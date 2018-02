Není to ani rok, co na březnovém sjezdu německých sociálních demokratů ve Würzburgu dostal kandidát na předsedu Martin Schulz v demokratických poměrech nevídaných 100 procent hlasů. Už tehdy se dal zaznamenat zvláštní rozpor. Oněch sto procent hlasů bylo projekcí nadějí strany, jejíž čelní představitelé o pár měsíců dříve pochybovali, zda má cenu stavět někoho do souboje o kancléřství proti úřadující Angele Merkelové. Nyní SPD v Martinu Schulzovi viděla poukázku na nemožné, na volební výhru. "Příští zastávka − kancléřský úřad," znělo jedno z hesel na sjezdu. Když ani to Schulzovi nestačilo a delegáty vyzval "Volejte Martin!", neodpustil si generální tajemník křesťanských demokratů Peter Tauber sarkastickou poznámku: "Snad nechtěl, aby volali Svatého Martina." Dnes je nálada plná nadějí tatam a politická kariéra loni sebejistého kancléřského kandidáta skončila minulý týden v troskách.

Pracant, který překonával sám sebe

Jak se vlastně synek z prostých poměrů dostal tak daleko a proč obrazně řečeno padl před branami?

Na začátku to byl skutečně chlapec, kterého nic nepředurčovalo ke společenskému vzestupu, který ale dokázal překonávat vlastní slabosti a handicapy, ať už to bylo zranění kolena, které zastavilo jeho fotbalové ambice, nebo závislost na alkoholu. Hlavně měl ale schopnost tvrdě na sobě pracovat a sám se vzdělávat navzdory sotva dokončenému středoškolskému vzdělání. Jako předseda Evropského parlamentu například konverzoval v šesti jazycích.

Cílevědomost a především ctižádost vynesly Martina Schulze nejen na místo starosty v rodném Würselenu (což už by byl vzhledem k sociálnímu původu a vzdělání dostatečný úspěch), ještě více mu však pomohly tam, kde strávil dvě desítky let a vystoupal až na vrchol, v Evropském parlamentu. Na předsednický post by mu tam totiž samotné členství v německé sociální demokracii, která je součástí jedné ze dvou největších frakcí, nestačilo. Ke vzestupu Schulzovi pomohly dvě věci, které stály u zrodu nejedné politické kariéry − řečnický um a schopnost budovat si podpůrné sítě, včetně drobných i důležitých protislužeb.

Schulz na sebe poprvé v evropském měřítku upozornil před patnácti lety mistrovským kouskem, přímou konfrontací s italským premiérem Silviem Berlusconim. Ten se nechal při své návštěvě v Evropském parlamentu vyprovokovat špičkováním tehdejšího šéfa socialistické frakce a veřejně mu vzkázal, že zná filmového producenta, kterému by mohl Schulze doporučit na roli kápa v koncentračním táboře. Oheň byl okamžitě na střeše, většina médií referovala o Berlusconiho politickém nevkusu, a Schulz si tak poprvé zajistil místo na titulních stránkách i v hlavních televizních zprávách.

Chybná sázka na vlastní úspěch

V politice i v životě se však někdy trik obrátí proti tomu, kdo jej vymyslel. Jako v příběhu z počátku filmové historie o pokropeném kropiči. Koho by dnes napadlo, že to byl opět on, kdo se zasloužil o to, že dnešním předsedou Evropské komise je Jean-Claude Juncker. Schulz − před pěti lety novopečený předseda Evropského parlamentu − rozehrál tehdy partii, která mu měla zajistit další kariérní vzestup.

Tehdy přišel s myšlenkou "špičkových kandidátů", podle níž by se měl stát předsedou Evropské komise ten politik či politička, který v čele seskupení evropských stran získá ve volbách do Evropského parlamentu nejvíce hlasů. Pro Schulze je typické, že se nenamáhal vysvětlit, proč má někdo kandidovat do Evropského parlamentu, aby v případě získání největšího počtu hlasů skončil v čele jiné instituce. Ještě příznačnější ale je, že nepočítal s vlastním možným neúspěchem.

Ve volbách do Evropského parlamentu před čtyřmi lety nejvíce hlasů dostaly strany pravého středu sdružené v Evropské lidové straně. Jejich "špičkovým kandidátem" byl v té době Jean-Claude Juncker, který po osmnácti letech premiérování složil svou funkci, když jeho strana nezískala ve volbách absolutní většinu, a v Evropském parlamentu hodlal uzavřít svou politickou kariéru.

Schulzův sen o postupu do čela Evropské komise se rozplynul a leckteré náznaky napovídaly, že začíná ztrácet nervy. Navzdory dohodě mezi evropskými socialisty a lidovci, podle níž se jejich zástupci měli v předsednictví Evropského parlamentu vystřídat, zkoušel vyvzdorovat další setrvání ve funkci.

