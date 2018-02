Dostavba kusu dálnice mezi Příbramí a Pískem má mít podobu projektu PPP, tedy spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Důvod pro toto netradiční řešení je jednoduchý. Ministerstvo dopravy se připravuje na to, že peníze z fondů Evropské unie dojdou. A vlastní investiční zdroje prý stát nemá.

České zkušenosti s projekty PPP nejsou − řekněme diplomaticky − zrovna ideální. Prvním pokusem, ještě z poloviny 90. let, byla dostavba obchvatu Plzně.

Resort dopravy ale od projektu ustoupil − prý kvůli nepochopení konceptu PPP, v zásadě si tehdy stát myslel, že mu "někdo" postaví dálnici zdarma.

V roce 1999 slavnostně poklepal na základní kámen dálnice D47 tehdejší premiér a současný prezident Miloš Zeman. O tři roky později tehdejší vláda − těsně před volbami v roce 2002 − rozhodla bez výběrového řízení o tom, že dálnici postaví a bude provozovat izraelské konsorcium Housing & Construction. Dálnice měla stát 125 miliard korun, auta na ni měla vyjet v roce 2009. Po volbách ale nový ministr dopravy zakázku zrušil kvůli podezření z korupce. Následovalo několik let sporů − a výsledek? Za volbu soukromého partnera bez výběrového řízení, špatnou administrativu a odstoupení od smluv stát zaplatil 635 milionů.

Zdálo se, že se z toho vláda poučila, což se projevilo v lednu 2004, kdy zřídila pod ministerstvem financí speciální akciovou společnost PPP Centrum, která měla projekty založené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru koordinovat. Vznikl i seznam projektů, na nichž se měl stát PPP učit.

Při pohledu na ně to ale na poučení moc nevypadá. Prvním projektem měly být modernizace, provoz a následná údržba železniční trati Praha−Kladno s výstavbou připojení na Letiště Ruzyně. Jak ví každý, kdo se na Letišti Václava Havla ocitl, do centra se stále cestuje autobusy. Jedinou změnou je přejmenování letiště.

Dalším vlajkovým projektem měla být výstavba ubytovny hotelového typu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Tendr na stavbu sice proběhl, v roce 2011 ale projekt zrušila armáda. Výše odstupného pro konsorcium Prague Military Hospital Concession dosáhla 145 milionů korun. Nejvyšší kontrolní úřad tuto zakázku zhodnotil jako tunel na veřejné finance.

Projekty modernizace nemocnice v Pardubicích a v Praze Na Homolce byly zrušeny, stejně jako stavba kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a stavba justičního areálu, obojí v Ústí nad Labem. A tak se dá pokračovat dál celou tabulkou. Projekty se rušily kvůli nevýhodnosti PPP, špatnému způsobu výběru, případně kvůli tak mizerně nastaveným podmínkám, že o projekt neměla zájem žádná firma. Každopádně u řady případů musel stát zaplatit za poradenství a přípravu. Celkové výdaje se v čase vyšplhaly na mnoho desítek až stovek milionů korun. V roce 2012 vláda PPP Centrum zrušila. Za dobu jeho existence se ani jeden projekt PPP na státní úrovni nepodařil.

Co snad funguje, nebo spíš reálně existuje, jsou projekty na úrovni krajů. Z tabulky ministerstva financí, která hodnotí municipální projekty PPP k 1. lednu 2018, vyplývá, že celková hodnota všech koncesních smluv činí necelých 75 miliard korun. Téměř z 90 procent jde ale o koncesi na správu vodovodního systému.

Ze zprávy ministerstva zemědělství o stavu vodohospodářského sektoru za rok 2015 ovšem také vyplynulo, že se o vodohospodářství stará přes 2700 provozovatelů. A také to, že řada smluv mezi obcemi a soukromými provozovateli je nevýhodná a že do nutných oprav neinvestuje téměř nikdo − aspoň ne do té doby, než dojde k nějakému průšvihu. Tolik k úspěšnosti PPP v "malé" praxi.

Pořád to ale neznamená, že jsou PPP projekty špatné, i když jejich výhodou nebývá nikde na světě nižší cena. Spíš to ukazuje na neschopnost státu uřídit projekt a sepsat smlouvu, která by přežila nejen mnoho následujících let, ale také neustálé střídání politiků. Jediné, co může donutit stát ke společným projektům, bude nedostatek vlastních peněz.

A to nyní, kdy ministr dopravy Dan Ťok představuje plán na dostavbu dálnice, neplatí. Ekonomika je ve skvělé kondici, rozpočet je skoro vyrovnaný a na trhu státních dluhopisů pořád panují dobré podmínky. A i když Evropa přiškrtí dotace, stále ještě nabízí spoustu investičních programů pro infrastrukturu za výhodných podmínek. Tak proč platit víc soukromé firmě?

