí.

V případě náhle nakynutých nákladů na pronajaté auto měla renomovaná finanční společnost, kterou plně vlastní největší automobilový koncern světa, řadu možností, její vyjednávací síla je enormní. Nikdo neprodělává rád, ale pokud to nešlo jinak, mohla vzít část ztrát na sebe. Rozhodla se ale náklady plně přenést na klienta. Smlouva jí to zřejmě umožňuje, ale za cenu, že renomé služby, do jejíž propagace už nateklo hodně peněz, utrpí.

To ve výsledku nemusí být zrovna výhodný obchod.

