Plán investic do obnovy americké infrastruktury, který chtěl prezident Donald Trump podle původního předvolebního slibu předložit během prvních sto dní v úřadě, je s ročním zpožděním na světě.

Podle v pondělí zveřejněného návrhu Bílý dům požádá Kongres, aby z vládních peněz uvolnil v příštích deseti letech 200 miliard dolarů. Tyto federální dotace ovšem mají tvořit jen menší část celkové sumy. Další prostředky podle Bílého domu poskytnou jednotlivé státy, města a také privátní investoři. Konečný objem investic by měl dosáhnout částky nejméně 1,5 bilionu dolarů.

"Každý federální dolar musí být vyvážen penězi od státních a místních vlád a tam, kde to bude možné, i privátním sektorem," popsal Trump základní půdorys svého plánu v nedávné Zprávě o stavu unie.

1,5 bilionu dolarů by měla být celková částka, která v horizontu deseti let půjde na obnovu americké infrastruktury.

Peníze na Hyperloop

Úvodní federální dotaci 200 miliard dolarů Bílý dům rozdělil do několika bloků.

Polovina částky − 100 miliard − jsou investice do tradičních projektů, jako je především dopravní infrastruktura v městských aglomeracích.

Příkladem je plánovaný nový silniční a železniční tunel mezi New Jersey a Manhattanem.

Padesát miliard dolarů je v Trumpově plánu vyčleněno na podporu venkovské infrastruktury a dvacet miliard dolarů by mělo jít na takzvané "transformační" projekty − například vysokorychlostní železnice. Podle amerických médií by do této kategorie například mohl patřit i projekt tunelové železnice Hyperloop mezi Washingtonem a New Yorkem investora a inovátora Elona Muska.

Součástí Trumpova návrhu je zároveň výrazné zkrácení povolovacích řízení. Bílý dům chce byrokracii a udělování různých povolení, především ve vztahu k životnímu prostředí, zjednodušit tak, aby řízení trvalo nejdéle dva roky.

Už před pondělním oficiálním zveřejněním byl ale Trumpův plán kritizován jak demokraty, tak i z republikánských řad. Podle demokratů jsou vstupní federální investice nízké, a navíc se prý nenaplní Trumpův předpoklad, že na jeden federální dolar se sejde šest až sedm dolarů dalších financí. Celková částka bude podle demokratů mnohem nižší, než projektuje Trumpova administrativa.

Podle Americké asociace stavebních inženýrů by přitom bylo potřeba do obnovy infrastruktury Spojených států investovat do roku 2025 nejméně 4,6 bilionu dolarů.

Místo plusu deficit

Pro některé republikány jsou naopak Trumpem oznámené federální výdaje ve výši 200 miliard dolarů příliš vysoké. Bílý dům nespecifikoval, kde tyto peníze vezme. Jednou z možností by bylo zvýšení federální daně na pohonné hmoty, ale takového nepopulárního opatření se politici bojí.

Naposledy se tato daň zdvihla v roce 1993.

Podle amerických médií je pravděpodobné, že 200 miliard Bílý dům zahrne mezi nové rozpočtové výdaje bez toho, že by určil, kde konkrétně chce na druhé straně ušetřit. Ale právě s tím mají někteří republikáni v Kongresu i mezi ekonomy zásadní problém.

Když loni v květnu Donald Trump zveřejnil první rozpočtový výhled své administrativy, počítal s tím, že rozpočtový deficit se bude snižovat a v roce 2027 budou americké státní finance v plusu. Po prvním roce Trumpova prezidentství je však zřejmé, že schodek, tedy rozdíl mezi státními příjmy a výdaji, v příštích letech v USA naopak poroste.

Jedním z důvodů je Trumpova daňová reforma, jež bude podle střízlivých odhadů představovat rozpočtový výpadek ve výši bilionu dolarů. Minulý pátek navíc Kongres schválil další výdaje na roky 2018 a 2019 ve výši 500 miliard dolarů. Podle analýzy nezávislého Výboru pro zodpovědný federální rozpočet (CRFB) musí USA počítat s výrazným nárůstem rozpočtových deficitů i celkového státního dluhu.

V prvním roce Obamova prezidentství v roce 2009 činil deficit 1,3 bilionu dolarů, takřka deset procent HDP. Pak postupně klesal, v 2017 šlo o 660 miliard dolarů, což bylo 3,4 procenta HDP. V roce 2019 to ale podle CRFB bude už opět přes 1,12 bilionu. Celkový státní dluh by pak v roce 2027, dokdy má platit Trumpova reforma daní, mohl − jak ukazují propočty CRFB − vyšplhat až na 105 procent HDP.

Přelud vyrovnaného rozpočtu

Za předchozí vlády demokrata Baracka Obamy republikáni prezidenta tvrdě kritizovali právě za navyšování deficitu.

Když v roce 2010 ve volbách získali většinu v Kongresu, vynutili si škrty, i když ekonomika USA se sbírala z "velké recese" v letech 2007 až 2009.

Nyní ekonomika roste, nezaměstnanost je nízká, v těchto obdobích by vlády měly spíše šetřit. "Začíná to být až komické," komentoval Paul Winfree, jenž byl loni ekonomickým poradcem v Trumpově týmu, na svém Twitteru fakt, že praxe je nyní zcela opačná.

Vyrovnaný rozpočet, který republikáni dříve chtěli zakotvit v ústavním dodatku, se stal "naprostou chimérou".