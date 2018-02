Ačkoliv místopředseda hnutí SPD Radim Fiala brojí proti dotacím, jeho vlastní firma IF Facility je na nich výrazně závislá. Během posledních čtyř a půl roku (od začátku roku 2013 do konce prvního pololetí loňského roku) pobrala od státu téměř 160 milionů korun. HN to zjistily z výročních zpráv IF Facility a také z údajů, které poskytl Úřad práce ČR podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Druhý muž Okamurova hnutí, který je zároveň šéfem sněmovního hospodářského výboru, se přitom proti rozbujelému dotačnímu systému kriticky vyslovil na začátku února v rozhovoru pro Českou televizi. Mluvil hlavně o dotacích z EU, ale v obecné rovině vyzdvihl i "bezdotační" podnikání velkoobuvníka Tomáše Bati.

"Když podnikal pan Baťa, tak chtěl za co nejlepší cenu udělat nejlepší výrobek, aby ho lidé mohli nosit. Dnes ale nevítězí nabídka a poptávka, ale vítězí ten, kdo má nejlepší přístup k dotacím," prohlásil v ČT Fiala.

Dotace tvoří polovinu výnosů

Firma IF Facility, jež patří do Fialou stoprocentně vlastněného IF Holdingu, se zabývá ostrahou a úklidem budov. V posledních letech má kolem 400 až 500 zaměstnanců, přičemž nadpoloviční většinu tvoří osoby zdravotně postižené (OZP) a zdravotně znevýhodněné (OZZ).

Takto vysoká koncentrace invalidních pracovníků dovoluje, aby firma od státu čerpala dotace určené na podporu zaměstnanosti handicapovaných.

Úklid i u Babiše Fialova firma IF Facility má zakázky z veřejného i soukromého sektoru. V nedávné době získala úklidové kontrakty na ministerstvech financí, obrany a spravedlnosti. Kromě toho má smlouvy i s některými firmami z holdingu Agrofert založeného nynějším premiérem Andrejem Babišem (ANO). Šéf dozorčí rady IF Facility Michal Šmucr (spolutvůrce volebního programu SPD a ředitel prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera) se má stát poradcem Andreje Babiše pro oblast školství. Dotace pro IF Facility:

◼ Rok 2013: 31,71 milionu korun

◼ Rok 2014: 37,47 milionu korun

◼ Rok 2015: 37,25 milionu korun

◼ Rok 2016: 33,53 milionu korun

◼ Rok 2017 (první pololetí): 18,75 milionu korun

Pro IF Facility jde dnes o hlavní zdroj příjmů. Jak lze vyčíst z výročních zpráv, v roce 2013 zaujímaly dotace 49 procent výnosů firmy, v roce 2014 to bylo rovných 50 procent a v roce 2015 44 procent. Výnosy z vlastní podnikatelské činnosti (fyzické ostrahy a úklidu) byly ve srovnání s tím v menšině. V roce 2013 a 2014 měla IF Facility zisk před zdaněním mezi pěti až šesti miliony korun, v roce 2015 1,3 milionu.

Hospodářské výsledky za rok 2016 již nelze ve veřejných zdrojích dohledat, protože firma vlastněná parlamentním funkcionářem výroční zprávu dosud neuložila do sbírky listin, přestože by tak podle zákona dávno měla učinit.

HN od minulého čtvrtka opakovaně žádaly jak Radima Fialu, tak i vedení IF Facility, aby se k dotacím a jejich roli v podnikání firmy vyjádřili.

Na žádnou z otázek však oslovené osoby neodpověděly.

Minimální mzda pravidlem

Radim Fiala není se svým byznysem jediný.

Podobně orientované podnikání mají i desítky dalších firem, jež rovněž čerpají příspěvky na zdravotně postižené. Velmi často jde právě o facility management či o bezpečnostní agentury. Celkové dotace vyplácené formou částečné refundace mzdových nákladů pozvolna stoupají. V roce 2014 stát na podporu zaměstnávání OZP a OZZ vynaložil 4,1 miliardy korun, v roce 2016 už pět miliard.

Jak říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, obvyklé je i to, že zaměstnavatelé vyplácejí postiženým zaměstnancům vesměs jen minimální mzdu. A to je případ i Radima Fialy, jak ukazují inzeráty s nabídkou práce, které IF Facility zveřejňuje. "Tvrdá konkurence bohužel asi firmám nedovoluje mzdy zvednout. Některé to zkoušely, ale dnes už nefungují," říká Krása. Nedovede si představit, že by firmy byly ochotny postižené zaměstnávat bez dotací. Vyjádřil připravenost si na toto téma s poslancem Fialou popovídat.

V již zmíněném rozhovoru pro Českou televizi Fiala také prohlásil, že jako podnikatel nikdy nepobíral evropské dotace. Moderátorka jej ale v přímém přenosu usvědčila z nepravdy, když mu připomněla, že prostějovská škola Art Econ, jež taktéž patří do holdingu místopředsedy SPD, přijala v minulosti evropskou dotaci ve výši 35 milionů korun.