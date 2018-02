Na univerzitu v anglickém Bathu se Pavel Schwarz vydal v roce 2000, aby se coby čerstvý absolvent střední průmyslovky zdokonalil v elektrotechnickém vzdělání a k tomu se pořádně naučil anglicky. Obojí se povedlo, na ostrovech zůstal pět let a domů si přivezl vysokoškolský diplom (na který pak ještě navázal titulem z pražské VŠE). S trochou nadsázky se ale dá říct, že to nejpodstatnější, co se tam naučil, nesouviselo ani tak se školou, jako s nákupy na internetu.

"Hodně se mi líbilo, jak se dalo platit prostřednictvím PayPalu. To se v Česku rozjíždělo pomaleji," popisuje šestatřicetiletý podnikatel. Pořád mu to vrtalo hlavou. Naštěstí měl někoho, s kým o tom mohl mluvit a koho mohl přesvědčovat, že to je díra na trhu − svého otce. Jeho engineeringová firma Terms sice poskytovala na jihu Čech mimo jiné mikrovlnné připojení k internetu, ale jinak dění na síti pozorovala spíš z povzdálí.

"Přesvědčil jsem je, že to má cenu. Že zkusíme udělat něco jako český PayPal. Nic jsme o tom ale nevěděli, takže ještě pár let to byl dost chaos," směje se Schwarz při vzpomínce na to, co předcházelo oficiálnímu vzniku společnosti GoPay v roce 2007. Při přemlouvání táty nepochybně sehrálo roli, že je podobně jako syn velkým technologickým nadšencem − mimochodem byl jedním z prvních majitelů luxusního elektromobilu Tesla Model S v Česku.

Jak se platí na internetu ◼ PayPal

Světový lídr na poli elektronických platebních transakcí. Jeho historie sahá do roku 1998, na vzniku se podíleli dnes velmi úspěšní miliardáři Elon Musk či Peter Thiel. V roce 2003 PayPal získal aukční web eBay, který jej ale v roce 2015 vydělil a uvedl na burzu. Společnost má přes 18 tisíc zaměstnanců a její tržní kapitalizace dosahuje téměř 100 miliard dolarů.

◼ PayU

Společnost působí na trzích ve střední Evropě či v Asii, spadá do technologické skupiny Naspers, která je kótovaná na burze v Johannesburgu a do jejího porfolia donedávna patřila i česká internetová obchodní galerie Mall.cz. PayU uvádí, že denně zpracuje na 1,2 milionu plateb, je tedy výrazně větší než GoPay. Firma se specializuje hlavně na větší klienty.

◼ Comgate

Spolu s GoPay patří ComGate k předním lokálním hráčům. Firma vznikla v roce 2000, platebním službám se naplno začala věnovat až později. Finanční transakce jsou ovšem jen částí jejího byznys modelu, kromě toho klientům z řad e-shopů či mobilních operátorů nabízí také služby externích call center nebo logistických skladů.

◼ BitcoinPay

Český start-up, který pomáhá e-shopům přijímat platby v bitcoinech. Jeho řešení do svých systémů integrovala Alza.cz nebo právě GoPay. Platební brána funguje tak, že zákazník převede kryptoměnu na účet BitcoinPay, ta ji zobchoduje a e-shopu pošle peníze.

◼ Alipay

Platební systém, který v roce 2004 založil největší čínský e-shop Alibaba. O deset let později se Alipay stal světovou jedničkou v poskytování mobilních platebních transakcí, překonal dokonce PayPal. Alipay do svého systému integroval i možnosti platit virtuálními měnami, pochlubil se také schopností ověřovat platby pomocí rozpoznávání obličeje. Na čínském trhu, kde se ročně za on-line nákupy utratí kolem šesti bilionů dolarů, má Alipay více než poloviční podíl. Po registraci jej mohou používat i čeští zákazníci Alibaby.

◼ Masterpass

Do světa mobilních plateb se snaží proniknout i samotné banky nebo společnosti, které vydávají platební karty. Příkladem může být aplikace Masterpass pro držitele karet MasterCard. Většinou stačí naskenovat QR kód, zadat heslo a předuložená data o kartě v mobilu zařídí zbytek za klienta.

Terms i GoPay sídlí na jihu Čech v městečku Planá u Českých Budějovic. "A zůstaneme tady, jsme patrioti. Stěhovat se nebudeme," zdůrazňuje Pavel Schwarz. Paradoxně to prohlašuje v kancelářích českobudějovického obchodního centra IGY, kde si s kolegy provizorně pronajali jedno z kancelářských pater, protože firemní sídlo v Plané se přestavuje. V globalizované době, kdy se dá téměř cokoli nakoupit z domova, ovšem Schwarzova slova zas tak moc překvapivě nezní.

