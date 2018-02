V sociální demokracii roste napětí. Volba nového předsedy a otázka, zda má jít strana do vlády s pre­miérem Andrejem Babišem (ANO), rozděluje členskou základnu na několik táborů. Do sjezdu zbývá šest dní a stále není jasné, která frakce v ČSSD je silnější. Pro stranu uvyklou na pragmatická rozhodnutí, dohodnutá ještě před samotným hlasováním, je to výjimečná situace. I proto bude nedělní jednání sjezdu v Hradci Králové před veřejností uzavřené.

Místo toho, aby se atmosféra s blížícím se termínem sjezdu uklidnila, přibývá lidí, kteří otevřeně odmítají vládu s lídrem hnutí ANO. S hnutím by partnerství vytvořili, Babiše ovšem ve Strakově akademii nechtějí. Tím premiérovi v demisi komplikují skládání nového kabinetu a oddalují okamžik, kdy bude se svým novým kabinetem žádat sněmovnu již podruhé o důvěru.

ČSSD, která byla v předchozí vládě, se ocitla v krizi poté, co v říjnu prohrála parlamentní volby se ziskem 7,3 procenta hlasů, přišla o peníze a dostala se do opozice.

"Může zvítězit rozhodnutí, abychom zůstali v opozičních lavicích. Sílí názor, že sbližování s Andrejem Babišem není pro sociální demokracii dobré," líčí atmosféru ve straně člen vedení ČSSD v Jihomoravském kraji Roman Hanák.

Část straníků proto popudila vyjádření kolegů, kteří naopak vládu s Babišem připouštějí. Jde například o exhejtmana Jiřího Zimolu či primátora Olomouce a poslance Antonína Staňka, kteří hodlají usilovat o křeslo předsedy strany, nebo místopředsedu sněmovny Jana Hamáčka. I on má ambici vést ČSSD, navíc už získal podporu několika silných krajů, takže patří mezi favority.

29 členů ČSSD se uchází o posty ve vedení. Jde o jedno z nejvyšších čísel v novodobé historii strany.

Část sociální demokracie nechce vstoupit do kabinetu, který povede trestně stíhaný politik. Jde jim konkrétně o Babiše, kterého policie podezírá z padesátimilionového dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Proti takové vládě, v níž by seděl obviněný, je třeba vážný uchazeč o post prvního místopředsedy poslanec Roman Onderka či statutární místopředseda ČSSD a kandidát na předsedu Milan Chovanec.

Chovanec na toto rozhodnutí před pár dny vsadil svou kariéru, když prohlásil, že by do čela ČSSD nekandidoval, kdyby sociální demokraté měli sedět ve vládě vedené Babišem.

Šéfkou strany se chce stát také českolipská starostka Romana Žatecká. Poslanec Ondřej Veselý je zase nominandem na pozici řadového místopředsedy. Oba také odmítají vládu s šéfem ANO a přesně takovou budoucnost ČSSD budou v neděli na sjezdu kolegům nabízet. "Jsem pro vládu bez Andreje Babiše, s tím, že bychom měli ministerstva, která nám zaručí prosazování programu," dodává předseda ČSSD na severní Moravě a další z kandidátů do vedení strany Tomáš Hanzel.

Premiér původně sliboval novou vládu do konce února. Sociální demokracii přitom potřebuje, oslovil ji proto, že nechtěl kabinet s podporou SPD. Krátce po volbách složil Babiš jednobarevnou menšinovou vládu hnutí ANO, která v lednu nezískala důvěru parlamentu.