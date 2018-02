Dopady případného vystoupení z Evropské unie by podle oslovených ekonomů a podnikatelů byly pro českou ekonomiku velmi vážné. První ránu by hospodářství mohlo dostat už kvůli debatám před samotným datem vystoupení. O takzvaném czexitu se v poslední době začalo více mluvit v souvislosti se snahami některých politických stran prosadit zákon o referendu.

"Vystoupení z Evropské unie bych označil za ekonomickou sebevraždu Česka," prohlašuje Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. "Zpřetrhaly by se dvě dekády budované vazby mezi zahraničními a tuzemskými firmami," vysvětluje.

Nevěří tomu, že by čeští politici a vyjednavači v případě odchodu byli schopní sjednat podmínky, které by i dál zajistily českým firmám snadný přístup na evropský trh a také setrvání země v schengenském prostoru.

"Kvůli vystoupení ze schengenského prostoru, které se členstvím v unii souvisí, by se zhroutily přeshraniční dodávky, u kterých záleží na rychlém dodání. Smysl by ztratila velká část logistických center," uvádí Sobíšek další pravděpodobné důsledky. O práci by podle něj mohly kvůli odchodu z unie přijít až stovky tisíc lidí.

Ekonomové se navíc shodují, že hospodářství by negativně zasáhla už samotná nejistota spojená s czexitem. "Členství v Evropské unii nám dává značku země, která patří k uznávanému celku. Vystoupení a samotné období před ním by vedly ke ztrátě důvěry investorů," říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Investoři by se podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy cítili ohroženi. "Výsledkem by byl odliv kapitálu, oslabení koruny, zpomalení mzdového růstu, a tedy celkové relativní zchudnutí české populace," vypočítává Skořepa.

Sobíšek z UniCredit Bank zmiňuje i to, že by zahraniční firmy omezily investování svých zisků zpět v Česku a zvýšil by se odliv dividend. Předchozí vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) se naopak snažila podíl reinvestic zvýšit.

Dopady nemusí být tak vážné v případě, že by se české vládě podařilo vyjednat podobný přístup na jednotný evropský trh, jako mají například Norsko či Švýcarsko, které zastánci czexitu dávají za příklad toho, jak to může fungovat. Kovanda však upozorňuje, že mezinárodní postavení obou zemí je v porovnání s Českem tradičně silnější. V případě Švýcarska hraje významnou roli bankovní sektor a přítomnost velkých nadnárodních firem.

Příklad brexitu, tedy odchodu Velké Británie, ukazuje, že možnosti opuštění Evropské unie jsou různé. "Teprve když je jasné, co vlastně země opouští, lze rozumně spekulovat o důsledcích. Podobně jako při rozpadu Československa v 90. letech by to byl náročný proces," říká Miroslav Singer, ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom Generali CEE Holding. V letech 2010 až 2016 byl guvernérem České národní banky.

Podle něj by v ekonomické oblasti "krátkodobě převážily náklady", z dlouhodobého hlediska by záleželo, jakým směrem se bude ubírat sama unie. Na rozdíl od britského odchodu by podle něj v případě Česka šlo hlavně o otázky spojené s přístupem na evropský trh se zbožím, což je k vyjednání jednodušší. Takový režim s unií už některé evropské země mají.

Debaty okolo czexitu sledují i podnikatelé a manažeři, protože tuzemská ekonomika je s tou evropskou silně provázaná, a to nejen kvůli důležitému vývozu automobilů a součástek do nich.

Vystoupení z unie nepovažuje za dobrý nápad například majitel strojírenské firmy Frentech Aerospace Pavel Sobotka. "Je to špatná myšlenka. Jestliže jsme k něčemu dospěli, můžeme volně cestovat a obchodovat bez celních bariér, byl by to velký krok zpět," říká.

Za průšvih označil možné opuštění unie jednatel potravinářské firmy Kitl Jan Vokurka. "Jde o neskutečný populismus. Lidé, kteří o tom uvažují, vůbec nedokážou domyslet důsledky," říká. Za "dobrodružství s vysokými riziky" označuje případné vystoupení i Martin Štrupl, generální ředitel potravinářské společnost Hamé, která do zemí unie vyváží každoročně výrobky za 1,5 miliardy korun.

Podle Petra Nobsta, finančního ředitele textilní firmy Pleas, by ale vystoupení nemělo zásadní dopad, pokud bychom vyjednali podobný status jako Švýcarsko.