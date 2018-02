Před necelým měsícem jsem mluvil s jedním známým ze stavebního úřadu o poslední novele stavebního zákona. Konkrétně o společných územních a stavebních řízeních, díky nimž lze společně umístit a povolit nejen jednotlivé stavby, ale i soubory staveb, tedy různé průmyslové či jiné areály.

Bavili jsme se, jak se jim "do toho nechce" a nerozumí ani tomu, komu změna zákona prospěje. V některých krajích prý dokonce vznikají metodiky, kde je doporučeno stavebníkovi společné řízení rozmluvit. To mě pobavilo, ale zároveň zarazilo.

Myšlenka jedné žádosti u jednoho úřadu s jedním rozhodnutím je více než lákavá. Stavebníci se však obávají, že několikeré přepracovávání dokumentace (která musí být v detailu pro stavební povolení) pro společné řízení bude přespříliš náročné. A opět − stavebník má lhůty, jež musí plnit, a úřad žádné lhůty nemá. To je nějaká spravedlnost, ptá se stavebník?

Přece jen se však jedná o posun vpřed. Všichni se alespoň začneme s myšlenkou společného řízení sžívat, hledat cesty, jak společným řízením projít i se složitějším stavebním projektem, a případně nacházet nedostatky, které budeme požadovat při další novelizaci opravit.

Anebo třeba přijde rekodifikace veřejného stavebního práva, která vše v souvislosti s elektronizací veřejné správy změní. To však ještě uvidíme a do té doby je třeba využívat postupy, jež máme v současné době k dispozici. A tím je i společné řízení.

V souvislosti s novelou je důležité, že se vlastně nezamlouvá ani části stavebníků. Tedy až na jednu výjimku − a ta je u přezkumu u Ústavního soudu: zrušení účasti občanských sdružení v územních a stavebních řízeních, pokud mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody. Paradoxem však je, že zájmy ochrany přírody mohou být dotčeny každým větším stavebním projektem.

Od letošního roku by tak občanská sdružení neměla stavebníkům povolování jejich projektů "komplikovat", avšak pouze do doby, než Ústavní soud tuto část novely stavebního zákona zřejmě zruší. Jít z extrému (otevření řízení) do extrému (zavření řízení) není úplně zdravé.