Češi jen v loňském roce utratili za nákupy přes internet podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci 115 miliard korun, celkem tu působí zhruba 36 tisíc e-shopů. GoPay je přitom co do počtu klientů jedničkou na trhu, jeho platební bránu používá více než osm tisíc obchodníků. Je tedy pravděpodobné, že přes jejich rozhraní už někdy v životě nakupovala většina Čechů a Češek. Působí také na Slovensku, v Polsku nebo v Maďarsku. "Budeme se více rozšiřovat do zahraničí, ale spíš směrem na východ a na Balkán," líčí generální ředitel společnosti Michal Babouček.

Uplynulý rok byl pro GoPay podobně jako pro celou tuzemskou e-komerci rekordní. Přes jejich systémy protekly loni vyšší jednotky miliard korun, přesnou sumu ovšem Schwarz s Baboučkem říct nechtějí. Největší zátěž přinesly tradičně předvánoční nákupy, v jeden den GoPay zprocesovalo až 48 tisíc transakcí. Obrat firmy, který tvoří poplatky od obchodníků, přesáhl v roce 2017 hranici 100 milionů, zisk se kvůli investicím snížil podle předběžných kalkulací někam na úroveň 10 milionů. "Letos chceme růst o 40 procent," tvrdí Schwarz a dodává, že při srovnání loňska a předloňska jeho společnost poskočila dokonce o dvě třetiny.

Se svým padesátičlenným týmem nabízí e-shopům co možná nejsnazší cestu, jak provádět on-line platby − aby to bylo co nejrychlejší a nejpřívětivější, protože to je přesně ta fáze, kdy spousta zákazníků odpadne. Klíčová je rychlost, co nejmenší počet kliků a setrvání na stránce obchodu.

Televizní soutěž

Podle loňského průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci platí kartou při nákupu na internetu každý třetí člověk. To potvrzuje i Babouček: "Platby kartou představují asi polovinu transakcí, které přes nás jdou. Zbytek připadá mimo jiné na převody z účtu na účet, ale nabízíme třeba i platby pomocí bitcoinu, což je však zanedbatelné. Pořád však sedí jedna věc, a to že Češi jsou velmi konzervativní, a tak v platbách pořád dominuje dobírka."

Ve srovnání s dobou před deseti lety, kdy GoPay vznikalo, to je ale velká proměna. Jihočeská elektronická peněženka začínala jako virtuální schránka, do níž si lidé posílali peníze třeba přes terminály Sazky, pomocí SMS nebo převody z účtu. Kartám se tehdy ještě všichni bránili, v internetovém prostředí převládal názor, že to je riskantní. Teprve kolem roku 2010 se začala situace otáčet, jenže paralelně s tím, jak rostly objemy, které přes GoPay proudily, stoupal i zájem bank. A to nebylo nic příjemného.

"Šlo o to, že když přes nás někdo platil, v systémech banky se to zobrazovalo, jako že peníze skončily u nás. Jenže my byli jen mezistanice, od nás putovaly dál k obchodníkům. Jak se zvyšovaly objemy, stoupala i nervozita bank a kartových firem, chtěly vědět, kam přesně ty peníze proudí," líčí Schwarz roky 2011 a 2012. A dodává, že společnosti jako Visa či Mastercard se kvůli reputaci hodně bály, aby se jimi vydané karty nepoužívaly třeba na nákupy ilegálního zboží. Přes GoPay se nic takového sice nedělo, ale museli o tom finanční instituce přesvědčit. "Dnes se to může zdát směšné, ale tehdy to tak bylo. My pro ně byli taková černá díra, nevěděli, co s námi," přitakává devětatřicetiletý CEO Babouček.

Řešení se nakonec namanulo i s pomocí konkurence: na trhu bylo paralelně s nimi aktivních několik dalších hráčů, kromě PayPalu byla nejvýznamnější skupina PayU. Ti, zjednodušeně řečeno, uklidnili nervózní banky tím, že jim poskytovali údaje o obchodnících, jejichž transakce zprostředkovali. A GoPay se vydalo podobným směrem − jednak získalo v roce 2012 od České národní banky licenci velkého vydavatele elektronických peněz, jednak začalo bankám také dávat dílčí data, koho a za co se platby, jež administruje, týkají. Chtělo to ale určité přemáhání: "My jsme se tomu dřív bránili, protože jsme měli strach, aby nás banky nezačaly obcházet. Taky se snažily elektronický obchod podchytit," vypráví Pavel Schwarz.

GoPay ◼ Společnost oficiálně vznikla v roce 2007.

◼ Momentálně má pět desítek zaměstnanců. Sídlí v Plané u Českých Budějovic.

◼ Většinovým majitelem firmy je Pavel Schwarz ml., menší podíly má podnikatel Karel Hron.

◼ Platební bránu GoPay využívá přes osm tisíc e-shopů, ročně přes ni protečou transakce za několik miliard korun.

◼ Letos by se chtěla v objemu transakcí dostat k 10 miliardám, plánuje také vstoupit do světa kamenných prodejen nabídkou platebních kartových terminálů.

