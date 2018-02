První republika je v tradovaných představách ekonomická velmoc, ale to je zčásti sebeklam. Vzpomínky jsou růžové především kvůli kontrastu se zjevným ekonomickým úpadkem po roce 1948. Co prvorepublikovým průmyslníkům chybělo k tomu, aby drželi krok s první ligou? Především větší trh, který umocňuje možnosti expanze a také pohání zlenivělé ryby v domácím rybníku. Nebylo v silách tehdejší ČSR jeho vznik dojednat, protekcionistické síly byly tehdy na vzestupu. Katastrofická krize přelomu 20. a 30. let pak jakékoliv nesmělé tendence ke snižování cel vymazala, což pro průmyslovou zemi byla další rána.

Svět se poučil, poválečný vývoj je ve znamení odstraňování obchodních bariér. Nikde nedošel dál než v Evropě. Dnes jsme součástí ohromného a bohatého trhu, kde export zboží a pohyb výrobních faktorů nikdo neomezuje. Co by za to Baťa nebo Kolben dali.

Možnosti odbytiště sahajícího od Islandu po Kypr nejsou − logicky − pro nikoho důležitější než pro suverénně nejprůmyslovější členskou zemi. Tedy Česko. Přes setrvávající podporu exportu do Ruska a řady neevropských teritorií, kterou české vlády praktikují už desetiletí a hlavy státu je v tom neúnavně podporují, váha obchodu s Evropou samovolně roste. I na tom je přirozená gravitace evropského hospodářského prostoru názorně vidět.

K tomu si připočtěme moderní výrobní a logistické metody, které s mnohahodinovými zdrženími kamionů na hranicích, jež byla běžná ještě před patnácti lety, rozhodně nejsou slučitelné, a máme základní přehled o tom, proč se debata o českém odchodu z unie tolik podobá masochismu. Czexit totiž otevírá dvě možnosti. Mohl by "obnovit suverenitu", ale to by se bez odchodu ze společného trhu a obnovení hraničních kontrol neobešlo. Následky by byly drtivé, mnohem horší, než jakým by v případě tvrdého brexitu čelila Británie. Sametový rozchod a začlenění do Evropského hospodářského prostoru po vzoru Islandu či Norska by ekonomika samozřejmě ustála lépe, ale řešení zase nedává smysl z pohledu zastánců odchodu z EU. Pravidla, na nichž by se unie dohodla, by pro nás byla automaticky závazná bez toho, že bychom k nim mohli cokoliv říct. Na rozdíl od Norů bychom se ale nemohli utěšovat, že jsme nečlenstvím ochránili zájmy naší rybářské flotily.

Tím by měla debata o czexitu končit. Už proto, že zahraniční investoři místní politickou scénu sledují jen zběžně. Netuší, že téma nastoluje strana, která ve volbách získala jen desetinu hlasů. Zbylých skoro 90 procent by se nemělo stát rukojmími a doplácet na vznikající nejistotu.