Východisko z neudržitelné situace mu nabídla německá sociální demokracie, marně hledající, koho by v loňských volbách postavila proti úřadující kancléřce Angele Merkelové.

Okno k příležitosti na další možnou kariéru si Schulz otevřel na tiskové konferenci 24. listopadu 2016, kde oznámil, že po dvaceti letech opustí Brusel, aby se zúčastnil voleb do Bundestagu. V té době ještě nebylo zřejmé, kam míří, jisté však bylo, že se nehodlá v Německu spokojit s vedlejší rolí. Na domácí scéně se mezi politiky zčistajasna objevil někdo, komu jeho kolegové a konkurenti přiznávali umění zvedat lidi k potlesku ve stoje.

Příležitosti z druhé strany loni v lednu zase otevřel dveře úřadující předseda SPD Sigmar Gabriel, když ohlásil, že rezignuje na svou funkci. V německých médiích se zvedla vlna vstřícnosti k "novému šerifovi ve městě". Schulz zúročil své schopnosti vyvolat emoce, svůj příběh chlapce vzešlého z prostých poměrů, a sociální demokraté, kteří se po měsíce v průzkumech veřejného mínění potáceli nad hranicí dvacetiprocentní podpory, se zčistajasna začali dotahovat na křesťanské demokraty v čele s Angelou Merkelovou.

Cesta z vrcholu dolů

Probudit emoce je v politice výjimečná schopnost, ale sama o sobě nestačí. Nová naděje SPD se o tom přesvědčila v sérii zemských voleb, které vyvrcholily porážkou sociálních demokratů v jejich tradiční opoře Severním Porýní-Vestfálsku. Německá média a s nimi i veřejnost začaly zjišťovat, že Martinu Schulzovi schází cosi důležitého, obsah, a nijak ho neomlouvalo, že křesťanští demokraté pod Angelou Merkelovou zabrali velký kus terénu, kde tradičně hospodařila SPD.

Z defenzivy se lze dostat protiútokem, právě to však Martin Schulz nedokázal, především ve svém televizním duelu s kancléřkou. Patřičně ostrá slova našel až ve chvíli porážky, kdy po zářijových volbách na kancléřku vcelku oprávněně zaútočil, že to byla ona, kdo prohrál nejvíce.

Voliči však mnohem více vnímali historicky rekordní neúspěch SPD a zapamatovali si Schulzův slib, že ani on, ani jeho strana už nevstoupí do velké koalice. V té chvíli nemohl tušit, že jednání o takzvané jamajské koalici, složené z unionistů, liberálů a zelených, ztroskotá. Právě v ten moment byli němečtí sociální demokraté postaveni před volbu, zda převzít vládní odpovědnost, anebo raději vyhovět náladě mnohých straníků, které vůbec neláká, že by SPD na účast ve velké koalici znovu a mnohem šeredněji doplatila.

Dříve naděje, dnes břímě

Martin Schulz najednou už nebyl nadějí své strany, ale její přítěží. Stačil ještě jako předseda v čele vyjednávajícího týmu získat mnohem více, než by odpovídalo procentnímu výsledku z voleb, a definitivně ho pohřbil poslední obrat, když si v rozporu se svým loňským slibem řekl o místo ministra zahraničí obsazené dosud Sigmarem Gabrielem, s nímž se ještě před pár týdny ujišťovali vzájemnou podporou.

Hřebík do politické rakve se nedal zatlouct rázněji. Německým sociálním demokratům se dá vyčítat neschopnost najít ve 21. století recept na středolevicovou stranu, ale základní instinkty mají ještě zdravé. Ze čtvrtka na pátek minulého týdne vzrostl tlak uvnitř sociálnědemokratické strany natolik, že Schulz musel přiznat vlastní selhání: "Prohlašuji, že nevstoupím do spolkové vlády, a zároveň doufám, že s tím končí personální debaty uvnitř SPD."

Na tuto výzvu už však nebude odpovídat on, ale od včerejška historicky první žena v čele německých sociálních demokratů Andrea Nahlesová, která svým emocionálním, ale promyšleným projevem na lednovém sjezdu v Bonnu přesvědčila řadu váhajících delegátů, aby podpořili obnovu staronové velké vládní koalice.

Ani s ní ovšem nebude v politice o vzrušení nouze. "Slovo klaun je to nejmírnější, co mě v souvislosti s osobou Silvia Berlusconiho napadá," prohlásila svého času na adresu bývalého italského premiéra.

O jedenáct měsíců později končí jako ten, kdo v politice přišel prakticky o všechno. Foto: Reuters

