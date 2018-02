Co říkají právníci:

Lucie Kalašová, advokátka, bpv Braun Partners

Jako nejdůležitější změnu vidím zvýšení povědomosti zaměstnanců i zaměstnavatelů o právech a povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Už nyní je zřejmé, že zaměstnavatelé budou mnohem důsledněji plnit svou informační povinnost, sice není žádnou novinkou, ale většinou ji nikdo moc neplnil.

Karin Pomaizlová, partnerka, Taylor Wessing Praha

Obecně GDPR klade důraz na to, aby nebyly shromažďovány a zpracovávány osobní údaje nad nezbytný rozsah, nebyly uchovávány po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a aby byly řádně zabezpečeny.

Marie Janšová, advokátka, Legalité

GDPR je revolucí jen pro ty, kteří dnes pravidla zpracování a ochrany osobních údajů příliš nedodržovali.

Pokud již dnes dbáte na ochranu osobních údajů zaměstnanců, plníte své povinnosti, údaje chráníte, zpracováváte je v nezbytném rozsahu a jen k "dovoleným" účelům,

dramatické změny vás

nečekají.

Filip Horák, advokát, KPMG Legal

Oproti současným pravidlům GDPR rozšiřuje informační povinnost.

Zaměstnancům to přináší lepší přehled o tom, co zaměstnavatel s jejich údaji může dělat. Firmy by tedy nyní měly své pracovníky proškolit, za jakým účelem jejich data shromažďují, ale i jak s nimi nakládají.