Takže Andrej Babiš nebude premiérem?" dotázal se včera odpoledne autora tohoto textu zahraniční novinář, jako by si jen ověřoval hotovou věc. "A proč by neměl být?" zněla překvapená reakce. "No, protože je definitivně soudně potvrzené, že spolupracoval s komunistickou tajnou policií. To jako u vás v Česku nevadí?!" "No… popravdě řečeno… nevadí," začervenal se autor.

Rozhovor ilustruje hloubku příkopu, který nepozorovaně vzniká mezi Českem a západním světem. Zatímco například v Německu by bylo těžko představitelné, aby v čele vlády zasedl člověk, který byl agentem komunistické Stasi, u nás je spolupráce premiéra s StB většině lidí šumafuk. Voliči o Babišově škraloupu věděli a ani to s nimi nehnulo − Babiš dostal skoro 30 procent hlasů.

A politické strany, které s ním nechtějí vládnout, zmiňují jako zásadní problém jen jeho trestní stíhání kvůli dotačnímu podvodu. O spolupráci s StB už neztratí ani půl slova.

Česko se nepozorovaně propadá stále hlouběji do relativismu a rezignace na morální kritéria politiky.

Pro pořádek dodejme, že právně vzato nic nebrání tomu, aby spolupracovník komunistické tajné policie byl předsedou vlády České republiky. Ještě v roce 2014 sice viděl leckdo problém v tom, že se ministrem financí stává právě Babiš, tedy člověk, který nemůže předložit negativní lustrační osvědčení.

Jenže normy, které mezitím vstoupily v platnost spolu se služebním zákonem, jasně říkají, že lustrace se vztahují pouze na vedoucí úředníky státní správy, nikoli na ministry a jejich náměstky. Je sice poněkud paradoxní, že se v demokratické zemi těší vrcholoví reprezentanti státu vyšší benevolenci než jejich podřízení, zdálo by se, že je to spíš byzantská praktika, ale zkrátka je to tak. Jak říká úsloví: Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi…

Hlavně je ale potřeba přiznat si realitu. A ta je taková, že Babišovým voličům by bylo úplně jedno, kdyby se ukázalo, že jejich idol byl spolupracovníkem čehokoli. V loňských volbách jasně promluvila část společnosti, která je tak či onak nespokojená s vývojem po listopadu 1989.

Přestože je na tom Česko objektivně nejlépe v historii, převážila navrčenost na demokratické politické strany, které nedokázaly většinu přesvědčit, že zajistí fungování státu a také rychlé dohánění Západu, které si lidé vysnili. Takže značná část voličů uvěřila Babišovi, že to prostě zařídí. A dala mu bianko šek.

Proto také Babišovi nedá žádnou práci odrážet veškerou kritiku tím, že je to "kampaň", "spiknutí mafie" a podobně.

Není asi přesné říkat, že většina Čechů věří tomu, že existuje globální antibabišovské spiknutí, které sahá od soudů v Bratislavě, které ho odmítly vymazat ze seznamu spolupracovníků StB, přes českou policii a státní zastupitelství, které ho viní z dotačního podvodu, až po bruselský úřad OLAF, který konstatoval, že dotace na Čapí hnízdo byly s odpuštěním šméčko. Většině Čechů je to ale prostě a jednoduše úplně jedno. Dávnější minulost je zapomenutá, nedávná minulost ignorovaná, současnost vylepšená hromadou koblih. To vše ve jménu Babišem slíbené zářné budoucnosti.

Je to trochu podobné, jako když lidé v polovině minulého století ve jménu šťastných zítřků zavírali oči před "přehmaty", ale to už je dávno, takže kdo by na takové příměry dal. Vždyť víme, je to kampaň!

Výsledek? Definitivní soudní potvrzení, že Babiš byl spolupracovníkem StB, nebude mít na českou politiku zřejmě žádný velký vliv. Prezident Miloš Zeman už dal najevo, že vlastně o nic nejde a Babiše jmenuje premiérem podruhé. Sociální demokraté dost pravděpodobně všechno skousnou, vstoupí do vlády, komunisté zajásají, podpoří ji a bude to. Politický provoz pojede dál v duchu toho, čemu Babiš říká pragmatismus.

Stejně je ale potřeba říci: Pokud je premiérem člověk, který je obviněn z podvodu a je evidovaným spolupracovníkem StB, není to zcela normální.

A pokud navíc tento člověk dokola vykřikuje, že všichni kolem jsou zloději, podvodníci a mafiáni, a cítí oprávnění dávat komukoli školení z morálky, je to ještě horší. Protože k tomu může dojít jen v zemi, která upadla do morálního a historického bezvědomí.

Místopředseda pirátů Mikuláš Ferjenčík na Facebooku napsal: "Česko 2018: Trestně stíhaný, soudem potvrzený agent StB je předsedou vlády. Neztrácíme naději, před svítáním bývá nejtemněji." Díky třicetiletému Ferjenčíkovi za optimismus. My starší ale bohužel víme, že se možná teprve začalo stmívat.

Související