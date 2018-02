V Česku jsou stále víc slyšet politici, kteří si přejí referendum o vystoupení země z Evropské unie. Podle nich by takzvaný czexit neznamenal pro ekonomiku žádnou velkou změnu. Například strana SPD Tomia Okamury, pro kterou je odchod z EU jedním z hlavních témat, tvrdí, že by Češi mohli s unií dál obchodovat jako nyní.

Odborníci ale takové představy považují za nereálné. Pokud by se naplnil scénář současných zastánců czexitu, nemohla by země zůstat ani na společném evropském trhu a hospodářství by se prudce propadlo. Čerstvě na to upozornil i vlivný německý politik Norbert Lammert, blízký spolupracovník kancléřky Angely Merkelové. "Považuji opravdu za kuriózní, když někdo tvrdí, že odchod z EU by na zásadní české zájmy neměl negativní dopad," řekl HN Lammert, který byl až do loňska 12 let šéfem německého Spolkového sněmu, tedy dolní komory parlamentu.

Jednotný evropský trh, na němž mohou podnikatelé z členských zemí prodávat zboží bez omezení, je pro Česko naprosto klíčový. Zhruba 80 procent českého HDP vytváří vývoz. A skoro 85 procent českého exportu míří do EU.

Odchod z unie by pro Česko navíc byl nejspíš mnohem tvrdší než dopady plánovaného brexitu pro Velkou Británii. Česká ekonomika je na unii totiž mnohem závislejší než britská.

Tamní vláda odhaduje, že ekonomický výkon země bude po odchodu z EU v krajním případě téměř o desetinu nižší. Nejhůř na tom přitom budou nejchudší regiony Spojeného království, přijdou až o 16 procent HDP.

Podle Lammerta by Češi měli dobře sledovat současná jednání, která o svém vystoupení z unie vede Británie, jejíž občané si odchod z EU odhlasovali v předloňském referendu. Řada Britů také původně tvrdila, že po vystoupení se zbaví toho, co jim nevyhovuje, ale nechají si všechny výhody, hlavně členství v jednotném evropském trhu. EU ale potvrdila, že to není možné − aby mohla nějaká země být součástí tohoto trhu, musí plnit jeho pravidla, například umožňovat volný pohyb osob a pracovních sil z ostatních států unie. A to Londýn vyloučil.

"Teď Britům dochází, co znamená nebýt členem EU. Například že budou muset na hranicích opět platit cla. Nebo že čím dál víc mimoevropských firem, které doteď měly své evropské sídlo v Londýně nebo třeba v Manchesteru, ho přestěhuje na kontinent," upozorňuje Lammert. A varuje: "Obdobně by to samozřejmě dopadlo s Českem."

To by po případném odchodu z EU mohlo zůstat členem evropského trhu, pokud by plnilo jeho pravidla. Takové vztahy má s EU Norsko: musí umožňovat volný pohyb nebo se řídit pravidly, na kterých se unie shodne, i když při jejich přijímání nemají Norové vůbec žádné slovo. Země také platí vysoké částky do evropského rozpočtu, v přepočtu zhruba 20 miliard korun ročně. Norsko se na základě evropských kvót rovněž rozhodlo přijímat uprchlíky. Obdobný systém, byť vytvořený jinými smlouvami, má s unií i Švýcarsko.

Zastánci czexitu ale tvrdí, že Česko by si po odchodu mohlo o všech podstatných věcech rozhodovat samo. V tom případě by norský nebo švýcarský model nepřicházel v úvahu a Česko by nemohlo zůstat na jednotném trhu.

"O práci by velmi rychle přišlo minimálně 400 tisíc lidí," odhaduje ekonom Petr Zahradník z Evropského hospodářského a sociálního výboru a České spořitelny. Dává příklad zpracovatelského prů­myslu, který vytváří zhruba třetinu českého HDP a pracuje v něm 1,6 milionu zaměstnanců. Kdyby se propadl jen o čtvrtinu, což je při jeho obrovské závislosti na evropských trzích podle Zahradníka zcela reál­né, dopady na růst nezaměstnanosti by byly zdrcující.

Z Česka by se nejspíš stáhla i řada firem, které tu lidem dávají práci. HN to mimo záznam potvrdil vysoce postavený diplomat z jedné ekonomicky silné asijské země, který se zabývá ekonomickými vztahy s Českem. "Pokud by Česko odešlo z EU, pro naše firmy by to byl důvod přesunout investice jinam. Jsou tu proto, že odsud mohou levně vyvážet do celé unie, hlavně do Německa. Nulová cla a nulové papírování jsou pro ně kriticky důležité," upozorňuje diplomat.

Viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara už podle jeho slov kontaktovali japonští investoři. Potvrdili mu, že kdyby nastal czexit, jejich firmy by z Česka odešly.

Na české politické scéně jsou zatím rozloženy síly tak, že zastánci referenda o odchodu z EU jsou v menšině. Okamurova SPD požaduje, aby v Česku bylo možné v referendu hlasovat o všech otázkách, včetně czexitu. Souhlasí s tím komunisté, referendu o EU se nebrání ani piráti, byť členství podporují. Vítěz voleb hnutí ANO premiéra v demisi Andreje Babiše s možností vypsat referendum souhlasí − odmítá ale, aby se týkalo i mezinárodních závazků, jako jsou EU nebo NATO.