Ve stejné době, kdy Schwarz s Baboučkem řešili, jak ustát sílící tlak finančních institucí, zároveň bojovali o přežití firmy − zoufale potřebovali finanční injekci, aby měli na její další rozvoj. Start-upy a vše kolem nich nebylo ještě ani zdaleka tak přitažlivé jako dnes, a tak se zkusili přihlásit do televizní soutěže Den D. Mezi porotci bylo hned několik lidí, kteří se předtím či potom dostali do politiky: seděli tam exministryně informatiky Dana Bérová, nynější populistická superstar Tomio Okamura a také Ivan Pilný, který se o několik let později stal poslancem a nakrátko i ministrem financí za hnutí ANO. Sázka na byznysovou reality show v ČT se nakonec vyplatila: v samotném pořadu sice GoPay od nikoho z porotců peníze nedostalo, nedlouho po něm se jim ale ozvali Dana Bérová s Albertem Michaelem Poplarem, kteří získali dohromady desetinu firmy. "Když to dnes vidím, jsem rád, že se ozvali oni dva, a ne Tomio Okamura, s tím bych nyní měl problém. Ale na druhou stranu, tehdy bych mu podíl prodal, potřebovali jsme pomoct," krčí rameny Pavel Schwarz.

Nynější akcionářská skladba GoPay je už zase trochu jiná − on sám drží 55 procent, 45 procent vlastní otcův spolupracovník, podnikatel Karel Hron.

Chvála menších e-shopů

Provizorní kanceláře v budějovickém obchodním domě jsou vyzdobené i reklamními poutači na služby s názvy GoSMS nebo GoMobil. Znamená to, že firma se snaží vykročit ven ze škatulky elektronické finanční instituce? "Ne tak docela. Informační esemesky jsou služba, která může v obcích nahradit místní rozhlas. GoMobil je virtuální operátor. Obojí to ale jsou projekty firmy mého otce Terms," říká Pavel Schwarz ml.

To ovšem neznamená, že by s GoPay neplánovali další rozvoj. A to hlavně díky nepříliš atraktivně znějící zkratce PSD2. Jde o evropské nařízení, které může dramaticky změnit fungování bankovního světa. V kostce to bankám nařizuje, že musí zpřístupnit účty klientů i třetím stranám. A právě agilní dravci, jako jsou GoPay, jejich konkurenti z ComGate nebo úspěšný fintechový start-up Twisto, se toho chystají využít, vidí v tom pro sebe velkou budoucnost.

Útraty v e-shopech

Objem peněz, které Češi každoročně utratí v e-shopech, roste. Loni poprvé překonal 100 miliard korun. 2013 - 58 mld.

2014 - 67 mld.

2015 - 81 mld.

2016 - 98 mld.

2017 - 115 mld. 38 mld. Kč utratili loni Češi za nákupy dárků k Vánocům. Ty jsou každoročně v obchodech jak na internetu, tak v kamenných prodejnách nejsilnějším obdobím.

36 000 e-shopů podle propočtů srovnávače cen Heureka v Česku působí kolem 36 tisíc e-shopů Zdroj: APEK

"Chtěli bychom být mnohem víc než jen platební brána. Chtěli bychom se dostat nad bankovní účty," naznačuje jihočeskou vizi Michal Babouček. A po chvilce myšlenku rozvíjí: klient, tentokrát už ne obchodník, ale běžný občan, má typicky jeden či dva bankovní účty, k tomu třeba hypotéku, nějaký spotřebitelský úvěr a například konto na kryptoměnové burze. Díky PSD2 bude moci dát GoPay, u nichž si zřídí účet, přístup k těmto svým kontům a v jejich aplikaci se mu pak budou zobrazovat souhrnné informace o jeho celkovém kontu, různé akční nabídky apod. "Proč bychom nemohli expandovat i do světa půjček?" klade si otázku Pavel Schwarz. A zároveň si odpovídá: "Mohli. Jen to bude ještě chvíli trvat. Banky se samozřejmě brání. Ono by je to mohlo v podstatě pasovat do role pasivních ochránců peněz, s kterými by ale aktivně nic nedělaly."

Kromě toho v GoPay chtějí vykročit z on-line světa do toho off-line. Jednají o tom, že e-shopům, které si předplácejí jejich služby, by mohli nabízet i platební terminály do kamenných prodejen. Čím dál víc internetových obchodů se totiž snaží mít i klasické výdejny či showroomy.

"Byznys, ve kterém se pohybujeme, se hodně rychle vyvíjí. A my nesmíme usnout. Je to takový nízkonákladový princip, musíte mít hodně klientů, od nichž si sice vezmete jen pár korun, ale v tom množství je naše síla," shrnuje přístup GoPay jeho zakladatel Pavel Schwarz. A zároveň tím vystihuje hlavní rozdíl mezi jeho firmou a konkurenty z PayU, kteří se zaměřují spíše na větší klienty typu ČEZ, operátorů nebo velkých e-shopů. "My máme také velké zákazníky, ale naším jádrem jsou drobní podnikatelé, menší e-shopy. Na těch jsme vyrostli," připomíná Schwarz.

