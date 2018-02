Ačkoliv na bioplastových pytlech nebo lahvích výrobci uvádějí, že se snadno v přírodě rozloží, většinou tomu tak není.

Po pěti letech výzkumu zjistili vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, že se takzvané biodegradabilní plasty, tedy snadno rozložitelné, vyrobené z modifikovaných škrobů, nerozpadají.

A některé dokonce do půdy uvolňují chemikálie a nebezpečné ftaláty.

V zahradních pařeništích a kompostech jich zkoumali více než půl tuny. "Při pokusech jsme plasty nechávali na povrchu stejně, jako když je lidé pohodí v přírodě. Akorát jsme je překryli pletivem, aby neuletěly," řekl HN vedoucí laboratoře Ústavu experimentální botaniky Tomáš Vaněk, s nímž na projektu spolupracovali i kolegové z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Od obalové recyklační firmy EKO-KOM, která se na projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR podílela, dostali 12 vzorků po 50 kilech těch nejčastějších biodegradabilních plastů.

Výsledek byl pro Vaňka největším překvapením, které za třicetiletou vědeckou praxi poznal. "Ještě nikdy se nám nestalo, aby něco, co je od výrobce deklarované, tak dokonale nefungovalo," konstatoval.

Ukázalo se, že ani po pěti letech se většina plastů v půdě nerozpadla, pouze trochu zkřehla, což se stane s každým igelitovým pytlíkem, na který působí vítr a slunce. Vědci navíc našli v plastech i jisté množství ftalátů. Ty se používají na změkčení plastických hmot. Některé jsou neškodné, jiné ale mohou být toxické a ovlivnit reprodukci a hormonální systém. "Z žádného výrobce, českého ani evropského, jsme navíc nemohli dostat detailní údaje o složení jimi dodávaných plastů," stěžuje si vědec.

Aby se tyto plasty mohly rozložit v kompostu, musely by se podle něj dokonale rozstříhat a kompost zahřát na více než 60 stupňů Celsia.

Data o tom, kolik se těchto plastů vyprodukuje a vyhodí, nejsou. "Neexistují, protože není přesně stanovené ani zřejmé, co je přesně bioplast či snadno rozložitelný plast. Obvykle jde o materiál, o němž výrobci či prodejci deklarují schopnost (bio)rozkladu v životním prostředí, ale − přesně jak prokázala studie − obvykle jsou deklarovaná tvrzení vzdálená realitě," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

To, jak se bioplasty a rozložitelné plasty označují, je pro spotřebitele stále nepřehledné. Některé bioplasty, přestože jsou vyrobeny z rostlinných materiálů, mají podobné chemické složení jako plasty z ropy. A tudíž se nerozkládají. Může se proto v systému recyklace s nimi nakládat jako s běžnými plastovými odpady. Biodegradabilní plasty ale mají složení jiné.

Pokud by jejich množství v budoucnu vzrostlo, mohly by podle odborníků mít recyklační linky díky různým vlastnostem materiálů problémy a musely by přejít na jiné technologie.